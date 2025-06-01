https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/sampiyonlar-liginde-psgden-en-farkli-galibiyet-zafer-sonrasi-sokaklar-karisti-81-kisi-gozaltina-1096694161.html

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'den 'en farklı' galibiyet: Zafer sonrası sokaklar karıştı, 427 kişi gözaltına alındı

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'den 'en farklı' galibiyet: Zafer sonrası sokaklar karıştı, 427 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

psg

2025-06-01T10:39+0300

2025-06-01T10:39+0300

2025-06-01T10:52+0300

spor

psg

paris saint-germain (psg)

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 finalinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), ilk defa kupayı kaldırma başarısı gösterdi ve finalde en farklı galibiyet rekorunu da kırdı.İlklerle dolu bir maç: 5 gollü galibiyetle gelen şampiyonlukAvrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da İtalya temsilcisi Inter ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain karşılaştı. Avrupa futbolunda öne çıkan iki kulüp bu maça kadar resmi maçlarda birbirlerine rakip olmamıştı. PSG ve Inter, tarihte ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya geldi. Inter'i 5-0 yenen PSG, şampiyonluğa ulaştı. Maçın Rumen hakemi Istvan Kovacs, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finali yöneten ilk hakem oldu.Finalde en farklı galibiyet rekoruPSG, organizasyon finalinde en farklı galibiyet rekorunu da kırdı.Finalde en farklı galibiyetler şöyle:2025: Paris-Inter: 5-01960: Real Madrid-Eintracht Frankfurt: 7-31974: Bayern Münih-Atletico Madrid: 4-01989: Milan-Steaua Bükreş. 4-01994: Milan-Barcelona: 4-0Hakan Çalhanoğlu tarihe geçtiInter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele eden ilk milli oyuncu olarak tarihe geçmesine rağmen 2 finalde de mağlubiyet yaşadı.İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 2022/23 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye yenilen Inter'deki A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kupayı kulüplerinin müzesine götürmeye çalışmıştı.Fransalı İçişleri Bakanı'ndan tepki çeken barbar açıklamasıİçişleri Bakanı Retailleau, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, PSG'nin gerçek taraftarlarının maçını heyecanla izlediğini belirterek, "Aynı zamanda bazı barbarlar, suç işlemek ve güvenlik güçlerini provoke etmek için Paris sokaklarına çıktı." ifadesini kullandı.Güvenlik güçlerine bu eylemlere karşı kararlılıkla müdahale etmeleri için talimat verdiğini belirten Retailleau, "Hiçbir şeye saygısı olmayan küçük bir kışkırtıcı azınlığın yabaniliğinden endişe etmeden kutlama yapılamaması kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.Retailleau'nun PSG'nin zaferini kutlayanları "barbar" olarak nitelemesi tepki topladı.Maç sonrası Paris karıştı: Biber gazı ve copla müdahaleFransız Paris Saint-Germain (PSG) takımının UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasının ardından Fransa'nın başkenti Paris'te çıkan olaylarda en az 81 kişi gözaltına alındı.Fransız Paris Saint-Germain (PSG) takımı İtalya temsilcisi Inter ile oynadığı final maçını 5-0 kazanarak, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.PSG'nin galibiyetinin ardından başkent Paris'in simgesi Eyfel Kulesi, takımın renkleriyle aydınlatıldı.Paris sokaklarında, Parc des Princes stadı etrafında ve başkent çevresinde PSG taraftarları, takımlarının zaferini coşkuyla ve havai fişeklerle kutluyor.Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Parc des Princes stadının etrafında ve Şanzelize Caddesi'nde polisin taraftarlardan oluşan kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve copla müdahalede bulunduğu görülüyor.Öte yandan stadın etrafında bazı barikatlar ve en az bir araç ateşe verilirken, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Bazı taraftarlar, polisten kaçmak için, güvenlik şeridini aşarak yola atladı.PSG'nin zaferini kutlamak için Şanzelize Caddesi'ne gitmek isteyen taraftarlar, bir banliyö treni istasyonunda izdihama neden oldu.427 gözaltı: 1 kişi hayatını kaybettiFransız Paris Saint-Germain (PSG) takımının UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasının ardından Fransa'da çıkan olaylarda, şimdiye kadar 427 kişi gözaltına alındı.Landes vilayetine bağlı Dax'taki kutlamalar sırasında bıçaklanan 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.Grenoble kentinde ise bir sürücünün, aracının kontrolünü kaybederek yayaların arasına dalması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralanırken, başkent Paris'teki kutlamalarda da en az 9 polis yaralandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/uefa-sampiyonlar-liginde-final-hakan-calhanoglunun-rakibi-belli-oldu-1096044758.html

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