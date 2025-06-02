https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/populer-taksi-cagirma-uygulamasinin-hizmet-bedeline-yuzde-25-zam-geldi-kisa-mesafe-ucreti-185-1096737485.html
Popüler taksi çağırma uygulamasının hizmet bedeline yüzde 25 zam geldi: Kısa mesafe ücreti 185 liraya çıktı
Popüler taksi çağırma uygulamasının hizmet bedeline yüzde 25 zam geldi: Kısa mesafe ücreti 185 liraya çıktı
Sputnik Türkiye
BiTaksi'nin hizmet bedeline yüzde 25 zam geldi, hizmet bedeli 50 TL'ye yükseldi. 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T17:45+0300
2025-06-02T17:45+0300
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Türkiye'de hizmet veren dijital taksi çağırma uygulaması BiTaksi, 1 Haziran 2025 itibarıyla hizmet bedeline yüzde 25 zam yaptı. Hizmet bedeli 40 TL'den 50 TL'ye yükseldi. Yeni zamla birlikte kısa mesafeli bir yolculuğun maliyeti 185 liraya yükseldi.Şubat ayında da zam yapılmıştıBiTaksi, 2025 yılı içinde ikinci kez hizmet bedelini artırmış oldu. Şubat ayında yapılan yüzde 33’lük ilk zamla 30 TL’den 40 TL’ye yükseltilen ücret, son artışla birlikte toplamda yüzde 66’nın üzerinde bir artış göstermiş oldu. Kısa mesafe yolculuk ücreti 185 TL'ye kadar çıktıKartla ödemeye komisyon farkı alınıyorUygulamada kartla yapılan ödemelerde hizmet bedeli doğrudan taksimetre ücretine ekleniyor. Nakit ödemelerde ise bu bedel sürücü tarafından yolcudan tahsil ediliyor. BiTaksi ayrıca sürücülerden de komisyon alarak gelir elde ediyor.Kullanıcılar tepki gösterdiZam haberi sosyal medyada geniş yankı buldu, uygulamayı kullanan bir çok kişi zamma tepki gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/istanbulda-taksi-ucretleri-ucak-bileti-fiyatlarini-gecti-1094345087.html
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bitaksi, zam, taksi
Popüler taksi çağırma uygulamasının hizmet bedeline yüzde 25 zam geldi: Kısa mesafe ücreti 185 liraya çıktı
BiTaksi'nin hizmet bedeline yüzde 25 zam geldi, hizmet bedeli 50 TL'ye yükseldi.
Türkiye'de hizmet veren dijital taksi çağırma uygulaması BiTaksi, 1 Haziran 2025 itibarıyla hizmet bedeline yüzde 25 zam yaptı. Hizmet bedeli 40 TL'den 50 TL'ye yükseldi. Yeni zamla birlikte kısa mesafeli bir yolculuğun maliyeti 185 liraya yükseldi.
Şubat ayında da zam yapılmıştı
BiTaksi, 2025 yılı içinde ikinci kez hizmet bedelini artırmış oldu. Şubat ayında yapılan yüzde 33’lük ilk zamla 30 TL’den 40 TL’ye yükseltilen ücret, son artışla birlikte toplamda yüzde 66’nın üzerinde bir artış göstermiş oldu. Kısa mesafe yolculuk ücreti 185 TL'ye kadar çıktı
Kartla ödemeye komisyon farkı alınıyor
Uygulamada kartla yapılan ödemelerde hizmet bedeli doğrudan taksimetre ücretine ekleniyor. Nakit ödemelerde ise bu bedel sürücü tarafından yolcudan tahsil ediliyor. BiTaksi ayrıca sürücülerden de komisyon alarak gelir elde ediyor.
Kullanıcılar tepki gösterdi
Zam haberi sosyal medyada geniş yankı buldu, uygulamayı kullanan bir çok kişi zamma tepki gösterdi.