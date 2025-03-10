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İstanbul’da taksi ücretleri uçak bileti fiyatlarını geçti
İstanbul’da taksi ücretleri uçak bileti fiyatlarını geçti
Sputnik Türkiye
İstanbul'da taksi ücretleri dudak uçuklatan seviyelere ulaştı. Şehir içinde havalimanına taksiyle gitmek isteyenler, neredeyse uçak bileti fiyatı kadar ücret... 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T10:57+0300
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İstanbul’da taksi ücretleri, ulaşım maliyetlerini rekor seviyelere taşıdı. Art arda gelen zamlarla birlikte, şehir içinde özellikle havalimanına yapılan taksi yolculukları, yurt dışına uçakla seyahat etmekten daha pahalı hale geldi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul Havalimanı’ndan Beylikdüzü’ne taksiyle gitmek isteyen bir yolcu, yaklaşık 1.900 TL ödemek zorunda kalıyor. Oysa, aynı gün İstanbul’dan Almanya’nın Düsseldorf şehrine bir uçak bileti 1.500 TL’ye bulunabiliyor.Benzer şekilde, Kıbrıs’a 900 TL, Antalya’ya 1.035 TL, İzmir’e 700 TL, Ankara’ya ise 750 TL’ye uçak bileti alınabiliyor.Son dönemde akaryakıt fiyatlarında yapılan indirimlere rağmen, taksi ücretlerine gelen yüksek zamlar, toplu taşımayı tercih edemeyen veya alternatif ulaşım seçeneklerine erişimi olmayan yolcuları zor durumda bırakıyor. Taksi ücretlerine yüksek zamUKOME’nin ocak ayında aldığı kararla birlikte toplu ulaşıma da yüzde 35 zam yapılmıştı. Ancak taksi ücretlerindeki artış, en çok şehir içinde kısa ve uzun mesafede yolculuk yapanları etkiledi.
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antalya, düsseldorf, ankara, uçak bileti, uçak bileti fiyatları, taksi
antalya, düsseldorf, ankara, uçak bileti, uçak bileti fiyatları, taksi

İstanbul’da taksi ücretleri uçak bileti fiyatlarını geçti

10:57 10.03.2025
© AATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2025
© AA
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İstanbul'da taksi ücretleri dudak uçuklatan seviyelere ulaştı. Şehir içinde havalimanına taksiyle gitmek isteyenler, neredeyse uçak bileti fiyatı kadar ücret ödüyor. Örneğin, İstanbul Havalimanı’ndan Beylikdüzü’ne gitmek 1.900 TL tutarken, Almanya’ya uçak bileti 1.500 TL’den başlıyor.
İstanbul’da taksi ücretleri, ulaşım maliyetlerini rekor seviyelere taşıdı. Art arda gelen zamlarla birlikte, şehir içinde özellikle havalimanına yapılan taksi yolculukları, yurt dışına uçakla seyahat etmekten daha pahalı hale geldi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul Havalimanı’ndan Beylikdüzü’ne taksiyle gitmek isteyen bir yolcu, yaklaşık 1.900 TL ödemek zorunda kalıyor. Oysa, aynı gün İstanbul’dan Almanya’nın Düsseldorf şehrine bir uçak bileti 1.500 TL’ye bulunabiliyor.
Benzer şekilde, Kıbrıs’a 900 TL, Antalya’ya 1.035 TL, İzmir’e 700 TL, Ankara’ya ise 750 TL’ye uçak bileti alınabiliyor.
Son dönemde akaryakıt fiyatlarında yapılan indirimlere rağmen, taksi ücretlerine gelen yüksek zamlar, toplu taşımayı tercih edemeyen veya alternatif ulaşım seçeneklerine erişimi olmayan yolcuları zor durumda bırakıyor.

Taksi ücretlerine yüksek zam

İndi-bindi ücreti: 135 TL
Taksimetre açılışı: 42 TL
Kilometre başına ücret: 28 TL
UKOME’nin ocak ayında aldığı kararla birlikte toplu ulaşıma da yüzde 35 zam yapılmıştı. Ancak taksi ücretlerindeki artış, en çok şehir içinde kısa ve uzun mesafede yolculuk yapanları etkiledi.
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