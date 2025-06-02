https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/nusret-sampiyonlar-ligi-finalinin-partisine-bu-kez-giremedi-1096706158.html
Nusret, Şampiyonlar Ligi finalinin partisine bu kez giremedi
Nusret, Şampiyonlar Ligi finalinin partisine bu kez giremedi
Sputnik Türkiye
Şampiyonlar Ligi final maçından sonra UEFA'nın düzenlediği partiye girmek isteyen ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe, içeriye alınmadı. Sosyal medyaya... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T08:54+0300
2025-06-02T08:54+0300
2025-06-02T08:54+0300
yaşam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/02/1096706001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f144b42bb7766592bf0e608235f2d1a.jpg
Almanya'nın Münih şehrinde dün oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Fransız Paris Saint-Germain (PSG), İtalya takımı Inter Milan'ı tarihi bir skorla, 5 - 0 mağlup ederek şampiyonlar Ligi kupasını ilk kez kazandı. Dünya basınında yer alan iddialara göre, dünyaca ünlü restoran zincirinin sahibi Nusret Gökçe, final maçından sonra UEFA'nın düzenlediği partiye girmek istedi. Ancak Nusret'in 'davetiyesi olmadığı' için kapıdan çevrilerek içeri alınmadı. Sosyal medyaya yansıyan videoda Gökçe ve yanındaki bir kişinin kapıdaki bir kişi tarafından sırtlarından itildiği görülüyor. Olay, Nusret'in yanındaki kişinin görevliyle itişmeye varan bir gerginliğe dönüşüyor. Dünya Kupası sonrası cezaSaltbae hareketiyle fenomen haline gelen Nusret Gökçe, 2023'te Dünya Kupası finalinde final maçı sonrası sahada futbolcular ve Dünya Kupası’yla poz vermiş olay dünya basınına yansımıştı. Finalin hemen ardından FIFA'nın soruşturma başlattığı açıklanış ve iddialara göre Nusret'i sahaya alan görevlilere ceza verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/mourinho-nusret-ile-bogaz-turuna-cikti-galatasarayli-taraftarlar-arkadaki-ayrintiya-dikkat-cekti-1084486591.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/02/1096706001_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8a8d8a4220744686258b95c1b38d1902.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Nusret, Şampiyonlar Ligi finalinin partisine bu kez giremedi
Şampiyonlar Ligi final maçından sonra UEFA'nın düzenlediği partiye girmek isteyen ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe, içeriye alınmadı. Sosyal medyaya düşen videoda Gökçe ve yanındaki kişinin kapıdaki görevli tarafından itildiği görüldü.
Almanya'nın Münih şehrinde dün oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Fransız Paris Saint-Germain (PSG), İtalya takımı Inter Milan'ı tarihi bir skorla, 5 - 0 mağlup ederek şampiyonlar Ligi kupasını ilk kez kazandı. Dünya basınında yer alan iddialara göre, dünyaca ünlü restoran zincirinin sahibi Nusret Gökçe, final maçından sonra UEFA'nın düzenlediği partiye girmek istedi.
Ancak Nusret'in 'davetiyesi olmadığı' için kapıdan çevrilerek içeri alınmadı. Sosyal medyaya yansıyan videoda Gökçe ve yanındaki bir kişinin kapıdaki bir kişi tarafından sırtlarından itildiği görülüyor. Olay, Nusret'in yanındaki kişinin görevliyle itişmeye varan bir gerginliğe dönüşüyor.
Dünya Kupası sonrası ceza
Saltbae hareketiyle fenomen haline gelen Nusret Gökçe, 2023'te Dünya Kupası finalinde final maçı sonrası sahada futbolcular ve Dünya Kupası’yla poz vermiş olay dünya basınına yansımıştı. Finalin hemen ardından FIFA'nın soruşturma başlattığı açıklanış ve iddialara göre Nusret'i sahaya alan görevlilere ceza verilmişti.