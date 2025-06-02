https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/nusret-sampiyonlar-ligi-finalinin-partisine-bu-kez-giremedi-1096706158.html

Nusret, Şampiyonlar Ligi finalinin partisine bu kez giremedi

Nusret, Şampiyonlar Ligi finalinin partisine bu kez giremedi

Sputnik Türkiye

Şampiyonlar Ligi final maçından sonra UEFA'nın düzenlediği partiye girmek isteyen ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe, içeriye alınmadı. Sosyal medyaya... 02.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-02T08:54+0300

2025-06-02T08:54+0300

2025-06-02T08:54+0300

yaşam

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Almanya'nın Münih şehrinde dün oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Fransız Paris Saint-Germain (PSG), İtalya takımı Inter Milan'ı tarihi bir skorla, 5 - 0 mağlup ederek şampiyonlar Ligi kupasını ilk kez kazandı. Dünya basınında yer alan iddialara göre, dünyaca ünlü restoran zincirinin sahibi Nusret Gökçe, final maçından sonra UEFA'nın düzenlediği partiye girmek istedi. Ancak Nusret'in 'davetiyesi olmadığı' için kapıdan çevrilerek içeri alınmadı. Sosyal medyaya yansıyan videoda Gökçe ve yanındaki bir kişinin kapıdaki bir kişi tarafından sırtlarından itildiği görülüyor. Olay, Nusret'in yanındaki kişinin görevliyle itişmeye varan bir gerginliğe dönüşüyor. Dünya Kupası sonrası cezaSaltbae hareketiyle fenomen haline gelen Nusret Gökçe, 2023'te Dünya Kupası finalinde final maçı sonrası sahada futbolcular ve Dünya Kupası’yla poz vermiş olay dünya basınına yansımıştı. Finalin hemen ardından FIFA'nın soruşturma başlattığı açıklanış ve iddialara göre Nusret'i sahaya alan görevlilere ceza verilmişti.

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