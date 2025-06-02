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Nusret, Şampiyonlar Ligi finalinin partisine bu kez giremedi
Nusret, Şampiyonlar Ligi finalinin partisine bu kez giremedi
Sputnik Türkiye
Şampiyonlar Ligi final maçından sonra UEFA'nın düzenlediği partiye girmek isteyen ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe, içeriye alınmadı. Sosyal medyaya... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T08:54+0300
2025-06-02T08:54+0300
yaşam
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Almanya'nın Münih şehrinde dün oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Fransız Paris Saint-Germain (PSG), İtalya takımı Inter Milan'ı tarihi bir skorla, 5 - 0 mağlup ederek şampiyonlar Ligi kupasını ilk kez kazandı. Dünya basınında yer alan iddialara göre, dünyaca ünlü restoran zincirinin sahibi Nusret Gökçe, final maçından sonra UEFA'nın düzenlediği partiye girmek istedi. Ancak Nusret'in 'davetiyesi olmadığı' için kapıdan çevrilerek içeri alınmadı. Sosyal medyaya yansıyan videoda Gökçe ve yanındaki bir kişinin kapıdaki bir kişi tarafından sırtlarından itildiği görülüyor. Olay, Nusret'in yanındaki kişinin görevliyle itişmeye varan bir gerginliğe dönüşüyor. Dünya Kupası sonrası cezaSaltbae hareketiyle fenomen haline gelen Nusret Gökçe, 2023'te Dünya Kupası finalinde final maçı sonrası sahada futbolcular ve Dünya Kupası’yla poz vermiş olay dünya basınına yansımıştı. Finalin hemen ardından FIFA'nın soruşturma başlattığı açıklanış ve iddialara göre Nusret'i sahaya alan görevlilere ceza verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/mourinho-nusret-ile-bogaz-turuna-cikti-galatasarayli-taraftarlar-arkadaki-ayrintiya-dikkat-cekti-1084486591.html
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Nusret, Şampiyonlar Ligi finalinin partisine bu kez giremedi

08:54 02.06.2025
© AA / Berk ÖzkanNusret Gökçe, Şampiyonlar Ligi finalinin partisine bu kez giremedi
Nusret Gökçe, Şampiyonlar Ligi finalinin partisine bu kez giremedi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
© AA / Berk Özkan
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Şampiyonlar Ligi final maçından sonra UEFA'nın düzenlediği partiye girmek isteyen ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe, içeriye alınmadı. Sosyal medyaya düşen videoda Gökçe ve yanındaki kişinin kapıdaki görevli tarafından itildiği görüldü.
Almanya'nın Münih şehrinde dün oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Fransız Paris Saint-Germain (PSG), İtalya takımı Inter Milan'ı tarihi bir skorla, 5 - 0 mağlup ederek şampiyonlar Ligi kupasını ilk kez kazandı. Dünya basınında yer alan iddialara göre, dünyaca ünlü restoran zincirinin sahibi Nusret Gökçe, final maçından sonra UEFA'nın düzenlediği partiye girmek istedi.
Ancak Nusret'in 'davetiyesi olmadığı' için kapıdan çevrilerek içeri alınmadı. Sosyal medyaya yansıyan videoda Gökçe ve yanındaki bir kişinin kapıdaki bir kişi tarafından sırtlarından itildiği görülüyor. Olay, Nusret'in yanındaki kişinin görevliyle itişmeye varan bir gerginliğe dönüşüyor.
© AA / Mustafa YalçınNusret, Şampiyonlar Ligi finalinin partisine bu kez giremedi
Nusret, Şampiyonlar Ligi finalinin partisine bu kez giremedi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
© AA / Mustafa Yalçın

Dünya Kupası sonrası ceza

Saltbae hareketiyle fenomen haline gelen Nusret Gökçe, 2023'te Dünya Kupası finalinde final maçı sonrası sahada futbolcular ve Dünya Kupası’yla poz vermiş olay dünya basınına yansımıştı. Finalin hemen ardından FIFA'nın soruşturma başlattığı açıklanış ve iddialara göre Nusret'i sahaya alan görevlilere ceza verilmişti.
Jose Mourinho ile Nusret'ten boğaz turu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
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