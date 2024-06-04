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Zonguldak'ta maden ocağında göçük
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Mourinho Nusret ile boğaz turuna çıktı: Galatasaraylı taraftarlar arkadaki ayrıntıya dikkat çekti
Mourinho Nusret ile boğaz turuna çıktı: Galatasaraylı taraftarlar arkadaki ayrıntıya dikkat çekti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'ye imza atan Jose Mourinho, Nusret Gökçe'yle buluştu. Mourinho ile Gökçe birlikte boğaz turu yaptı. 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T11:37+0300
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Ünlü restoran işletmecisi Nusret Gökçe, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile buluştu.İkili birlikte yat turuna çıktı. Gökçe o anları sosyal medyada yayınladı.Gökçe, “Welcome İstanbul my home your home” (İstanbul’a hoş geldin, benim evim senin evin)" ifadelerini kullandı.Gökçe bir önceki paylaşımında ise Mourinho’nun yanı sıra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la da bir araya geldiği anları paylaştı. Nusret o paylaşımına da “Bir başkandan ve bir teknik direktörden daha fazlası.” notunu düştü.Öte yandan Gökçe'nin Koç ve Mourinho ile paylaştığı fotoğrafın arka planı sosyal medyada gündem oldu. Arka planda Galatasaray'ın şampiyonluğu nedeniyle sarı kırmızıya bürünen köprü yer aldı.
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mourinho,mourinho nusret,mourinho nusret ali koç

Mourinho Nusret ile boğaz turuna çıktı: Galatasaraylı taraftarlar arkadaki ayrıntıya dikkat çekti

11:37 04.06.2024 (güncellendi: 11:50 04.06.2024)
© Fotoğraf : Instagram/NusretJose Mourinho ile Nusret'ten boğaz turu
Jose Mourinho ile Nusret'ten boğaz turu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© Fotoğraf : Instagram/Nusret
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Fenerbahçe'ye imza atan Jose Mourinho, Nusret Gökçe'yle buluştu. Mourinho ile Gökçe birlikte boğaz turu yaptı.
Ünlü restoran işletmecisi Nusret Gökçe, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile buluştu.
İkili birlikte yat turuna çıktı. Gökçe o anları sosyal medyada yayınladı.
© Fotoğrafmourinho
mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
mourinho
© Fotoğraf
Gökçe, “Welcome İstanbul my home your home” (İstanbul’a hoş geldin, benim evim senin evin)" ifadelerini kullandı.
Gökçe bir önceki paylaşımında ise Mourinho’nun yanı sıra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la da bir araya geldiği anları paylaştı. Nusret o paylaşımına da “Bir başkandan ve bir teknik direktörden daha fazlası.” notunu düştü.
Öte yandan Gökçe'nin Koç ve Mourinho ile paylaştığı fotoğrafın arka planı sosyal medyada gündem oldu. Arka planda Galatasaray'ın şampiyonluğu nedeniyle sarı kırmızıya bürünen köprü yer aldı.
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