https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/mourinho-nusret-ile-bogaz-turuna-cikti-galatasarayli-taraftarlar-arkadaki-ayrintiya-dikkat-cekti-1084486591.html

Mourinho Nusret ile boğaz turuna çıktı: Galatasaraylı taraftarlar arkadaki ayrıntıya dikkat çekti

Mourinho Nusret ile boğaz turuna çıktı: Galatasaraylı taraftarlar arkadaki ayrıntıya dikkat çekti

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'ye imza atan Jose Mourinho, Nusret Gökçe'yle buluştu. Mourinho ile Gökçe birlikte boğaz turu yaptı. 04.06.2024, Sputnik Türkiye

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spor

jose mourinho

nusret

nusret

nusret gökçe

ali koç

fenerbahçe

boğaz turu

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Ünlü restoran işletmecisi Nusret Gökçe, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile buluştu.İkili birlikte yat turuna çıktı. Gökçe o anları sosyal medyada yayınladı.Gökçe, “Welcome İstanbul my home your home” (İstanbul’a hoş geldin, benim evim senin evin)" ifadelerini kullandı.Gökçe bir önceki paylaşımında ise Mourinho’nun yanı sıra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la da bir araya geldiği anları paylaştı. Nusret o paylaşımına da “Bir başkandan ve bir teknik direktörden daha fazlası.” notunu düştü.Öte yandan Gökçe'nin Koç ve Mourinho ile paylaştığı fotoğrafın arka planı sosyal medyada gündem oldu. Arka planda Galatasaray'ın şampiyonluğu nedeniyle sarı kırmızıya bürünen köprü yer aldı.

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mourinho,mourinho nusret,mourinho nusret ali koç