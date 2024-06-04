https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/mourinho-nusret-ile-bogaz-turuna-cikti-galatasarayli-taraftarlar-arkadaki-ayrintiya-dikkat-cekti-1084486591.html
Mourinho Nusret ile boğaz turuna çıktı: Galatasaraylı taraftarlar arkadaki ayrıntıya dikkat çekti
Mourinho Nusret ile boğaz turuna çıktı: Galatasaraylı taraftarlar arkadaki ayrıntıya dikkat çekti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'ye imza atan Jose Mourinho, Nusret Gökçe'yle buluştu. Mourinho ile Gökçe birlikte boğaz turu yaptı. 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T11:37+0300
2024-06-04T11:37+0300
2024-06-04T11:50+0300
spor
jose mourinho
nusret
nusret
nusret gökçe
ali koç
fenerbahçe
boğaz turu
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Ünlü restoran işletmecisi Nusret Gökçe, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile buluştu.İkili birlikte yat turuna çıktı. Gökçe o anları sosyal medyada yayınladı.Gökçe, “Welcome İstanbul my home your home” (İstanbul’a hoş geldin, benim evim senin evin)" ifadelerini kullandı.Gökçe bir önceki paylaşımında ise Mourinho’nun yanı sıra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la da bir araya geldiği anları paylaştı. Nusret o paylaşımına da “Bir başkandan ve bir teknik direktörden daha fazlası.” notunu düştü.Öte yandan Gökçe'nin Koç ve Mourinho ile paylaştığı fotoğrafın arka planı sosyal medyada gündem oldu. Arka planda Galatasaray'ın şampiyonluğu nedeniyle sarı kırmızıya bürünen köprü yer aldı.
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mourinho,mourinho nusret,mourinho nusret ali koç
mourinho,mourinho nusret,mourinho nusret ali koç
Mourinho Nusret ile boğaz turuna çıktı: Galatasaraylı taraftarlar arkadaki ayrıntıya dikkat çekti
11:37 04.06.2024 (güncellendi: 11:50 04.06.2024)
Fenerbahçe'ye imza atan Jose Mourinho, Nusret Gökçe'yle buluştu. Mourinho ile Gökçe birlikte boğaz turu yaptı.
Ünlü restoran işletmecisi Nusret Gökçe, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile buluştu.
İkili birlikte yat turuna çıktı. Gökçe o anları sosyal medyada yayınladı.
Gökçe, “Welcome İstanbul my home your home” (İstanbul’a hoş geldin, benim evim senin evin)" ifadelerini kullandı.
Gökçe bir önceki paylaşımında ise Mourinho’nun yanı sıra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la da bir araya geldiği anları paylaştı. Nusret o paylaşımına da “Bir başkandan ve bir teknik direktörden daha fazlası.” notunu düştü.
Öte yandan Gökçe'nin Koç ve Mourinho ile paylaştığı fotoğrafın arka planı sosyal medyada gündem oldu. Arka planda Galatasaray'ın şampiyonluğu nedeniyle sarı kırmızıya bürünen köprü yer aldı.