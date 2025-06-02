https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/motorin-ve-lpgye-indirim-bekleniyor-akaryakitta-fiyat-degisecek-1096711547.html
Motorin ve LPG'ye indirim bekleniyor: Akaryakıtta fiyat değişecek
Motorin ve LPG'ye indirim bekleniyor: Akaryakıtta fiyat değişecek
Sputnik Türkiye
Küresel ekonomik dalgalanmalar ve ham petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt piyasasını doğrudan etkiliyor. Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T10:59+0300
2025-06-02T10:59+0300
2025-06-02T10:59+0300
ekonomi̇
benzin
motorin
lpg
akaryakıt
akaryakıt indirimi
akaryakıt fiyatları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089506033_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f97501ac277db2b454efb2ea37a98f14.jpg
Küresel piyasalarda petrol fiyatları ABD-Çin ticaret gerilimi nedeniyle dalgalı seyrediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyuma uygulanan vergiyi yüzde 50’ye çıkarması, küresel resesyon beklentilerini artırdı. Brent petrol geçtiğimiz haftayı 62,6 dolar seviyesinden kapatırken, yeni haftada yüzde 2 yükselişle 64 dolar civarında işlem görüyor.Motorin fiyatında 1 TL indirim yoldaPetrol fiyatlarının mevcut seviyesini koruması halinde, 7 Haziran Cuma günü itibarıyla motorinin litre fiyatında yaklaşık 1 TL’lik indirim bekleniyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre, dağıtım firmaları indirimi pompa fiyatlarına yansıtmak üzere hazırlık yapıyor.LPG fiyatı da düşecekİndirimin yalnızca motorinle sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. LPG fiyatlarında da 5 Haziran Perşembe günü itibarıyla yaklaşık 1.07 TL'lik bir indirim öngörülüyor. Bu indirimle birlikte LPG’li araç sahipleri yakıt maliyetlerinde rahatlama yaşayacak.2 Haziran akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa YakasıBenzin litre fiyatı: 46.84 TLMotorin litre fiyatı: 46.11 TLLPG litre fiyatı: 26.19 TLİstanbul Anadolu YakasıBenzin litre fiyatı: 46.70 TLMotorin litre fiyatı: 46.00 TLLPG litre fiyatı: 25.60 TLAnkaraBenzin litre fiyatı: 47.50 TLMotorin litre fiyatı: 46.96 TLLPG litre fiyatı: 26.09 TLİzmirBenzin litre fiyatı: 47.84 TLMotorin litre fiyatı: 47.30 TLLPG litre fiyatı: 26.04 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/akaryakitta-yeni-donem-basladi-bugun-itibariyla-zorunlu-oldu-1096707003.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089506033_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3b2cb4cac4f13c77d3ea0f4ae34bcc64.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
motorin indirimi, lpg indirimi, akaryakıt indirimi, motorin fiyatı ne kadar oldu, lpg fiyatı ne zaman düşecek, akaryakıt fiyatları ne kadar, 2 haziran akaryakıt fiyatları
motorin indirimi, lpg indirimi, akaryakıt indirimi, motorin fiyatı ne kadar oldu, lpg fiyatı ne zaman düşecek, akaryakıt fiyatları ne kadar, 2 haziran akaryakıt fiyatları
Motorin ve LPG'ye indirim bekleniyor: Akaryakıtta fiyat değişecek
Küresel ekonomik dalgalanmalar ve ham petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt piyasasını doğrudan etkiliyor. Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Brent petrol fiyatlarının seviyesini koruması durumunda motorin ve LPG için bu hafta içinde 1 TL'yi aşan indirim bekleniyor.
Küresel piyasalarda petrol fiyatları ABD-Çin ticaret gerilimi nedeniyle dalgalı seyrediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyuma uygulanan vergiyi yüzde 50’ye çıkarması, küresel resesyon beklentilerini artırdı. Brent petrol geçtiğimiz haftayı 62,6 dolar seviyesinden kapatırken, yeni haftada yüzde 2 yükselişle 64 dolar civarında işlem görüyor.
Motorin fiyatında 1 TL indirim yolda
Petrol fiyatlarının mevcut seviyesini koruması halinde, 7 Haziran Cuma günü itibarıyla motorinin litre fiyatında yaklaşık 1 TL’lik indirim bekleniyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre, dağıtım firmaları indirimi pompa fiyatlarına yansıtmak üzere hazırlık yapıyor.
İndirimin yalnızca motorinle sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. LPG fiyatlarında da 5 Haziran Perşembe günü itibarıyla yaklaşık 1.07 TL'lik bir indirim öngörülüyor. Bu indirimle birlikte LPG’li araç sahipleri yakıt maliyetlerinde rahatlama yaşayacak.
2 Haziran akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.84 TL
Motorin litre fiyatı: 46.11 TL
LPG litre fiyatı: 26.19 TL
Benzin litre fiyatı: 46.70 TL
Motorin litre fiyatı: 46.00 TL
LPG litre fiyatı: 25.60 TL
Benzin litre fiyatı: 47.50 TL
Motorin litre fiyatı: 46.96 TL
LPG litre fiyatı: 26.09 TL
Benzin litre fiyatı: 47.84 TL
Motorin litre fiyatı: 47.30 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL