Motorin ve LPG'ye indirim bekleniyor: Akaryakıtta fiyat değişecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
DEYİM YERİNDEYSE
Karmaşanın Osmanlı hali: Dingo’nun ahırı
07:00
2 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aksi Yusuf ve peynir gemisi
09:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aklı havada, hayali uzakta
12:06
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Boş avuçlara dair bir söz: Deyimlerin sessiz tanığı
13:06
2 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
13:30
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir deyim, bir hesaplaşma: Öfkenin dildeki izi
14:07
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hakan Arslan: 'Bakanlığın denetimine tabi olan konaklama işletmeleri tercih edilmeli'
14:32
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Artık geri dönüş yoksa: Buyurun cenaze namazına!
18:08
2 dk
ÖZEL HABER
Yargı paketi TBMM’de: Türkiye’nin af tarihi
19:09
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İstanbul enflasyonu açıklandı
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Fethi Yılmaz: 'İstanbul’daki barış görüşmelerinin çağrısını ilk olarak Putin yaptı'
12:07
82 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/motorin-ve-lpgye-indirim-bekleniyor-akaryakitta-fiyat-degisecek-1096711547.html
Motorin ve LPG'ye indirim bekleniyor: Akaryakıtta fiyat değişecek
Motorin ve LPG'ye indirim bekleniyor: Akaryakıtta fiyat değişecek
Sputnik Türkiye
Küresel ekonomik dalgalanmalar ve ham petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt piyasasını doğrudan etkiliyor. Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T10:59+0300
2025-06-02T10:59+0300
ekonomi̇
benzin
motorin
lpg
akaryakıt
akaryakıt indirimi
akaryakıt fiyatları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089506033_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f97501ac277db2b454efb2ea37a98f14.jpg
Küresel piyasalarda petrol fiyatları ABD-Çin ticaret gerilimi nedeniyle dalgalı seyrediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyuma uygulanan vergiyi yüzde 50’ye çıkarması, küresel resesyon beklentilerini artırdı. Brent petrol geçtiğimiz haftayı 62,6 dolar seviyesinden kapatırken, yeni haftada yüzde 2 yükselişle 64 dolar civarında işlem görüyor.Motorin fiyatında 1 TL indirim yoldaPetrol fiyatlarının mevcut seviyesini koruması halinde, 7 Haziran Cuma günü itibarıyla motorinin litre fiyatında yaklaşık 1 TL’lik indirim bekleniyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre, dağıtım firmaları indirimi pompa fiyatlarına yansıtmak üzere hazırlık yapıyor.LPG fiyatı da düşecekİndirimin yalnızca motorinle sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. LPG fiyatlarında da 5 Haziran Perşembe günü itibarıyla yaklaşık 1.07 TL'lik bir indirim öngörülüyor. Bu indirimle birlikte LPG’li araç sahipleri yakıt maliyetlerinde rahatlama yaşayacak.2 Haziran akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa YakasıBenzin litre fiyatı: 46.84 TLMotorin litre fiyatı: 46.11 TLLPG litre fiyatı: 26.19 TLİstanbul Anadolu YakasıBenzin litre fiyatı: 46.70 TLMotorin litre fiyatı: 46.00 TLLPG litre fiyatı: 25.60 TLAnkaraBenzin litre fiyatı: 47.50 TLMotorin litre fiyatı: 46.96 TLLPG litre fiyatı: 26.09 TLİzmirBenzin litre fiyatı: 47.84 TLMotorin litre fiyatı: 47.30 TLLPG litre fiyatı: 26.04 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/akaryakitta-yeni-donem-basladi-bugun-itibariyla-zorunlu-oldu-1096707003.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089506033_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3b2cb4cac4f13c77d3ea0f4ae34bcc64.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
motorin indirimi, lpg indirimi, akaryakıt indirimi, motorin fiyatı ne kadar oldu, lpg fiyatı ne zaman düşecek, akaryakıt fiyatları ne kadar, 2 haziran akaryakıt fiyatları
motorin indirimi, lpg indirimi, akaryakıt indirimi, motorin fiyatı ne kadar oldu, lpg fiyatı ne zaman düşecek, akaryakıt fiyatları ne kadar, 2 haziran akaryakıt fiyatları

Motorin ve LPG'ye indirim bekleniyor: Akaryakıtta fiyat değişecek

10:59 02.06.2025
© AAAkaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
© AA
Abone ol
Küresel ekonomik dalgalanmalar ve ham petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt piyasasını doğrudan etkiliyor. Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Brent petrol fiyatlarının seviyesini koruması durumunda motorin ve LPG için bu hafta içinde 1 TL'yi aşan indirim bekleniyor.
Küresel piyasalarda petrol fiyatları ABD-Çin ticaret gerilimi nedeniyle dalgalı seyrediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyuma uygulanan vergiyi yüzde 50’ye çıkarması, küresel resesyon beklentilerini artırdı. Brent petrol geçtiğimiz haftayı 62,6 dolar seviyesinden kapatırken, yeni haftada yüzde 2 yükselişle 64 dolar civarında işlem görüyor.

Motorin fiyatında 1 TL indirim yolda

Petrol fiyatlarının mevcut seviyesini koruması halinde, 7 Haziran Cuma günü itibarıyla motorinin litre fiyatında yaklaşık 1 TL’lik indirim bekleniyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre, dağıtım firmaları indirimi pompa fiyatlarına yansıtmak üzere hazırlık yapıyor.

LPG fiyatı da düşecek

İndirimin yalnızca motorinle sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. LPG fiyatlarında da 5 Haziran Perşembe günü itibarıyla yaklaşık 1.07 TL'lik bir indirim öngörülüyor. Bu indirimle birlikte LPG’li araç sahipleri yakıt maliyetlerinde rahatlama yaşayacak.

2 Haziran akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 46.84 TL
Motorin litre fiyatı: 46.11 TL
LPG litre fiyatı: 26.19 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 46.70 TL
Motorin litre fiyatı: 46.00 TL
LPG litre fiyatı: 25.60 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 47.50 TL
Motorin litre fiyatı: 46.96 TL
LPG litre fiyatı: 26.09 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 47.84 TL
Motorin litre fiyatı: 47.30 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
Akaryakıt zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
EKONOMİ
Akaryakıtta yeni dönem başladı: Bugün itibarıyla zorunlu oldu
09:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала