https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/motorin-ve-lpgye-indirim-bekleniyor-akaryakitta-fiyat-degisecek-1096711547.html

Motorin ve LPG'ye indirim bekleniyor: Akaryakıtta fiyat değişecek

Motorin ve LPG'ye indirim bekleniyor: Akaryakıtta fiyat değişecek

Sputnik Türkiye

Küresel ekonomik dalgalanmalar ve ham petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt piyasasını doğrudan etkiliyor. Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi... 02.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-02T10:59+0300

2025-06-02T10:59+0300

2025-06-02T10:59+0300

ekonomi̇

benzin

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Küresel piyasalarda petrol fiyatları ABD-Çin ticaret gerilimi nedeniyle dalgalı seyrediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyuma uygulanan vergiyi yüzde 50’ye çıkarması, küresel resesyon beklentilerini artırdı. Brent petrol geçtiğimiz haftayı 62,6 dolar seviyesinden kapatırken, yeni haftada yüzde 2 yükselişle 64 dolar civarında işlem görüyor.Motorin fiyatında 1 TL indirim yoldaPetrol fiyatlarının mevcut seviyesini koruması halinde, 7 Haziran Cuma günü itibarıyla motorinin litre fiyatında yaklaşık 1 TL’lik indirim bekleniyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre, dağıtım firmaları indirimi pompa fiyatlarına yansıtmak üzere hazırlık yapıyor.LPG fiyatı da düşecekİndirimin yalnızca motorinle sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. LPG fiyatlarında da 5 Haziran Perşembe günü itibarıyla yaklaşık 1.07 TL'lik bir indirim öngörülüyor. Bu indirimle birlikte LPG’li araç sahipleri yakıt maliyetlerinde rahatlama yaşayacak.2 Haziran akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa YakasıBenzin litre fiyatı: 46.84 TLMotorin litre fiyatı: 46.11 TLLPG litre fiyatı: 26.19 TLİstanbul Anadolu YakasıBenzin litre fiyatı: 46.70 TLMotorin litre fiyatı: 46.00 TLLPG litre fiyatı: 25.60 TLAnkaraBenzin litre fiyatı: 47.50 TLMotorin litre fiyatı: 46.96 TLLPG litre fiyatı: 26.09 TLİzmirBenzin litre fiyatı: 47.84 TLMotorin litre fiyatı: 47.30 TLLPG litre fiyatı: 26.04 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/akaryakitta-yeni-donem-basladi-bugun-itibariyla-zorunlu-oldu-1096707003.html

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