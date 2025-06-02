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Meteoroloji'den 4 bölge için uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji'den 4 bölge için uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
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Meteoroloji'den bugünkü hava durumuna göre, hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji genel Müdürlüğü'nün 2 Haziran Pazartesi günü hava tahminlerine göre dört bölgede yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Gök gürültülü sağanak bekleniyorBurdur hariç Batı Akdeniz'in iç kesimleri , Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Şiddetli rüzgara dikkatMeteoroloji, rüzgarın Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. MARMARABalıkesir: 27°C – Parçalı ve az bulutluEdirne: 30°C – Parçalı ve az bulutluİstanbul: 25°C – Parçalı ve az bulutluKırklareli: 27°C – Parçalı ve az bulutluEGEAfyonkarahisar: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDenizli: 27°C – Parçalı ve az bulutluİzmir: 30°C – Parçalı ve az bulutluManisa: 30°C – Parçalı ve az bulutluAKDENİZAdana: 29°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAntalya: 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü yağışlıHatay: 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlıIsparta: 22°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlıİÇ ANADOLUAnkara: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇankırı: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEskişehir: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKonya: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZBolu: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlıDüzce: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlıKastamonu: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlıZonguldak: 22°C – Parçalı, yer yer çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya: 26°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıRize: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSamsun: 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutluTrabzon: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUErzurum: 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlıKars: 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlıMalatya: 28°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlıVan: 21°C – Parçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır: 32°C – Parçalı ve az bulutluGaziantep: 27°C – Parçalı ve az bulutluMardin: 27°C – Parçalı ve az bulutluSiirt: 31°C – Parçalı ve az bulutlu
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Meteoroloji'den 4 bölge için uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

06:47 02.06.2025
© AA / Mert Alper Dervışyağmur
yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
© AA / Mert Alper Dervış
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Meteoroloji'den bugünkü hava durumuna göre, hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji genel Müdürlüğü'nün 2 Haziran Pazartesi günü hava tahminlerine göre dört bölgede yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Burdur hariç Batı Akdeniz'in iç kesimleri , Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Şiddetli rüzgara dikkat

Meteoroloji, rüzgarın Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
MARMARA
Balıkesir: 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 25°C – Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 27°C – Parçalı ve az bulutlu
EGE
Afyonkarahisar: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Denizli: 27°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Manisa: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Adana: 29°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya: 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Hatay: 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Isparta: 22°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı
İÇ ANADOLU
Ankara: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çankırı: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Bolu: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Düzce: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Kastamonu: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Zonguldak: 22°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya: 26°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rize: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Trabzon: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum: 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Kars: 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Malatya: 28°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Van: 21°C – Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin: 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt: 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2025
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Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli sağanak uyarısı geldi: Hangi iller etkilenecek, yeni haftada hava nasıl olacak?
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