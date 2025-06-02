https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/meteorolojiden-4-bolge-icin-uyari-gok-gurultulu-saganak-yagis-bekleniyor-1096703803.html

Meteoroloji'den 4 bölge için uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji'den 4 bölge için uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'den bugünkü hava durumuna göre, hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim... 02.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-02T06:47+0300

2025-06-02T06:47+0300

2025-06-02T06:47+0300

yaşam

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Meteoroloji genel Müdürlüğü'nün 2 Haziran Pazartesi günü hava tahminlerine göre dört bölgede yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Gök gürültülü sağanak bekleniyorBurdur hariç Batı Akdeniz'in iç kesimleri , Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Şiddetli rüzgara dikkatMeteoroloji, rüzgarın Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. MARMARABalıkesir: 27°C – Parçalı ve az bulutluEdirne: 30°C – Parçalı ve az bulutluİstanbul: 25°C – Parçalı ve az bulutluKırklareli: 27°C – Parçalı ve az bulutluEGEAfyonkarahisar: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDenizli: 27°C – Parçalı ve az bulutluİzmir: 30°C – Parçalı ve az bulutluManisa: 30°C – Parçalı ve az bulutluAKDENİZAdana: 29°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAntalya: 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü yağışlıHatay: 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlıIsparta: 22°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlıİÇ ANADOLUAnkara: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇankırı: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEskişehir: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKonya: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZBolu: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlıDüzce: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlıKastamonu: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlıZonguldak: 22°C – Parçalı, yer yer çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya: 26°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıRize: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSamsun: 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutluTrabzon: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUErzurum: 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlıKars: 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlıMalatya: 28°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlıVan: 21°C – Parçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır: 32°C – Parçalı ve az bulutluGaziantep: 27°C – Parçalı ve az bulutluMardin: 27°C – Parçalı ve az bulutluSiirt: 31°C – Parçalı ve az bulutlu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/7-ile-sari-kodlu-yagis-uyarisi-1096693121.html

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