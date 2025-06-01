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Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli sağanak uyarısı geldi: Hangi iller etkilenecek, yeni haftada hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli sağanak uyarısı geldi: Hangi iller etkilenecek, yeni haftada hava nasıl olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM); Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kayseri, Sivas, Tokat ve Yozgat için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.Batı kesimler ısınıyorMGM'den son tahminlere ilişkin yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı vurgulandı.Açıklamada, özellikle batı illerinde sıcaklıkların yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği ifade edildi: Meteoroloji uyardı: 7 ile sağanak geliyorMGM bugün için 7 kenti ise "sarı" kodla uyardı.Uyarı şöyle: Ankara'da hava durumuAnkara hafta başında iki gün yağışlı hava ile Haziran ayını karşılasa da hafta ortasından itibaren yaz ayları etkisi altına girecek. Pazartesi günü 19, Salı günü 22, Çarşamba ise 25 derece.İstanbul'da hava nasıl?İstanbul'da Pazartesi günü 25 derece olan sıcaklık hafta sonuna doğru adım adım artıyor. Megakent için yağmur olasılığı ise yok.Samsun'da hava durumuSamsun'da bugün 17 derece ve yağışlı, Pazartesi ve Salı günü hava açık ve 21-22 derecelerde.
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Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli sağanak uyarısı geldi: Hangi iller etkilenecek, yeni haftada hava nasıl olacak?

09:17 01.06.2025 (güncellendi: 09:29 01.06.2025)
© AA / Osmancan GürdoğanSağanak yağış
Sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2025
© AA / Osmancan Gürdoğan
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Hafta başından itibaren batı kesimlerden başlayarak sıcaklıkların artacağını tahmin eden MGM, 7 kenti kuvvetli sağanak yağışa karşı "sarı" kodla uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM); Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kayseri, Sivas, Tokat ve Yozgat için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

Batı kesimler ısınıyor

MGM'den son tahminlere ilişkin yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı vurgulandı.
Açıklamada, özellikle batı illerinde sıcaklıkların yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği ifade edildi:
"İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri civarında, çarşamba gününden itibaren batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor."

Meteoroloji uyardı: 7 ile sağanak geliyor

MGM bugün için 7 kenti ise "sarı" kodla uyardı.
Uyarı şöyle:
"01.06.2025 Pazar günü gece ilk saatlerde Sivas'ın batısı, Kayseri'nin doğusu ve Tokat çevrelerinde, öğle saatlerinde Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Ankara'da hava durumu

Ankara hafta başında iki gün yağışlı hava ile Haziran ayını karşılasa da hafta ortasından itibaren yaz ayları etkisi altına girecek. Pazartesi günü 19, Salı günü 22, Çarşamba ise 25 derece.

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