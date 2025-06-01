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Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli sağanak uyarısı geldi: Hangi iller etkilenecek, yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli sağanak uyarısı geldi: Hangi iller etkilenecek, yeni haftada hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji 1 haziran

2025-06-01T09:17+0300

2025-06-01T09:17+0300

2025-06-01T09:29+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM); Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kayseri, Sivas, Tokat ve Yozgat için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.Batı kesimler ısınıyorMGM'den son tahminlere ilişkin yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı vurgulandı.Açıklamada, özellikle batı illerinde sıcaklıkların yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği ifade edildi: Meteoroloji uyardı: 7 ile sağanak geliyorMGM bugün için 7 kenti ise "sarı" kodla uyardı.Uyarı şöyle: Ankara'da hava durumuAnkara hafta başında iki gün yağışlı hava ile Haziran ayını karşılasa da hafta ortasından itibaren yaz ayları etkisi altına girecek. Pazartesi günü 19, Salı günü 22, Çarşamba ise 25 derece.İstanbul'da hava nasıl?İstanbul'da Pazartesi günü 25 derece olan sıcaklık hafta sonuna doğru adım adım artıyor. Megakent için yağmur olasılığı ise yok.Samsun'da hava durumuSamsun'da bugün 17 derece ve yağışlı, Pazartesi ve Salı günü hava açık ve 21-22 derecelerde.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/ankaralilar-dikkat-valilik-saat-vererek-bir-uyari-daha-yapti-kentte-saganak-etkili-olacak-1096664580.html

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