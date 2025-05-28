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Emekli maaşınız zaman aşımına uğramış olabilir: 5 yıllık kritik detay
Emekli maaşınız zaman aşımına uğramış olabilir: 5 yıllık kritik detay
Sputnik Türkiye
2008 öncesi SSK ve Bağ-Kur emeklileri, SGK tarafından bağlanan ancak 5 yıl içinde tahsil edilmeyen maaş ödemelerini sonsuza dek kaybedebilir. Zaman aşımı... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T15:08+0300
2025-05-28T15:08+0300
ekonomi̇
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i̇sa karakaş
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emekli maaşı
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2008 yılı Ekim ayı öncesinde bağlanan SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için 5 yıllık zaman aşımı uygulamasını sürdürüyor. Türkiye gazetesinden İsa Karakaş’ın köşe yazısında aktardığı bilgilere göre, bu döneme ait olup tahsil edilmeyen ödemeler zaman aşımına uğruyor ve ödenmiyor.2008 sonrası emekliler rahat, öncesindekiler dikkatSGK Kanunu’na göre 2008/Ekim ayından önce bağlanan gelir ve aylıklar için, 5 yıl içerisinde talep edilmemesi durumunda ödeme yapılmıyor. Ancak 2008 sonrası için zaman aşımı uygulanmıyor. Kurum, ödeme yapmadan önce bu sürenin dolup dolmadığını kontrol ediyor.Vazife malullüğü ve ölüm aylıklarında da süre kritik4/1-c (memur statüsü) kapsamında yer alanlar için de durum farklı değil. Karakaş, vazife malullüğü ve ölüm aylıkları için de benzer şekilde 5 yıllık süre uygulandığını belirtiyor. Başvurular, ölüm tarihini takip eden ay başı itibarıyla değerlendiriliyor. Geciken başvurularda yalnızca geriye dönük 5 yıllık ödeme yapılabiliyor.Karakaş, “5 yıllık sürenin dolması hâlinde, 2008/Ekim öncesine ait gelir ve aylıklar ödenmez. Dolmamışsa ödeme yapılır. Ancak 5510 sayılı kanun sonrası için zaman aşımı yoktur” dedi. Vatandaşlara yasal süreleri dikkatle takip etmeleri yönünde çağrıda bulundu.Gaiplikte de 5 yil kuralı varGaiplik durumunda ise, mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından 5 yıl içinde başvuru yapılması gerekiyor. Aksi hâlde sadece geriye dönük maaş ödemesi alınabiliyor. Bu durum, toptan ödeme ve diğer haklar için de geçerli.
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sgk, bağ-kur, i̇sa karakaş, emekli, emekli maaşı
sgk, bağ-kur, i̇sa karakaş, emekli, emekli maaşı

Emekli maaşınız zaman aşımına uğramış olabilir: 5 yıllık kritik detay

15:08 28.05.2025
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2008 öncesi SSK ve Bağ-Kur emeklileri, SGK tarafından bağlanan ancak 5 yıl içinde tahsil edilmeyen maaş ödemelerini sonsuza dek kaybedebilir. Zaman aşımı nedeniyle gelir ve aylıklar geri ödenmiyor. Vazife malullüğü ve ölüm aylığı başvurularında da süre kritik. SGK uzmanı İsa Karakaş’tan önemli uyarılar geldi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2008 yılı Ekim ayı öncesinde bağlanan SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için 5 yıllık zaman aşımı uygulamasını sürdürüyor. Türkiye gazetesinden İsa Karakaş’ın köşe yazısında aktardığı bilgilere göre, bu döneme ait olup tahsil edilmeyen ödemeler zaman aşımına uğruyor ve ödenmiyor.

2008 sonrası emekliler rahat, öncesindekiler dikkat

SGK Kanunu’na göre 2008/Ekim ayından önce bağlanan gelir ve aylıklar için, 5 yıl içerisinde talep edilmemesi durumunda ödeme yapılmıyor. Ancak 2008 sonrası için zaman aşımı uygulanmıyor. Kurum, ödeme yapmadan önce bu sürenin dolup dolmadığını kontrol ediyor.

Vazife malullüğü ve ölüm aylıklarında da süre kritik

4/1-c (memur statüsü) kapsamında yer alanlar için de durum farklı değil. Karakaş, vazife malullüğü ve ölüm aylıkları için de benzer şekilde 5 yıllık süre uygulandığını belirtiyor. Başvurular, ölüm tarihini takip eden ay başı itibarıyla değerlendiriliyor. Geciken başvurularda yalnızca geriye dönük 5 yıllık ödeme yapılabiliyor.
Karakaş, “5 yıllık sürenin dolması hâlinde, 2008/Ekim öncesine ait gelir ve aylıklar ödenmez. Dolmamışsa ödeme yapılır. Ancak 5510 sayılı kanun sonrası için zaman aşımı yoktur” dedi. Vatandaşlara yasal süreleri dikkatle takip etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Gaiplikte de 5 yil kuralı var

Gaiplik durumunda ise, mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından 5 yıl içinde başvuru yapılması gerekiyor. Aksi hâlde sadece geriye dönük maaş ödemesi alınabiliyor. Bu durum, toptan ödeme ve diğer haklar için de geçerli.
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