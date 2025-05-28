https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/emekli-maasiniz-zaman-asimina-ugramis-olabilir-5-yillik-kritik-detay-1096598507.html

Emekli maaşınız zaman aşımına uğramış olabilir: 5 yıllık kritik detay

Emekli maaşınız zaman aşımına uğramış olabilir: 5 yıllık kritik detay

Sputnik Türkiye

2008 öncesi SSK ve Bağ-Kur emeklileri, SGK tarafından bağlanan ancak 5 yıl içinde tahsil edilmeyen maaş ödemelerini sonsuza dek kaybedebilir. Zaman aşımı... 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T15:08+0300

2025-05-28T15:08+0300

2025-05-28T15:08+0300

ekonomi̇

sgk

bağ-kur

i̇sa karakaş

emekli

emekli maaşı

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2008 yılı Ekim ayı öncesinde bağlanan SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için 5 yıllık zaman aşımı uygulamasını sürdürüyor. Türkiye gazetesinden İsa Karakaş’ın köşe yazısında aktardığı bilgilere göre, bu döneme ait olup tahsil edilmeyen ödemeler zaman aşımına uğruyor ve ödenmiyor.2008 sonrası emekliler rahat, öncesindekiler dikkatSGK Kanunu’na göre 2008/Ekim ayından önce bağlanan gelir ve aylıklar için, 5 yıl içerisinde talep edilmemesi durumunda ödeme yapılmıyor. Ancak 2008 sonrası için zaman aşımı uygulanmıyor. Kurum, ödeme yapmadan önce bu sürenin dolup dolmadığını kontrol ediyor.Vazife malullüğü ve ölüm aylıklarında da süre kritik4/1-c (memur statüsü) kapsamında yer alanlar için de durum farklı değil. Karakaş, vazife malullüğü ve ölüm aylıkları için de benzer şekilde 5 yıllık süre uygulandığını belirtiyor. Başvurular, ölüm tarihini takip eden ay başı itibarıyla değerlendiriliyor. Geciken başvurularda yalnızca geriye dönük 5 yıllık ödeme yapılabiliyor.Karakaş, “5 yıllık sürenin dolması hâlinde, 2008/Ekim öncesine ait gelir ve aylıklar ödenmez. Dolmamışsa ödeme yapılır. Ancak 5510 sayılı kanun sonrası için zaman aşımı yoktur” dedi. Vatandaşlara yasal süreleri dikkatle takip etmeleri yönünde çağrıda bulundu.Gaiplikte de 5 yil kuralı varGaiplik durumunda ise, mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından 5 yıl içinde başvuru yapılması gerekiyor. Aksi hâlde sadece geriye dönük maaş ödemesi alınabiliyor. Bu durum, toptan ödeme ve diğer haklar için de geçerli.

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sgk, bağ-kur, i̇sa karakaş, emekli, emekli maaşı