https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/kral-kaybederse-dizisinde-ayrilik-ozlemi-canlandiran-nilperi-sahinkaya-neden-veda-etti-1096721949.html

'Kral Kaybederse' dizisinde ayrılık: Özlem'i canlandıran Nilperi Şahinkaya neden veda etti?

'Kral Kaybederse' dizisinde ayrılık: Özlem'i canlandıran Nilperi Şahinkaya neden veda etti?

Sputnik Türkiye

Star TV'nin sevilen dizisi Kral Kaybederse'de Nilperi Şahinkaya'nın canlandırdığı Özlem karakterinin diziden ayrıldığı belirtildi. Hikâyedeki ani sona... 02.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-02T13:24+0300

2025-06-02T13:24+0300

2025-06-02T13:24+0300

yaşam

dizi

final

kral kaybederse

nilperi şahinkaya

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Her hafta Star TV ekranlarında salı akşamları yayınlanan ve ilgiyle takip edilen "Kral Kaybederse" dizisi, bu kez bir oyuncu ayrılığıyla gündemde. Nilperi Şahinkaya'nın hayat verdiği "Özlem" karakteri, dizinin son bölümleriyle birlikte hikâyeye veda etti. Ayrılık, hem dizinin gidişatını hem de seyirciyi doğrudan etkiledi.Özlem karakterinin hikâyesi sona erdiÖzlem, dizide Kenan Baran'ın (Halit Ergenç) hayatındaki kilit karakterlerden biriydi. Yasak bir aşk ve bu ilişkinin tetiklediği olaylarla dizinin dramatik yapısını güçlendiren Özlem karakterinin, hikâyeye ani ve beklenmedik bir şekilde veda etmesi, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı."Gelin Takımı 2" filminde başrol oynayacakAyrılığın nedeni kısa sürede netleşti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya, beyaz perdeye dönüyor. Şahinkaya, 2022'de vizyona giren "Gelin Takımı" filminin devamı niteliğindeki "Gelin Takımı 2" projesiyle izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.Gülseren Budayıcıoğlu’nun "Aynı" adlı romanından uyarlanan Kral Kaybederse, güçlü kadrosu ve psikolojik dram yapısıyla dikkat çekiyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Cemre Gümeli, Açelya Devrim Yılhan ve Filiz Miftari gibi deneyimli isimler yer alıyor.

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dizi, final, kral kaybederse, nilperi şahinkaya