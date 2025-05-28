https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/chucky-karakterini-canlandiran-ed-gale-61-yasinda-hayatini-kaybetti-1096605819.html
Chucky karakterini canlandıran Ed Gale, 61 yaşında hayatını kaybetti
Chucky karakterini canlandıran Ed Gale, 61 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Korku filmi serisi Çocuk Oyunu filminde (Child’s Play) ünlü bebek katil Chucky'yi canlandıran oyuncu ve dublör Ed Gale, 61 yaşında öldü. TMZ ve bir akrabasının... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T20:54+0300
2025-05-28T20:54+0300
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Katil bebek Chucky karakteriyle ünlenen oyuncu Ed Gale, 61 yaşında hastanede hayatını kaybetti.Child’s Play (Çocuk Oyunu) serisinin ilk iki filmi ve 'Chucky'nin Gelini' bölümünde Chucky karakterini fiziksel olarak canlandıran oyuncu Ed Gale, 61 yaşında hayatını kaybetti. ABD medyasının duyurduğu habere göre; Gale, Los Angeles’ta bir huzurevinde yaşamını yitirdi. Gale’in yeğeni Kayse Gale ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda amcasının 'ani bir şekilde' vefat ettiğini açıkladı. Ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.Paylaşımında Kayse “Ed Gale son kez sahne aldı ve şimdi öteki dünyada başrolde. 20 yaşında sadece 41 dolar ve bir hayalle otostopla California’ya geldi, bir daha da arkasına bakmadı” dedi.Howard the Duck ve Chopper Chicks in Zombie Town gibi kült filmlerde rol alan Gale’in kariyerinde 130’dan fazla film, dizi ve reklam yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231002/meksika-polisi-halki-tehdit-ettigi-icin-chucky-bebegi-tutukladi-1075944774.html
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Chucky karakterini canlandıran Ed Gale, 61 yaşında hayatını kaybetti
20:54 28.05.2025 (güncellendi: 21:04 28.05.2025)
Korku filmi serisi Çocuk Oyunu filminde (Child’s Play) ünlü bebek katil Chucky'yi canlandıran oyuncu ve dublör Ed Gale, 61 yaşında öldü. TMZ ve bir akrabasının verdiği bilgiye göre Gale, Los Angeles'ta bir hastanede yaşamını yitirdi.
Katil bebek Chucky karakteriyle ünlenen oyuncu Ed Gale, 61 yaşında hastanede hayatını kaybetti.
Child’s Play (Çocuk Oyunu) serisinin ilk iki filmi ve 'Chucky'nin Gelini' bölümünde Chucky karakterini fiziksel olarak canlandıran oyuncu Ed Gale, 61 yaşında hayatını kaybetti. ABD medyasının duyurduğu habere göre; Gale, Los Angeles’ta bir huzurevinde yaşamını yitirdi.
Gale’in yeğeni Kayse Gale ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda amcasının 'ani bir şekilde' vefat ettiğini açıkladı. Ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.
Paylaşımında Kayse “Ed Gale son kez sahne aldı ve şimdi öteki dünyada başrolde. 20 yaşında sadece 41 dolar ve bir hayalle otostopla California’ya geldi, bir daha da arkasına bakmadı” dedi.
Howard the Duck ve Chopper Chicks in Zombie Town gibi kült filmlerde rol alan Gale’in kariyerinde 130’dan fazla film, dizi ve reklam yer aldı.