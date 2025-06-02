https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/izmirde-grev-suruyor-belediye-baskani-cemil-tugay-kordonda-cop-topladi-1096707551.html
İzmir'de grev sürüyor: Belediye Başkanı Cemil Tugay Kordon'da çöp topladı
İzmir'de grev sürüyor: Belediye Başkanı Cemil Tugay Kordon'da çöp topladı
Sputnik Türkiye
İzmir’de 23 bin belediye işçisinin grevi sürüyor. Toplu sözleşme anlaşmazlığı nedeniyle başlayan grev kentte hayatı durma noktasına getirdi. İzmir Büyükşehir... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T09:25+0300
2025-06-02T09:25+0300
2025-06-02T09:25+0300
türki̇ye
cemil tugay
i̇zmir
i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı
grev
toplu sözleşme
toplu sözleşme görüşmeleri
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK/Genel-İş Sendikası arasında süren ve 23 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçsuz kalınca işçiler greve başladı. Grev, şehirde başta ulaşım, temizlik ve diğer belediye hizmetleri olmak üzere birçok alanı etkiledi.Grevin etkisi özellikle çöp toplama hizmetlerinde kendini gösterdi. Kentin merkezi başta olmak üzere birçok mahallede çöp konteynerleri taştı, sokaklarda çöp dağları oluştu. Başkan Tugay sahaya indi: Gece yarısı çöp topladıBelediye Başkanı Cemil Tugay, grev nedeniyle yaşanan çöp sorununa karşı greve katılmayan işçilerle birlikte gece saatlerinde Kordon’da çöp topladı.Çöp toplama sırasında alana gelen Genel-İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, Başkan Tugay ile karşı karşıya geldi. Taraflar arasında kısa süreli ancak sert bir sözlü tartışma yaşandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/memur-ve-emekli-zammi-ne-kadar-olacak-5-aylik-enflasyon-farki-yarin-belli-olacak-1096706240.html
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cemil tugay, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, grev, toplu sözleşme, toplu sözleşme görüşmeleri
cemil tugay, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, grev, toplu sözleşme, toplu sözleşme görüşmeleri
İzmir'de grev sürüyor: Belediye Başkanı Cemil Tugay Kordon'da çöp topladı
İzmir’de 23 bin belediye işçisinin grevi sürüyor. Toplu sözleşme anlaşmazlığı nedeniyle başlayan grev kentte hayatı durma noktasına getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kordon’da çöp topladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK/Genel-İş Sendikası arasında süren ve 23 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçsuz kalınca işçiler greve başladı. Grev, şehirde başta ulaşım, temizlik ve diğer belediye hizmetleri olmak üzere birçok alanı etkiledi.
Grevin etkisi özellikle çöp toplama hizmetlerinde kendini gösterdi. Kentin merkezi başta olmak üzere birçok mahallede çöp konteynerleri taştı, sokaklarda çöp dağları oluştu.
Başkan Tugay sahaya indi: Gece yarısı çöp topladı
Belediye Başkanı Cemil Tugay, grev nedeniyle yaşanan çöp sorununa karşı greve katılmayan işçilerle birlikte gece saatlerinde Kordon’da çöp topladı.
Çöp toplama sırasında alana gelen Genel-İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, Başkan Tugay ile karşı karşıya geldi. Taraflar arasında kısa süreli ancak sert bir sözlü tartışma yaşandı.