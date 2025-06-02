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İzmir'de grev sürüyor: Belediye Başkanı Cemil Tugay Kordon'da çöp topladı
İzmir'de grev sürüyor: Belediye Başkanı Cemil Tugay Kordon'da çöp topladı
Sputnik Türkiye
İzmir’de 23 bin belediye işçisinin grevi sürüyor. Toplu sözleşme anlaşmazlığı nedeniyle başlayan grev kentte hayatı durma noktasına getirdi. İzmir Büyükşehir... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
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i̇zmir
i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK/Genel-İş Sendikası arasında süren ve 23 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçsuz kalınca işçiler greve başladı. Grev, şehirde başta ulaşım, temizlik ve diğer belediye hizmetleri olmak üzere birçok alanı etkiledi.Grevin etkisi özellikle çöp toplama hizmetlerinde kendini gösterdi. Kentin merkezi başta olmak üzere birçok mahallede çöp konteynerleri taştı, sokaklarda çöp dağları oluştu. Başkan Tugay sahaya indi: Gece yarısı çöp topladıBelediye Başkanı Cemil Tugay, grev nedeniyle yaşanan çöp sorununa karşı greve katılmayan işçilerle birlikte gece saatlerinde Kordon’da çöp topladı.Çöp toplama sırasında alana gelen Genel-İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, Başkan Tugay ile karşı karşıya geldi. Taraflar arasında kısa süreli ancak sert bir sözlü tartışma yaşandı.
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cemil tugay, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, grev, toplu sözleşme, toplu sözleşme görüşmeleri
cemil tugay, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, grev, toplu sözleşme, toplu sözleşme görüşmeleri

İzmir'de grev sürüyor: Belediye Başkanı Cemil Tugay Kordon'da çöp topladı

09:25 02.06.2025
© FotoğrafCemil Tugay
Cemil Tugay - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
© Fotoğraf
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İzmir’de 23 bin belediye işçisinin grevi sürüyor. Toplu sözleşme anlaşmazlığı nedeniyle başlayan grev kentte hayatı durma noktasına getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kordon’da çöp topladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK/Genel-İş Sendikası arasında süren ve 23 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçsuz kalınca işçiler greve başladı. Grev, şehirde başta ulaşım, temizlik ve diğer belediye hizmetleri olmak üzere birçok alanı etkiledi.
Grevin etkisi özellikle çöp toplama hizmetlerinde kendini gösterdi. Kentin merkezi başta olmak üzere birçok mahallede çöp konteynerleri taştı, sokaklarda çöp dağları oluştu.

Başkan Tugay sahaya indi: Gece yarısı çöp topladı

Belediye Başkanı Cemil Tugay, grev nedeniyle yaşanan çöp sorununa karşı greve katılmayan işçilerle birlikte gece saatlerinde Kordon’da çöp topladı.
Çöp toplama sırasında alana gelen Genel-İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, Başkan Tugay ile karşı karşıya geldi. Taraflar arasında kısa süreli ancak sert bir sözlü tartışma yaşandı.
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