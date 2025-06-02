https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/izmirde-grev-nedeniyle-toplanmayan-copler-tepkiye-yol-acti-turkiyenin-incisi-izmire-hic-yakismiyor-1096703161.html
İzmir'de grev nedeniyle toplanmayan çöpler tepkiye yol açtı: 'Türkiye'nin incisi İzmir'e hiç yakışmıyor'
İzmir'de grev nedeniyle toplanmayan çöpler tepkiye yol açtı: 'Türkiye'nin incisi İzmir'e hiç yakışmıyor'
Sputnik Türkiye
İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi işçilerinin grevi nedeniyle toplanmayan çöplere İzmirliler tepki gösterdi. Kent sakinleri yaşananların İzmir'e yakışmadığını... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T00:14+0300
2025-06-02T00:14+0300
2025-06-02T00:14+0300
i̇zmir
genel-i̇ş sendikası
başkan
türki̇ye
grev
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmamasıyla grevde olan işçilerin eylemi sürüyor. İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çeşitli hizmet alanlarında görev yapan Genel-İş Sendikası'na üye işçilerin grevi kentteki hizmetlerde aksamalara yol açıyor.Çöplerin toplanmaması nedeniyle bazı sokaklarda çöp yığınları oluştuğu gözlenirken çöplerin kötü kokuya neden olduğu aktarıldı. İzmir'de yaşayan Orhan Özütürk, eşiyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan bir kafeteryaya kahve içmeye geldiğini, toplanmayan çöpleri görünce şaşırdığını söyleyerek "İzmir bunu hak etmiyor. Fazla lafa gerek yok. Başkan yok. Temizlikçiler yok. Türkiye'nin incisi İzmir'e hiç yakışmıyor. Turizm bölgesi, şurada bayrama 3 gün kaldı. Buraları bayramda hiç düşünemiyorum" dedi.İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev kararını uygulamaya başlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/mersinde-etkinlik-sirasinda-denize-giren-6-ogrenciden-2si-hayatini-kaybetti-olayla-ilgili-1096702931.html
i̇zmir
başkan
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i̇zmir, genel-i̇ş sendikası, başkan, grev
i̇zmir, genel-i̇ş sendikası, başkan, grev
İzmir'de grev nedeniyle toplanmayan çöpler tepkiye yol açtı: 'Türkiye'nin incisi İzmir'e hiç yakışmıyor'
İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi işçilerinin grevi nedeniyle toplanmayan çöplere İzmirliler tepki gösterdi. Kent sakinleri yaşananların İzmir'e yakışmadığını dile getirdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmamasıyla grevde olan işçilerin eylemi sürüyor.
İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çeşitli hizmet alanlarında görev yapan Genel-İş Sendikası'na üye işçilerin grevi kentteki hizmetlerde aksamalara yol açıyor.
Çöplerin toplanmaması nedeniyle bazı sokaklarda çöp yığınları oluştuğu gözlenirken çöplerin kötü kokuya neden olduğu aktarıldı.
İzmir'de yaşayan Orhan Özütürk, eşiyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan bir kafeteryaya kahve içmeye geldiğini, toplanmayan çöpleri görünce şaşırdığını söyleyerek "İzmir bunu hak etmiyor. Fazla lafa gerek yok. Başkan yok. Temizlikçiler yok. Türkiye'nin incisi İzmir'e hiç yakışmıyor. Turizm bölgesi, şurada bayrama 3 gün kaldı. Buraları bayramda hiç düşünemiyorum" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev kararını uygulamaya başlamıştı.