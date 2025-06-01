https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/mersinde-etkinlik-sirasinda-denize-giren-6-ogrenciden-2si-hayatini-kaybetti-olayla-ilgili-1096702931.html

Mersin'de etkinlik sırasında denize giren 6 öğrenciden 2'si hayatını kaybetti: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Mersin'de etkinlik sırasında denize giren 6 öğrenciden 2'si hayatını kaybetti: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Mersin'in Silifke ilçesinde yüzmek için denize giren 6 öğrenciden 2'si boğuldu, biri hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili açıklama yapan Mersin Valiliği adli ve... 01.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-01T22:12+0300

2025-06-01T22:12+0300

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Mersin'in Silifke ilçesinde Maliye Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinlik için ilçeye gelen Ankara Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinden bazıları denize girdi.Çocuklardan 6'sının bir süre sonra çırpınmaya başladığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.Görevli cankurtaranların müdahalesiyle öğrencilerden 3'ü kurtarıldı, 3'ü ise akıntıya kapıldı.Arama kurtarma çalışması sonucu sudan çıkarılan 17 yaşında Mehmet Erdem Akdeniz ve Cemal Emre Kurt ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne, Sahil Güvenlik ekiplerinin ulaştığı Alperen Bayraktar ise özel hastaneye götürüldü.Tedaviye alınan Akdeniz ve Kurt kurtarılamadı, durumu ağır olan Bayraktar ise Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer 3 öğrenci ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.Valilik açıkladı: Adli ve idari soruşturma başlatıldıMersin Valiliği'nden yapılan açıklamada öğrencilerin uyarıldığına dikkat çekilerek şu ifadeler yer aldı:

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