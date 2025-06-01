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Mersin'de etkinlik sırasında denize giren 6 öğrenciden 2'si hayatını kaybetti: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Mersin'de etkinlik sırasında denize giren 6 öğrenciden 2'si hayatını kaybetti: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Mersin'in Silifke ilçesinde yüzmek için denize giren 6 öğrenciden 2'si boğuldu, biri hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili açıklama yapan Mersin Valiliği adli ve... 01.06.2025, Sputnik Türkiye
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Mersin'in Silifke ilçesinde Maliye Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinlik için ilçeye gelen Ankara Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinden bazıları denize girdi.Çocuklardan 6'sının bir süre sonra çırpınmaya başladığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.Görevli cankurtaranların müdahalesiyle öğrencilerden 3'ü kurtarıldı, 3'ü ise akıntıya kapıldı.Arama kurtarma çalışması sonucu sudan çıkarılan 17 yaşında Mehmet Erdem Akdeniz ve Cemal Emre Kurt ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne, Sahil Güvenlik ekiplerinin ulaştığı Alperen Bayraktar ise özel hastaneye götürüldü.Tedaviye alınan Akdeniz ve Kurt kurtarılamadı, durumu ağır olan Bayraktar ise Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer 3 öğrenci ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.Valilik açıkladı: Adli ve idari soruşturma başlatıldıMersin Valiliği'nden yapılan açıklamada öğrencilerin uyarıldığına dikkat çekilerek şu ifadeler yer aldı:
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Mersin'de etkinlik sırasında denize giren 6 öğrenciden 2'si hayatını kaybetti: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

22:12 01.06.2025 (güncellendi: 22:13 01.06.2025)
© TwitterMersin Valiliği
Mersin Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2025
© Twitter
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Mersin'in Silifke ilçesinde yüzmek için denize giren 6 öğrenciden 2'si boğuldu, biri hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili açıklama yapan Mersin Valiliği adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Mersin'in Silifke ilçesinde Maliye Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinlik için ilçeye gelen Ankara Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinden bazıları denize girdi.
Çocuklardan 6'sının bir süre sonra çırpınmaya başladığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Görevli cankurtaranların müdahalesiyle öğrencilerden 3'ü kurtarıldı, 3'ü ise akıntıya kapıldı.
Arama kurtarma çalışması sonucu sudan çıkarılan 17 yaşında Mehmet Erdem Akdeniz ve Cemal Emre Kurt ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne, Sahil Güvenlik ekiplerinin ulaştığı Alperen Bayraktar ise özel hastaneye götürüldü.
Tedaviye alınan Akdeniz ve Kurt kurtarılamadı, durumu ağır olan Bayraktar ise Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer 3 öğrenci ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Valilik açıkladı: Adli ve idari soruşturma başlatıldı

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada öğrencilerin uyarıldığına dikkat çekilerek şu ifadeler yer aldı:

"Ankara Erkunt Mesleki Eğitim Merkezinden gelen 75 öğrencinin katıldığı etkinlikte görevlilerin uyarılarına rağmen 6 öğrencinin güvenlik şeridini aşarak açığa çıkması sonucu boğulma tehlikesi yaşanmıştır. Görevli cankurtaranların müdahalesiyle 3 öğrenci kurtarılmış, 3 öğrenci ise akıntıya kapılmıştır.

Hayatını kaybeden öğrencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı öğrencimize acil şifalar diliyoruz. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup süreç Valiliğimizce takip edilmektedir."

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