https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/izmirde-grevin-ikinci-gunu-hem-trafik-hem-de-otobus-duraklarinda-yogun-kalabalik-1096648180.html

İzmir'de grevin ikinci günü: Hem trafik hem de otobüs duraklarında yoğun kalabalık

İzmir'de grevin ikinci günü: Hem trafik hem de otobüs duraklarında yoğun kalabalık

Sputnik Türkiye

izmir grev

2025-05-30T11:48+0300

2025-05-30T11:48+0300

2025-05-30T11:48+0300

türki̇ye

i̇zmir

grev

i̇zmir büyükşehir belediyesi

otobüs

i̇zban

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İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin başlattığı grevin sürmesi nedeniyle bazı hizmetlerde aksama yaşandı.İzmir grevinde 2. günToplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan Genel-İş Sendikasına üye yaklaşık 23 bin işçinin başlattığı grev ikinci gününde sürüyor.ESHOT otobüsleri çalışmıyorGrev nedeniyle şehir içi ulaşımda önemli bir görev üstlenen ESHOT otobüslerinin tamamına yakını kontak kapatınca duraklarda kuyruk oluştu.Metro, İZBAN, tramvay ve vapur çalışıyor mu?Vatandaşların toplu ulaşımda metro, İZBAN, tramvay ve vapur seferlerine yöneldiği gözlendi.İzmir'de hangi otobüsler çalışıyor?Sefere çıkmayan ESHOT otobüsleri yerine İZULAŞ'a ait otobüslerle hizmet verildi.İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu ulaşım araçlarında yoğunluk durumuna göre ek sefer düzenleneceğini duyurdu.İşlerine kendi araçlarıyla gitmeyi tercih edenler de trafiğe neden oldu, Yeşildere, Altınyol ve Ankara Caddesi'nde araçlar yavaş ilerledi.Otobüslerde yaşanan sıkıntı nedeniyle Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Vapur İskelesi'ne araçlarıyla gelmek durumunda kalan vatandaşlar, buradaki otoparkta yoğunluğa neden oldu.Grev sonrası kentte temizlik, park ve bahçe, fen işlerinin yanı sıra mezbaha, kreş, aşevleri ve otoparklarda da bazı hizmetler durdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/izmirde-dev-grev-ulasim-kilitlendi-izmir-buyuksehir-belediye-baskani-hayati-zorlastiracak-dedi-1096613795.html

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