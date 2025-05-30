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İzmir'de grevin ikinci günü: Hem trafik hem de otobüs duraklarında yoğun kalabalık
İzmir'de grevin ikinci günü: Hem trafik hem de otobüs duraklarında yoğun kalabalık
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2025-05-30T11:48+0300
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i̇zmir
grev
i̇zmir büyükşehir belediyesi
otobüs
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İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin başlattığı grevin sürmesi nedeniyle bazı hizmetlerde aksama yaşandı.İzmir grevinde 2. günToplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan Genel-İş Sendikasına üye yaklaşık 23 bin işçinin başlattığı grev ikinci gününde sürüyor.ESHOT otobüsleri çalışmıyorGrev nedeniyle şehir içi ulaşımda önemli bir görev üstlenen ESHOT otobüslerinin tamamına yakını kontak kapatınca duraklarda kuyruk oluştu.Metro, İZBAN, tramvay ve vapur çalışıyor mu?Vatandaşların toplu ulaşımda metro, İZBAN, tramvay ve vapur seferlerine yöneldiği gözlendi.İzmir'de hangi otobüsler çalışıyor?Sefere çıkmayan ESHOT otobüsleri yerine İZULAŞ'a ait otobüslerle hizmet verildi.İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu ulaşım araçlarında yoğunluk durumuna göre ek sefer düzenleneceğini duyurdu.İşlerine kendi araçlarıyla gitmeyi tercih edenler de trafiğe neden oldu, Yeşildere, Altınyol ve Ankara Caddesi'nde araçlar yavaş ilerledi.Otobüslerde yaşanan sıkıntı nedeniyle Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Vapur İskelesi'ne araçlarıyla gelmek durumunda kalan vatandaşlar, buradaki otoparkta yoğunluğa neden oldu.Grev sonrası kentte temizlik, park ve bahçe, fen işlerinin yanı sıra mezbaha, kreş, aşevleri ve otoparklarda da bazı hizmetler durdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/izmirde-dev-grev-ulasim-kilitlendi-izmir-buyuksehir-belediye-baskani-hayati-zorlastiracak-dedi-1096613795.html
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i̇zmir eshot çalışmıyor mu, grevde mi? 29 mayıs i̇zmir'de otobüs, metro, tramvay ve vapur çalışıyor mu?, izmir grev, bugün ne günü, eshot grevde mi, eshot saatleri, izmir eshot grev, izban
i̇zmir eshot çalışmıyor mu, grevde mi? 29 mayıs i̇zmir'de otobüs, metro, tramvay ve vapur çalışıyor mu?, izmir grev, bugün ne günü, eshot grevde mi, eshot saatleri, izmir eshot grev, izban

İzmir'de grevin ikinci günü: Hem trafik hem de otobüs duraklarında yoğun kalabalık

11:48 30.05.2025
© Mehmet Emin Mengüarslanİzmir grev
İzmir grev - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© Mehmet Emin Mengüarslan
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İzmir'de belediye işçilerinin greve gitmesi şehir içi trafiği felç etti. Otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluştu, bireysel araçlarıyla trafiğe çıkanlar uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin başlattığı grevin sürmesi nedeniyle bazı hizmetlerde aksama yaşandı.

İzmir grevinde 2. gün

Toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan Genel-İş Sendikasına üye yaklaşık 23 bin işçinin başlattığı grev ikinci gününde sürüyor.

ESHOT otobüsleri çalışmıyor

Grev nedeniyle şehir içi ulaşımda önemli bir görev üstlenen ESHOT otobüslerinin tamamına yakını kontak kapatınca duraklarda kuyruk oluştu.

Metro, İZBAN, tramvay ve vapur çalışıyor mu?

Vatandaşların toplu ulaşımda metro, İZBAN, tramvay ve vapur seferlerine yöneldiği gözlendi.

İzmir'de hangi otobüsler çalışıyor?

Sefere çıkmayan ESHOT otobüsleri yerine İZULAŞ'a ait otobüslerle hizmet verildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu ulaşım araçlarında yoğunluk durumuna göre ek sefer düzenleneceğini duyurdu.
İşlerine kendi araçlarıyla gitmeyi tercih edenler de trafiğe neden oldu, Yeşildere, Altınyol ve Ankara Caddesi'nde araçlar yavaş ilerledi.
Otobüslerde yaşanan sıkıntı nedeniyle Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Vapur İskelesi'ne araçlarıyla gelmek durumunda kalan vatandaşlar, buradaki otoparkta yoğunluğa neden oldu.
Grev sonrası kentte temizlik, park ve bahçe, fen işlerinin yanı sıra mezbaha, kreş, aşevleri ve otoparklarda da bazı hizmetler durdu.
İzmir'de dev grev - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
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İzmir'de dev grev: Ulaşım kilitlendi, Büyükşehir Belediye Başkanı 'hayatı zorlaştıracak' dedi
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