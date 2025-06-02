https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/istanbul-valisi-gul-adaletin-yeri-sosyal-medya-degil-mahkeme-salonlaridir-1096703645.html

İstanbul Valisi Gül: Adaletin yeri sosyal medya değil, mahkeme salonlarıdır

İstanbul Valisi Gül: Adaletin yeri sosyal medya değil, mahkeme salonlarıdır

Sputnik Türkiye

İstanbul Valisi Davut Gül, "Adaletin yeri sosyal medya değil, mahkeme salonlarıdır. Devlet sosyal medyadan yönetilmez" diyerek, suç işleyene cezayı devletin... 02.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-02T00:49+0300

2025-06-02T00:49+0300

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İstanbul Valisi Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un yaklaşık 16 milyon nüfusuyla Birleşmiş Milletler'e üye 130'dan fazla ülkeden daha büyük bir metropol olduğunu ifade etti. Böylesine büyük ve hareketli bir şehirde zaman zaman münferit suçların yaşanabileceğini belirten Gül, önemli olanın bu suçların önlenmesine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması ve bir olay yaşandığında ilgili kurumların derhal harekete geçerek gerekeni yapması olduğunu kaydetti.Gül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/bakan-tunc-yeni-duzenlemeyle-toplumumuzda-olusturulmaya-calisilan-cezasizlik-algisi-ortadan-1096702143.html

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