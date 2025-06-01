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Bakan Tunç: Yeni düzenlemeyle toplumumuzda oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak
Bakan Tunç: Yeni düzenlemeyle toplumumuzda oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, 10'uncu Yargı Paketi ile toplumda oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısının ortadan kaldırılacağını ifade ederek, yeni düzenlemeyle... 01.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-01T19:09+0300
2025-06-01T19:09+0300
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç TBMM Adalet Komisyonu'nda bugün kabul edilen ve kamuoyunda 10'uncu Yargı Paketi olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede 10 farklı kanunda değişiklik öngören teklifin 30 maddeden oluştuğunu belirtti.10'uncu Yargı Paketi ile denetimli serbestlikte yeni dönem başladığını kaydeden Tunç, "Yeni düzenlemeyle toplumumuzda oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak. Hükümlüler, aldıkları ceza 2 yılın altında olsa dahi koşullu salıverilme tarihine kadarki süresinin en az 1/10'unu ceza infaz kurumunda geçirdikten sonra denetimli serbestliğe ayrılabilecek. Böylece cezanın caydırıcılığı güçlendirilecek ve cezanın infazı amaca uygun bir şekilde gerçekleşmiş olacak" dedi.'Doğum yapmış hükümlüler cezalarını konutunda çekebilecek'Tunç, komisyonda kabul edilen yargı paketi ile suçla etkin mücadele sağlanacağını, suçlunun rehabilite edilmesi için de önemli adımlar atılacağını vurguladı.Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanmasına karar verilen mahkumların, dış dünyaya uyum sağlamaları, rehabilite edilerek yeniden suç işlemelerinin önlenmesi ve topluma kazandırılması amacıyla koşullu salıverilebilmelerine imkan tanınacağını belirten Tunç, hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulananlar, süreli hapis cezasının 4'te 3'ünü iyi halli olarak infaz etmeleri durumunda, koşullu salıverilmeden yararlanabileceğini aktardı.10. Yargı Paketi'yle özel infaz usullerinin kapsamının genişletileceğine işaret eden Tunç, şunları kaydetti:Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç, hapis cezasına mahkum olanlardan, ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilen ve toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilenlerin cezasının konutunda çektirilmesine karar verilebileceğini bildiren Tunç, ayrıca 3 yıl yerine, 5 yıl veya daha az hapis cezası alan doğum yapmış kadın hükümlülerin cezalarını konutunda çekmelerine imkan tanınacağını ifade etti.Bakan Tunç, 10'uncu Yargı Paketi ile çocuk hükümlüler için ceza infaz sisteminde değişiklik yapılacağını belirterek, kasıtlı suçlardan toplam 3 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanlar ile taksirli suçlardan toplam 5 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olan çocuk hükümlüler hakkında verilen cezaların doğrudan çocuk eğitim evlerinde yerine getirileceğini aktardı.'Trafik güvenliğini tehlikeye sokanlara yönelik cezalar artırılacak'Trafikte can güvenliğinde kuralsızlığa geçit olmayacağının altını çizen Tunç, şunları kaydetti:Bakan Tunç, düğünler başta olmak üzere sevinçli günleri üzüntüye dönüştürenlerle mücadelenin kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.10'uncu Yargı Paketi ile yapılacak düzenleme kapsamında "kuru sıkı olarak bilinen" ses ve gaz fişeği atabilen silahların da genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun kapsamına alınacağını belirten Tunç, meskun mahalde ses ve gaz fişeği atanlar dahil, silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullananların 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası alabileceğini, bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde ise verilecek cezanın yarısından bir katına kadar artırılacağını aktardı.'Kasten yaralama suçlarında hapis cezaları yüzde 50 oranında artırılacak'Tunç, 10. Yargı Paketi kapsamında yapılacak düzenlemeyle vücut dokunulmazlığına yönelik işlenen kasten yaralama suçlarının hapis cezası sürelerinde artış yapılacağını kaydederek, "Kasten yaralama suçlarında hapis cezaları yüzde 50 oranında artırılacak. Tehdit suçuyla etkin mücadele sağlanacak. Suça teşebbüs halinde faile ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları yerine verilecek süreli hapis cezasının alt ve üst sınırı artırılacak" ifadelerini kullandı.Bakan Tunç, 10'uncu Yargı Paketi kapsamında erişimin engellenmesi veya içeriğin çıkarılması düzenlemeleriyle ilgili olarak İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da düzenlemeler yapıldığını belirtti.İnternet ortamında kişilerin şeref ve itibarına yönelik yapılan saldırılarda kişilere bu saldırıyı engellemeye yönelik imkan tanındığını aktaran Tunç, dijital mecralarda yapılacak tüm düzenlemelerin amacının kişilik haklarının daha etkin şekilde korunması olduğunu vurguladı.Tunç, 10'uncu Yargı Paketi doğrultusunda Noterlik Kanunu'nda disiplin hükümlerinin yeniden düzenlendiğini, bu kapsamda disiplin yaptırımlarının hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde açık ve net şekilde tanımlanacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/10-yargi-paketi-ne-zaman-cikacak-komisyondan-gecti-mi-mahkumlara-af-var-mi-1096693910.html
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haberler, yılmaz tunç, yargı, yargı reformu
haberler, yılmaz tunç, yargı, yargı reformu

Bakan Tunç: Yeni düzenlemeyle toplumumuzda oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak

19:09 01.06.2025
© AA / Serhat ÇağdaşAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda uluslararası basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda uluslararası basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2025
© AA / Serhat Çağdaş
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Adalet Bakanı Tunç, 10'uncu Yargı Paketi ile toplumda oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısının ortadan kaldırılacağını ifade ederek, yeni düzenlemeyle nelerin değişeceğini anlattı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç TBMM Adalet Komisyonu'nda bugün kabul edilen ve kamuoyunda 10'uncu Yargı Paketi olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede 10 farklı kanunda değişiklik öngören teklifin 30 maddeden oluştuğunu belirtti.
10'uncu Yargı Paketi ile denetimli serbestlikte yeni dönem başladığını kaydeden Tunç, "Yeni düzenlemeyle toplumumuzda oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak. Hükümlüler, aldıkları ceza 2 yılın altında olsa dahi koşullu salıverilme tarihine kadarki süresinin en az 1/10'unu ceza infaz kurumunda geçirdikten sonra denetimli serbestliğe ayrılabilecek. Böylece cezanın caydırıcılığı güçlendirilecek ve cezanın infazı amaca uygun bir şekilde gerçekleşmiş olacak" dedi.

'Doğum yapmış hükümlüler cezalarını konutunda çekebilecek'

Tunç, komisyonda kabul edilen yargı paketi ile suçla etkin mücadele sağlanacağını, suçlunun rehabilite edilmesi için de önemli adımlar atılacağını vurguladı.
Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanmasına karar verilen mahkumların, dış dünyaya uyum sağlamaları, rehabilite edilerek yeniden suç işlemelerinin önlenmesi ve topluma kazandırılması amacıyla koşullu salıverilebilmelerine imkan tanınacağını belirten Tunç, hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulananlar, süreli hapis cezasının 4'te 3'ünü iyi halli olarak infaz etmeleri durumunda, koşullu salıverilmeden yararlanabileceğini aktardı.
10. Yargı Paketi'yle özel infaz usullerinin kapsamının genişletileceğine işaret eden Tunç, şunları kaydetti:
"Hafta sonu veya geceleyin infaz usulünün kapsamı, kasten işlenen suçlarda 1 yıl 6 aydan 3 yıla, taksirle öldürme suçu hariç, taksirle işlenen suçlarda 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Konutta infaz usulünün kapsamı ise kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 1 yıldan, 3 yıla, 70 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 2 yıldan 4 yıla, 75 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 4 yıldan 5 yıla çıkarılacak. 80 yaşını bitirmiş kişiler bakımından ise 6 yıla kadar hapis cezasının konutta infazına karar verilebilmesine imkan tanınacak."
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç, hapis cezasına mahkum olanlardan, ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilen ve toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilenlerin cezasının konutunda çektirilmesine karar verilebileceğini bildiren Tunç, ayrıca 3 yıl yerine, 5 yıl veya daha az hapis cezası alan doğum yapmış kadın hükümlülerin cezalarını konutunda çekmelerine imkan tanınacağını ifade etti.
Bakan Tunç, 10'uncu Yargı Paketi ile çocuk hükümlüler için ceza infaz sisteminde değişiklik yapılacağını belirterek, kasıtlı suçlardan toplam 3 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanlar ile taksirli suçlardan toplam 5 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olan çocuk hükümlüler hakkında verilen cezaların doğrudan çocuk eğitim evlerinde yerine getirileceğini aktardı.

'Trafik güvenliğini tehlikeye sokanlara yönelik cezalar artırılacak'

Trafikte can güvenliğinde kuralsızlığa geçit olmayacağının altını çizen Tunç, şunları kaydetti:

"10'uncu Yargı Paketinde yapılacak düzenlemelerle trafik düzenini bozan eylemlerle daha etkin mücadele edeceğiz. Trafikte yol kesme müstakil suç olarak düzenlenecek. Hukuka aykırı bir davranışla kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen, bu aracı hareket halindeyken durduran veya gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokanlara yönelik cezalar artırılacak. Bu kapsamda kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare edenlere verilecek hapis cezasının alt sınırı artırılarak, ceza 4 aydan 2 yıla kadar hapis olarak belirlenecek."

Bakan Tunç, düğünler başta olmak üzere sevinçli günleri üzüntüye dönüştürenlerle mücadelenin kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.
10'uncu Yargı Paketi ile yapılacak düzenleme kapsamında "kuru sıkı olarak bilinen" ses ve gaz fişeği atabilen silahların da genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun kapsamına alınacağını belirten Tunç, meskun mahalde ses ve gaz fişeği atanlar dahil, silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullananların 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası alabileceğini, bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde ise verilecek cezanın yarısından bir katına kadar artırılacağını aktardı.

'Kasten yaralama suçlarında hapis cezaları yüzde 50 oranında artırılacak'

Tunç, 10. Yargı Paketi kapsamında yapılacak düzenlemeyle vücut dokunulmazlığına yönelik işlenen kasten yaralama suçlarının hapis cezası sürelerinde artış yapılacağını kaydederek, "Kasten yaralama suçlarında hapis cezaları yüzde 50 oranında artırılacak. Tehdit suçuyla etkin mücadele sağlanacak. Suça teşebbüs halinde faile ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları yerine verilecek süreli hapis cezasının alt ve üst sınırı artırılacak" ifadelerini kullandı.
Bakan Tunç, 10'uncu Yargı Paketi kapsamında erişimin engellenmesi veya içeriğin çıkarılması düzenlemeleriyle ilgili olarak İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da düzenlemeler yapıldığını belirtti.
İnternet ortamında kişilerin şeref ve itibarına yönelik yapılan saldırılarda kişilere bu saldırıyı engellemeye yönelik imkan tanındığını aktaran Tunç, dijital mecralarda yapılacak tüm düzenlemelerin amacının kişilik haklarının daha etkin şekilde korunması olduğunu vurguladı.
Tunç, 10'uncu Yargı Paketi doğrultusunda Noterlik Kanunu'nda disiplin hükümlerinin yeniden düzenlendiğini, bu kapsamda disiplin yaptırımlarının hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde açık ve net şekilde tanımlanacağını belirtti.
Meclis bütçe - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2025
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10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, komisyondan geçti mi? Mahkumlara af var mı?
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