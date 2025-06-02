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İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik hakaret içerikli sosyal medya paylaşımı yapan şüpheli tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik hakaret içerikli sosyal medya paylaşımı yapan şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik sosyal medya üzerinden hakaret içerikli ifadeler kullanan Nuri B. tutuklandı. 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T00:27+0300
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Sosyal medya üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu belirlenen Nuri B. hakkında soruşturma başlatıldı.Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.Burada savcılığa çıkarılan Nuri B, ifadesi sonrası sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme' suçlarından tutuklandı.Şüphelinin tehdit, şantaj, cumhurbaşkanına hakaret, kasten yaralama ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması suçlarından toplam 12 kaydının olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/mersinde-etkinlik-sirasinda-denize-giren-6-ogrenciden-2si-hayatini-kaybetti-olayla-ilgili-1096702931.html
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i̇stanbul, i̇stanbul adliyesi, haberler, sosyal medya
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik hakaret içerikli sosyal medya paylaşımı yapan şüpheli tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik sosyal medya üzerinden hakaret içerikli ifadeler kullanan Nuri B. tutuklandı.
Sosyal medya üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu belirlenen Nuri B. hakkında soruşturma başlatıldı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Burada savcılığa çıkarılan Nuri B, ifadesi sonrası sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme' suçlarından tutuklandı.
Şüphelinin tehdit, şantaj, cumhurbaşkanına hakaret, kasten yaralama ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması suçlarından toplam 12 kaydının olduğu öğrenildi.