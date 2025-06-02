https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/fotograf-cekilmek-isterken-canindan-oluyordu-poz-vermek-icin-zorlanan-kaplan-turiste-saldirdi-1096719313.html

Fotoğraf çekilmek isterken canından oluyordu: Zorla poz verdirilmeye çalışan kaplan, turiste saldırdı

Fotoğraf çekilmek isterken canından oluyordu: Zorla poz verdirilmeye çalışan kaplan, turiste saldırdı

Sputnik Türkiye

Tayland'da bir turistin esir kaplanla selfie çekme girişimi korkunç sonuçlandı. Hindistanlı olduğu belirtilen ziyaretçi, zincirli kaplanın yanında fotoğraf... 02.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-02T12:58+0300

2025-06-02T12:58+0300

2025-06-02T13:04+0300

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kaplan

kaplan

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Tayland'daki bir turistik tesiste yaşanan kaplan saldırısı, uluslararası medyada büyük yankı uyandırdı. Hindistanlı olduğu belirtilen bir ziyaretçinin esir kaplanla selfie çekme girişimi, beklenmedik bir saldırıyla sonuçlandı.Saldırı anının detaylarıSosyal medyada viral olan video görüntülerinde, turistin zincire bağlı kaplanın yanına çömelerek fotoğraf çektirmeye çalıştığı görülüyor. Görüntülerde dikkat çeken diğer unsurlar:Video aniden sona ererken, turistin hafif yaralandığı belirtildi. Olayın tam tarihi ve turistin kimliği henüz netleşmedi.Sosyal medyada büyük tepkiX platformunda paylaşılan görüntüler kısa sürede viral oldu. Kullanıcılar olaya şu tepkileri verdi:"İnsanlar gerçekten kaplanlarla selfie mi çekiyor?" yorumu yapanlar olurken, birçok kişi durumu "çok üzücü" olarak niteledi.Video, egzotik hayvan turizmi ve hayvan hakları konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.Uzmanlardan ciddi uyarılarTayland Yaban Hayatı Dostları Vakfı (WFFT), olayın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Vakfın raporuna göre:Artan egzotik hayvan ticaretiYetersiz denetim sorunuWFFT uzmanları Edwin Wiek ve Tom Taylor'ın hazırladığı raporda şu tespitler yer alıyor:"Yeterli denetimin olmaması, egzotik yaban hayatının ticarileştirilmesi ve aslanların uygunsuz kamusal alanlarda kullanılması hem hayvanları hem de halkı ciddi tehlikeye atıyor."Tayland hükümetine çağrıHayvan hakları savunucuları, Tayland hükümetinden acil düzenlemeler talep ediyor:Yasaklanması İstenen Uygulamalar:Gerekli Düzenlemeler:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/sosyal-medyada-tehlikeli-kirpik-kesme-akimi-gozde-kalici-hasar-birakabilir-1096718436.html

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tayland, saldırı, hayvan, hayvan hakları, kaplan, kaplan, kaplan