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Fotoğraf çekilmek isterken canından oluyordu: Zorla poz verdirilmeye çalışan kaplan, turiste saldırdı
Fotoğraf çekilmek isterken canından oluyordu: Zorla poz verdirilmeye çalışan kaplan, turiste saldırdı
Sputnik Türkiye
Tayland'da bir turistin esir kaplanla selfie çekme girişimi korkunç sonuçlandı. Hindistanlı olduğu belirtilen ziyaretçi, zincirli kaplanın yanında fotoğraf... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T12:58+0300
2025-06-02T13:04+0300
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hayvan hakları
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Tayland'daki bir turistik tesiste yaşanan kaplan saldırısı, uluslararası medyada büyük yankı uyandırdı. Hindistanlı olduğu belirtilen bir ziyaretçinin esir kaplanla selfie çekme girişimi, beklenmedik bir saldırıyla sonuçlandı.Saldırı anının detaylarıSosyal medyada viral olan video görüntülerinde, turistin zincire bağlı kaplanın yanına çömelerek fotoğraf çektirmeye çalıştığı görülüyor. Görüntülerde dikkat çeken diğer unsurlar:Video aniden sona ererken, turistin hafif yaralandığı belirtildi. Olayın tam tarihi ve turistin kimliği henüz netleşmedi.Sosyal medyada büyük tepkiX platformunda paylaşılan görüntüler kısa sürede viral oldu. Kullanıcılar olaya şu tepkileri verdi:"İnsanlar gerçekten kaplanlarla selfie mi çekiyor?" yorumu yapanlar olurken, birçok kişi durumu "çok üzücü" olarak niteledi.Video, egzotik hayvan turizmi ve hayvan hakları konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.Uzmanlardan ciddi uyarılarTayland Yaban Hayatı Dostları Vakfı (WFFT), olayın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Vakfın raporuna göre:Artan egzotik hayvan ticaretiYetersiz denetim sorunuWFFT uzmanları Edwin Wiek ve Tom Taylor'ın hazırladığı raporda şu tespitler yer alıyor:"Yeterli denetimin olmaması, egzotik yaban hayatının ticarileştirilmesi ve aslanların uygunsuz kamusal alanlarda kullanılması hem hayvanları hem de halkı ciddi tehlikeye atıyor."Tayland hükümetine çağrıHayvan hakları savunucuları, Tayland hükümetinden acil düzenlemeler talep ediyor:Yasaklanması İstenen Uygulamalar:Gerekli Düzenlemeler:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/sosyal-medyada-tehlikeli-kirpik-kesme-akimi-gozde-kalici-hasar-birakabilir-1096718436.html
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tayland, saldırı, hayvan, hayvan hakları, kaplan, kaplan, kaplan
tayland, saldırı, hayvan, hayvan hakları, kaplan, kaplan, kaplan

Fotoğraf çekilmek isterken canından oluyordu: Zorla poz verdirilmeye çalışan kaplan, turiste saldırdı

12:58 02.06.2025 (güncellendi: 13:04 02.06.2025)
© FotoğrafFotoğraf çekilmek isterken canından oluyordu: Poz vermek için zorlanan kaplan turiste saldırdı
Fotoğraf çekilmek isterken canından oluyordu: Poz vermek için zorlanan kaplan turiste saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
© Fotoğraf
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Tayland'da bir turistin esir kaplanla selfie çekme girişimi korkunç sonuçlandı. Hindistanlı olduğu belirtilen ziyaretçi, zincirli kaplanın yanında fotoğraf çektirirken hayvanın saldırısına uğradı. Sosyal medyada viral olan görüntüler, egzotik hayvan turizmi ve hayvan hakları konusunda ciddi tartışmalar başlattı.
Tayland'daki bir turistik tesiste yaşanan kaplan saldırısı, uluslararası medyada büyük yankı uyandırdı. Hindistanlı olduğu belirtilen bir ziyaretçinin esir kaplanla selfie çekme girişimi, beklenmedik bir saldırıyla sonuçlandı.

Saldırı anının detayları

Sosyal medyada viral olan video görüntülerinde, turistin zincire bağlı kaplanın yanına çömelerek fotoğraf çektirmeye çalıştığı görülüyor. Görüntülerde dikkat çeken diğer unsurlar:
Bakıcının sopayla hayvanı kontrol etmeye çalışması
Turistin kaplanın sırtına kolunu dolaması
Kaplanın ani tepkisiyle ziyaretçiyi yere düşürmesi
Saldırı sırasında duyulan çığlıklar
Video aniden sona ererken, turistin hafif yaralandığı belirtildi. Olayın tam tarihi ve turistin kimliği henüz netleşmedi.

Sosyal medyada büyük tepki

X platformunda paylaşılan görüntüler kısa sürede viral oldu. Kullanıcılar olaya şu tepkileri verdi:
"İnsanlar gerçekten kaplanlarla selfie mi çekiyor?" yorumu yapanlar olurken, birçok kişi durumu "çok üzücü" olarak niteledi.
Video, egzotik hayvan turizmi ve hayvan hakları konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Uzmanlardan ciddi uyarılar

Tayland Yaban Hayatı Dostları Vakfı (WFFT), olayın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Vakfın raporuna göre:

Artan egzotik hayvan ticareti

Esaret altındaki aslan ve büyük kedilerin sayısı son yedi yılda üç kattan fazla arttı
Bu artış hayvanları, insanları ve biyolojik çeşitliliği tehdit ediyor
Eğlence sektörü ve hayvan vücut parçaları ticareti bu durumu tetikliyor

Yetersiz denetim sorunu

WFFT uzmanları Edwin Wiek ve Tom Taylor'ın hazırladığı raporda şu tespitler yer alıyor:
"Yeterli denetimin olmaması, egzotik yaban hayatının ticarileştirilmesi ve aslanların uygunsuz kamusal alanlarda kullanılması hem hayvanları hem de halkı ciddi tehlikeye atıyor."

Tayland hükümetine çağrı

Hayvan hakları savunucuları, Tayland hükümetinden acil düzenlemeler talep ediyor:
Yasaklanması İstenen Uygulamalar:
Büyük kedilerin özel mülkiyete alınması
Ziyaretçi-hayvan etkileşim programları
Güvenlik önlemi olmayan sergiler
Gerekli Düzenlemeler:
Hayvan bakım standartlarının sıkılaştırılması
Taşıma koşullarının iyileştirilmesi
Refah standartlarının artırılması
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