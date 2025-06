https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/etna-yanardaginda-siddetli-patlama-sonrasi-kirmizi-alarm-verildi-krater-cokunce-turistler-kacisti-1096731422.html

Etna Yanardağı'nda şiddetli patlama sonrası kırmızı alarm verildi: Krater çökünce turistler kaçıştı, Sicilya isle kaplı

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı, 2 Haziran 2025 sabah saatlerinde güçlü bir patlama gerçekleştirdi.

Avrupa'nın en yüksek ve aktif yanardağı Etna, 2025 yılının en dramatik doğa olaylarından birini gerçekleştirdi. 2 Haziran 2025 sabah saatlerinde başlayan volkanik faaliyet, kısa sürede şiddetli patlamalara dönüştü.Patlama anının detaylarıİtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Katanya Şubesi Etna Gözlemevi'nin verdiği bilgiye göre, Etna Yanardağı'nın 2 bin 900 metre yükseklikteki güneydoğu kraterinin bir bölümünde meydana gelen çökme sonucu volkanik patlama yaşandı.Krater çökmesi ve sonuçlarıGüneydoğu kraterdeki beklenmedik çökme, domino etkisi yaratarak yanardağın en şiddetli patlamalarından birini tetikledi. Patlama sonucunda, söz konusu kraterden güçlü şekilde kül püskürmesi ve yoğun lav akışı görüldü.Kül bulutunun boyutuİlk gözlemlere göre, kül bulutunun 5 kilometre yüksekliğe kadar eriştiği kaydedildi. Bu yükseklik, ticari havacılık rotalarını doğrudan etkileyen bir seviye olarak dikkat çekti.INGV'den kritik açıklamaİtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü, gece yarısı 04.14'te (TSİ: 03.14) yaptığı açıklamada "Etna'daki faaliyet, şu anda çok şiddetli. Sürekliliği devam eden faaliyet, yoğunluğunu arttırarak sürekli patlamalara evrildi." ifadesini kullandı.Volkanik sarsıntılar devam ediyorYanardağda dün geceden bu yana volkanik sarsıntıların devam ettiği ifade edildi. Uzmanlar, bu sarsıntıların gelecek saatlerde de sürebileceği konusunda uyarılarda bulundu.Lav akışı ve coğrafi etkiKraterin külle beraber eş zamanlı püskürttüğü lavın da yanardağın yamacındaki Aslan Vadisi sınırına kadar geldiği belirtildi. Bu durum, bölgedeki doğa yürüyüşü rotalarını ve turizm faaliyetlerini doğrudan etkiliyor.Lav akışının yönü ve hızıBilim insanları, lav akışının güneybatı yönünde ilerlediğini ve şu ana kadar yerleşim yerlerini tehdit etmediğini belirtiyor. Ancak durum sürekli izleniyor.Turistlerin panik anlarıEtna Yanardağı'ndaki bu sabahki volkanik patlama, Katanya gibi çevredeki yerleşim yerlerinden de gözlenebilirken, patlama sırasında yanardağda olan kişilerin kaçmaya çalıştığı görüntülere yansıdı.Sosyal medyada viral olan görüntülerO anlar sosyal medyada hızla yayıldı, birçok turist patlama anını görüntüledi. Patlama anında bölgede bulunan çok sayıda turist, ani gelişen doğa olayına karşı panik yaşadı.Güvenlik önlemleriSicilya'da Etna'nın yeniden patlamasıyla birlikte, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Yerel yetkililer, yanardağın yakınındaki turistik rotaları geçici olarak kapatma kararı aldı.Havacılık sektörüne etkilerKırmızı kod uyarısıBu arada, yanardağdaki volkanik patlama sebebiyle bölgeden geçen uçaklar için de "kırmızı kodlu" uyarı yayınlandı. Toulouse Volkanik Kül Danışma Merkezi (VAAC), bugün meydana gelen patlama nedeniyle havacılık için "kırmızı kod" yayınladı.Kül bulutunun seyir rotasıÇoğunlukla su ve kükürtdioksitten oluşan kül bulutunun "güneybatıya doğru sürüklendiği" aktarıldı. Bu durum, Akdeniz üzerindeki havayolu trafiğini etkileme potansiyeli taşıyor.Etna Yanardağı hakkında kritik bilgilerAvrupa'nın en büyük aktif yanardağıSicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı, Kıta Avrupası'nın yaklaşık 3 bin 300 metre ile en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyor. Bu özelliği ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.Coğrafi konum ve önemiEtna Yanardağı, İtalya'nın güneyinde yer alan Sicilya Adası'nda bulunur. Tam olarak Katanya (Catania) kentinin kuzeyinde konumlanmıştır. Akdeniz'in stratejik konumunda yer alması nedeniyle hem turizm hem de bilimsel araştırmalar açısından büyük önem taşıyor.2025 yılındaki volkanik aktiviteÖnceki patlamalarEtna'da bu yıl şubat, nisan ve mayıs aylarında da yoğun volkanik faaliyet gözlemlenmişti. Mount Etna's first 2025 eruption has intensified, producing substantial lava flows and ash emissions which disrupted air traffic around Sicily on Monday.Faaliyet sıklığının artması2025 yılında Etna'nın faaliyetlerinde gözlenen artış, bilim insanlarının dikkatini çekiyor. Uzmanlar, iklim değişikliği ve tektonik hareketlilik arasındaki ilişkiyi araştırıyor.Bilimsel gözlemler ve araştırmalarStrombolian tip patlamaİtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) yetkilileri, patlamanın Strombolian tipte olduğunu ve lavların birkaç yüz metre yüksekliğe kadar fışkırdığını bildirdi.Sürekli i̇zleme sistemiINGV'nin modern izleme sistemleri, yanardağın her türlü aktivitesini 7/24 takip ediyor. Bu sistemler sayesinde erken uyarı verilmesi mümkün oluyor.Turizm sektörüne etkileriGeçici turizm duraklığıBu son patlama, bölge turizmi açısından geçici bir durgunluğa neden olurken, doğa severlere ve bilim insanlarına benzersiz gözlem fırsatları sunuyor.Volkan turizmi i̇lgisiEtna'nın patlamaları, volkan turizmine olan ilgiyi artırıyor. Thousands of people, Italians and foreigners alike, hiked up the volcano for the best views, according to local media.Tarihsel perspektifGeçmiş büyük patlamalarEtna, son olarak 15 Ağustos 2024 tarihinde büyük bir patlama yaşamıştı. Yanardağın tarihsel kayıtları, düzenli aralıklarla büyük patlamalar gerçekleştirdiğini gösteriyor.Bölgesel risk değerlendirmesiBu patlamalar, bölgedeki yerleşim yerleri ve turizm açısından ciddi riskler taşıyor. Ancak modern erken uyarı sistemleri sayesinde büyük can kayıpları önleniyor.Güvenlik ve acil durum önlemleriYerel otoritelerin uyarılarıYetkililer, volkanik hareketlilik devam ettiği sürece dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor. Özellikle yanardağın yakınındaki bölgelerde seyahat edecekler için özel öneriler yayınlandı.Evakuasyon planlarıSicilya yerel yönetimleri, acil durum senaryoları için hazır evakuasyon planlarını güncelliyor. Bu planlar, benzer patlamalarda hızlı müdahale imkanı sağlıyor.Çevresel etkilerHava kalitesiKül bulutunun atmosferdeki dağılımı, bölgesel hava kalitesini etkileyebilir. Özellikle solunum rahatsızlığı bulunan kişilerin dikkatli olması öneriliyor.Ekosistem üzerindeki etkilerVolkanik aktivite, kısa vadede çevresel zorluklara neden olsa da uzun vadede toprak verimini artırıcı etkisi bulunuyor.Gelecek beklentileriUzman tahminleriVolkanologlar, Etna'nın faaliyetinin önümüzdeki günlerde de sürebileceğini belirtiyor. Ancak büyük çaplı yıkıcı bir patlamanın beklendiğine dair bir işaret bulunmuyor.İzleme çalışmalarıINGV uzmanları, yanardağın aktivitesini yakından takip ederek halkı sürekli bilgilendirmeye devam ediyor. Modern sismik ve termal kameralar 24 saat kesintisiz veri topluyor.Etna Yanardağı'nın bu son patlaması, doğanın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Bilim insanları ve yerel yetkililer, durumu yakından takip ederek gerekli önlemleri almaya devam ediyor.

