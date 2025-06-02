Bilim insanları 'Herkesin cildinde var' diyerek uyardı: Uyurken yüzünüzde milyonlarca '8 bacaklı yaratık' yaşıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
DEYİM YERİNDEYSE
Karmaşanın Osmanlı hali: Dingo’nun ahırı
07:00
2 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aksi Yusuf ve peynir gemisi
09:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aklı havada, hayali uzakta
12:06
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Boş avuçlara dair bir söz: Deyimlerin sessiz tanığı
13:06
2 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
13:30
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir deyim, bir hesaplaşma: Öfkenin dildeki izi
14:07
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hakan Arslan: 'Bakanlığın denetimine tabi olan konaklama işletmeleri tercih edilmeli'
14:32
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Artık geri dönüş yoksa: Buyurun cenaze namazına!
18:08
2 dk
ÖZEL HABER
Yargı paketi TBMM’de: Türkiye’nin af tarihi
19:09
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İki buçuk milyon emekli temmuzda sıfır zam alabilir
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Fethi Yılmaz: 'İstanbul’daki barış görüşmelerinin çağrısını ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı'
12:07
82 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/bilim-insanlari-herkesin-cildinde-var-diyerek-uyardi-uyurken-yuzunuzde-milyonlarca-8-bacakli-1096724881.html
Bilim insanları 'Herkesin cildinde var' diyerek uyardı: Uyurken yüzünüzde milyonlarca '8 bacaklı yaratık' yaşıyor
Bilim insanları 'Herkesin cildinde var' diyerek uyardı: Uyurken yüzünüzde milyonlarca '8 bacaklı yaratık' yaşıyor
Sputnik Türkiye
Cildinizde yaşayan Demodex akarları hakkında bilmeniz gerekenler. Uzmanlardan önemli bilgiler, sağlık etkileri ve korunma yöntemleri. Bilimsel araştırma sonuçları.
2025-06-02T14:28+0300
2025-06-02T14:28+0300
bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı
sağlik
cilt
cilt bakımı
cilt serumu
hassas cilt
bakteri
bakteri
akne
dermatoloji
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/02/1096727562_0:313:1080:921_1920x0_80_0_0_028bea1d4aecc2c54fc3f3af49e31e6a.jpg
Son yıllarda tıp literatüründe artan ilgiyle araştırılan Demodex akarları, insan cildinin doğal mikroflora üyesi olarak kabul ediliyor. Türk dermatoloji uzmanlarının açıklamalarına göre, bu mikroskobik parazitler cildimizde yaşayan birçok mikroorganizma arasında en dikkat çekenlerden biri.Demodex akarları nedir?Demodex akarları, insan cildinde yaşayan mikroskobik boyuttaki parazitlerdir. İki ana türü vardır: Demodex folliculorum ve Demodex brevis. Bilimsel araştırmalar bu akarların yaşam döngüsü hakkında önemli bilgiler ortaya koyuyor.Yaşam alanları ve beslenmeDemodex folliculorum, genellikle kıl foliküllerinde yaşar ve özellikle yüz bölgesindeki kıl diplerinde bulunur. Demodex brevis ise daha çok yağ bezlerinde yerleşir. Bu akarlar:Uzmanlardan kritik açıklamalarDermatoloji uzmanları, bu akarların varlığının normal olduğunu ancak sayılarının artması durumunda sorun oluşturabileceğini belirtiyor. Demodex akarları genellikle zararsızdır ve çoğu insan cildinde herhangi bir probleme neden olmaz. Ancak belirli durumlarda, örneğin bağışıklık sistemi zayıfladığında, stres altında olduğunuzda veya cildinizin yağ dengesi bozulduğunda bu parazitler kontrolden çıkabilir.Sağlık üzerindeki olası etkilerBilimsel çalışmalara göre, Demodex akarlarının aşırı çoğalması durumunda ortaya çıkabilecek sağlık sorunları:Rosacea (Gül Hastalığı): Demodex akarlarının rosacea hastalığı ile bağlantılı olduğu bilinmektedir. Bu hastalık yüz bölgesinde kızarıklık ve damar belirginleşmesi ile karakterizedir.Akne ve Siyah Noktalar: Yağlı ciltler Demodex akarlarının favori yaşam alanıdır. Kıl foliküllerinde biriken yağlar ve ölü hücreler akarların üremesi için ideal bir ortam yaratır.Blefarit: Göz kapağı iltihabı olarak bilinen bu durum, kirpiklerdeki akar yoğunluğu ile ilişkilendiriliyor.Türk araştırmacılarından önemli bulgularTürkiye'de yapılan kapsamlı araştırmalarda, çeşitli dermatolojik hastalıklarda Demodex spp. prevalansı incelenmiştir. Çalışma sonuçları:Tanı ve tespit yöntemleriTanıda cm²'de beşten fazla Demodex akarı görülmesi pozitif kabul edilmiştir. Modern tıp bu akarları tespit etmek için gelişmiş yöntemler kullanıyor:Korunma ve tedavi yöntemleriDermatoloji uzmanları, Demodex akarlarının kontrol altında tutulması için önemli tavsiyelerde bulunuyor:Hijyen ve bakımCilt Temizliği: Demodex, cildin fazla yağlı bölgelerinde üremeyi sever. Bu nedenle, özellikle yüz bölgesinde düzenli ve derinlemesine temizlik yapmak çok önemlidir.Göz Kapağı Hijyeni: Gözlerde blefarit oluşumunu önlemek için göz kapaklarının temizliği önemlidir.Evcil hayvanlarla i̇lişki konusunda uyarıUluslararası araştırmalar, evcil hayvanlarla yakın temas konusunda dikkat çekiyor. Özellikle gece aynı yatakta uyumanın akar transferini artırabileceği belirtiliyor.Tedavi seçenekleriMedikal Tedavi: Demodex akarlarının neden olduğu cilt problemleri genellikle akar öldürücü kremlerle tedavi edilir. Dermatologlar tarafından reçete edilen bu kremler, akarların çoğalmasını engelleyerek cildin sağlığını geri kazandırır.Doğal Yöntemler: Çay ağacı yağının akar kontrolünde etkili olduğu gözlenmiştir.Risk faktörleri ve demografik verilerDemodex akar enfestasyonu önemli ırk ve cinsiyet farklılıkları olmadan dünya çapında yaygındır. Risk faktörlerini artıran durumlar:Bilimsel perspektif: Fayda mı zarar mı?Normal koşullarda bir hastalık oluşturmadan vücudumuzda yaşarlar ve az sayıda iken ölü hücreleri ve fazla yağı temizleyerek faydalı da olabilirler. Bu durum tıp dünyasında ilginç bir tartışma konusu oluşturuyor.Doğal dengeUzmanlar, bu akarların cildin doğal dengesinin bir parçası olduğunu ve tamamen yok edilmelerinin gerekli olmadığını vurguluyor. Önemli olan sayılarının kontrol altında tutulması.Gelecek araştırmalar ve beklentilerDermatoloji alanındaki araştırmalar, Demodex akarlarının insan sağlığındaki rolünü daha iyi anlamaya odaklanıyor. Yeni tedavi yöntemleri ve önleme stratejileri geliştirilmesi hedefleniyor.Modern tıbbın yaklaşımıGünümüz tıbbı, bu akarları tamamen zararlı olarak görmek yerine, cildin doğal ekosistemine entegre edebilecek dengeli yaklaşımlar arıyor.Dermatoloji uzmanları, cilt sağlığı konusunda herhangi bir endişesi olan bireylerin profesyonel tıbbi yardım almasını öneriyor. Erken tanı ve uygun tedavi ile Demodex ile ilişkili cilt problemleri başarıyla yönetilebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/kral-kaybederse-dizisinde-ayrilik-ozlemi-canlandiran-nilperi-sahinkaya-neden-veda-etti-1096721949.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/02/1096727562_0:212:1080:1022_1920x0_80_0_0_4a51105275f5fcde1190a31dfc9bc914.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, cilt, cilt bakımı, cilt serumu, hassas cilt, bakteri, bakteri, akne, dermatoloji
bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, cilt, cilt bakımı, cilt serumu, hassas cilt, bakteri, bakteri, akne, dermatoloji

Bilim insanları 'Herkesin cildinde var' diyerek uyardı: Uyurken yüzünüzde milyonlarca '8 bacaklı yaratık' yaşıyor

14:28 02.06.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBilim insanları 'Herkesin cildinde var' diyerek uyardı: Uyurken yüzünüzde milyonlarca '8 bacaklı yaratık' yaşıyor
Bilim insanları 'Herkesin cildinde var' diyerek uyardı: Uyurken yüzünüzde milyonlarca '8 bacaklı yaratık' yaşıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Türk ve uluslararası araştırmacıların verilerine göre, insan cildinde yaşayan Demodex akarları günlük yaşamımızda önemli rol oynuyor. Hemen hemen herkesin cildinde bulunan bu mikroskobik parazitler, çoğu zaman zararsız olmakla birlikte belirli koşullarda cilt sağlığını etkileyebiliyor. Dermatoloji uzmanları bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.
Son yıllarda tıp literatüründe artan ilgiyle araştırılan Demodex akarları, insan cildinin doğal mikroflora üyesi olarak kabul ediliyor. Türk dermatoloji uzmanlarının açıklamalarına göre, bu mikroskobik parazitler cildimizde yaşayan birçok mikroorganizma arasında en dikkat çekenlerden biri.

Demodex akarları nedir?

Demodex akarları, insan cildinde yaşayan mikroskobik boyuttaki parazitlerdir. İki ana türü vardır: Demodex folliculorum ve Demodex brevis. Bilimsel araştırmalar bu akarların yaşam döngüsü hakkında önemli bilgiler ortaya koyuyor.

Yaşam alanları ve beslenme

Demodex folliculorum, genellikle kıl foliküllerinde yaşar ve özellikle yüz bölgesindeki kıl diplerinde bulunur. Demodex brevis ise daha çok yağ bezlerinde yerleşir. Bu akarlar:
Cilt hücreleri ve sebum ile beslenirler
14-18 günlük yaşam döngüsüne sahiptirler
Gece saatlerinde daha aktif olurlar
Çoğunlukla yüz bölgesini tercih ederler

Uzmanlardan kritik açıklamalar

Dermatoloji uzmanları, bu akarların varlığının normal olduğunu ancak sayılarının artması durumunda sorun oluşturabileceğini belirtiyor. Demodex akarları genellikle zararsızdır ve çoğu insan cildinde herhangi bir probleme neden olmaz. Ancak belirli durumlarda, örneğin bağışıklık sistemi zayıfladığında, stres altında olduğunuzda veya cildinizin yağ dengesi bozulduğunda bu parazitler kontrolden çıkabilir.

Sağlık üzerindeki olası etkiler

Bilimsel çalışmalara göre, Demodex akarlarının aşırı çoğalması durumunda ortaya çıkabilecek sağlık sorunları:
Rosacea (Gül Hastalığı): Demodex akarlarının rosacea hastalığı ile bağlantılı olduğu bilinmektedir. Bu hastalık yüz bölgesinde kızarıklık ve damar belirginleşmesi ile karakterizedir.
Akne ve Siyah Noktalar: Yağlı ciltler Demodex akarlarının favori yaşam alanıdır. Kıl foliküllerinde biriken yağlar ve ölü hücreler akarların üremesi için ideal bir ortam yaratır.
Blefarit: Göz kapağı iltihabı olarak bilinen bu durum, kirpiklerdeki akar yoğunluğu ile ilişkilendiriliyor.

Türk araştırmacılarından önemli bulgular

Türkiye'de yapılan kapsamlı araştırmalarda, çeşitli dermatolojik hastalıklarda Demodex spp. prevalansı incelenmiştir. Çalışma sonuçları:
144 hasta üzerinde yapılan araştırmada önemli veriler elde edildi
Farklı cilt hastalıklarında Demodex yoğunluğu değerlendirildi
Tanı için standart yüzeyel deri biyopsi yöntemi kullanıldı

Tanı ve tespit yöntemleri

Tanıda cm²'de beşten fazla Demodex akarı görülmesi pozitif kabul edilmiştir. Modern tıp bu akarları tespit etmek için gelişmiş yöntemler kullanıyor:
Yüzeyel deri biyopsisi
Mikroskobik inceleme
Özel yapıştırıcı teknikler

Korunma ve tedavi yöntemleri

Dermatoloji uzmanları, Demodex akarlarının kontrol altında tutulması için önemli tavsiyelerde bulunuyor:

Hijyen ve bakım

Cilt Temizliği: Demodex, cildin fazla yağlı bölgelerinde üremeyi sever. Bu nedenle, özellikle yüz bölgesinde düzenli ve derinlemesine temizlik yapmak çok önemlidir.
Göz Kapağı Hijyeni: Gözlerde blefarit oluşumunu önlemek için göz kapaklarının temizliği önemlidir.

Evcil hayvanlarla i̇lişki konusunda uyarı

Uluslararası araştırmalar, evcil hayvanlarla yakın temas konusunda dikkat çekiyor. Özellikle gece aynı yatakta uyumanın akar transferini artırabileceği belirtiliyor.

Tedavi seçenekleri

Medikal Tedavi: Demodex akarlarının neden olduğu cilt problemleri genellikle akar öldürücü kremlerle tedavi edilir. Dermatologlar tarafından reçete edilen bu kremler, akarların çoğalmasını engelleyerek cildin sağlığını geri kazandırır.
Doğal Yöntemler: Çay ağacı yağının akar kontrolünde etkili olduğu gözlenmiştir.

Risk faktörleri ve demografik veriler

Demodex akar enfestasyonu önemli ırk ve cinsiyet farklılıkları olmadan dünya çapında yaygındır. Risk faktörlerini artıran durumlar:
Yaşın ilerlemesi
Bağışıklık sistemi zayıflığı
Stres
Hormonal değişiklikler
Uygunsuz cilt bakımı

Bilimsel perspektif: Fayda mı zarar mı?

Normal koşullarda bir hastalık oluşturmadan vücudumuzda yaşarlar ve az sayıda iken ölü hücreleri ve fazla yağı temizleyerek faydalı da olabilirler. Bu durum tıp dünyasında ilginç bir tartışma konusu oluşturuyor.

Doğal denge

Uzmanlar, bu akarların cildin doğal dengesinin bir parçası olduğunu ve tamamen yok edilmelerinin gerekli olmadığını vurguluyor. Önemli olan sayılarının kontrol altında tutulması.

Gelecek araştırmalar ve beklentiler

Dermatoloji alanındaki araştırmalar, Demodex akarlarının insan sağlığındaki rolünü daha iyi anlamaya odaklanıyor. Yeni tedavi yöntemleri ve önleme stratejileri geliştirilmesi hedefleniyor.

Modern tıbbın yaklaşımı

Günümüz tıbbı, bu akarları tamamen zararlı olarak görmek yerine, cildin doğal ekosistemine entegre edebilecek dengeli yaklaşımlar arıyor.
Dermatoloji uzmanları, cilt sağlığı konusunda herhangi bir endişesi olan bireylerin profesyonel tıbbi yardım almasını öneriyor. Erken tanı ve uygun tedavi ile Demodex ile ilişkili cilt problemleri başarıyla yönetilebiliyor.
Kral Kaybederse - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
YAŞAM
'Kral Kaybederse' dizisinde ayrılık: Özlem'i canlandıran Nilperi Şahinkaya neden veda etti?
13:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала