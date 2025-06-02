https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/ergin-ataman-bana-ya-da-panathinaikosa-kufur-edebilirler-ama-ulkeme-kufur-edemezler-1096707448.html
Tribündeki tezahürat sonrası çılgına döndü | Ergin Ataman: Bana küfür edebilirler ama ülkeme küfür edemezler
Tribündeki tezahürat sonrası çılgına döndü | Ergin Ataman: Bana küfür edebilirler ama ülkeme küfür edemezler
Sputnik Türkiye
Ergin Ataman, Olympiakos'a deplasmanda 91-83 mağlup oldukları maçta rakip takım taraftarlarının Türkiye'ye yönelik küfürlü tezahüratına sert tepki gösterdi... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T09:28+0300
2025-06-02T09:28+0300
2025-06-02T09:30+0300
spor
ergin ataman
panathinaikos
olympiakos
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Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos'a deplasmanda 91-83 mağlup oldukları maçta rakip takım taraftarlarının Türkiye'ye yönelik küfürlü tezahüratına sert tepki gösterdi.Taraftar küfür etti: 'Bu bir sirk'Ataman, Yunanistan Ligi play-off final serisi ikinci müsabakasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Karşılaşma öncesinde ve esnasında yaşanan olayları eleştiren Ergin Ataman, "Bu, spor değil. Bu bir sirk. Burada hiç kimse ülkeme küfür edemez. Bana ya da Panathinaikos'a küfür edebilirler ama Türkiye'ye söyleyemezler. İkinci teknik faul bana bu nedenle verildi." ifadelerini kullandı.'Agresif oynayacağız'Olympiakos'un çok agresif oynadığını aktaran Ataman, "33 serbest atış kullandılar. Biz ise 17 serbest atış kullandık. Çarşamba günkü üçüncü maçta basketbol oynayacağız. OAKA bir sirk alanı değil. Herkes saygı duyuyor. Agresif oynayacağız ve kazanacağız. Hepsi bu kadar." diye konuştu.Play-off serisinde durumun 1-1'e geldiği mücadeleden önce yaşanan olaylar gerekçesiyle Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ile ailesi salondan çıkarılmak zorunda kaldı.Serinin üçüncü maçı, 4 Haziran Çarşamba günü OAKA'da yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/panathinaikos---anadolu-efes-maci-karisti-ergin-ataman-tribunlerle-tartisti-maci-birakip-gitti-1095880540.html
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ergin ataman, ergin ataman panathinaikos, ergin ataman küfür
ergin ataman, ergin ataman panathinaikos, ergin ataman küfür
Tribündeki tezahürat sonrası çılgına döndü | Ergin Ataman: Bana küfür edebilirler ama ülkeme küfür edemezler
09:28 02.06.2025 (güncellendi: 09:30 02.06.2025)
Ergin Ataman, Olympiakos'a deplasmanda 91-83 mağlup oldukları maçta rakip takım taraftarlarının Türkiye'ye yönelik küfürlü tezahüratına sert tepki gösterdi. Bana küfür edebilirsiniz ama Türkiye'ye küfür edemezsiniz dedi.
Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos'a deplasmanda 91-83 mağlup oldukları maçta rakip takım taraftarlarının Türkiye'ye yönelik küfürlü tezahüratına sert tepki gösterdi.
Taraftar küfür etti: 'Bu bir sirk'
Ataman, Yunanistan Ligi play-off final serisi ikinci müsabakasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Karşılaşma öncesinde ve esnasında yaşanan olayları eleştiren Ergin Ataman, "Bu, spor değil. Bu bir sirk. Burada hiç kimse ülkeme küfür edemez. Bana ya da Panathinaikos'a küfür edebilirler ama Türkiye'ye söyleyemezler. İkinci teknik faul bana bu nedenle verildi." ifadelerini kullandı.
Olympiakos'un çok agresif oynadığını aktaran Ataman, "33 serbest atış kullandılar. Biz ise 17 serbest atış kullandık. Çarşamba günkü üçüncü maçta basketbol oynayacağız. OAKA bir sirk alanı değil. Herkes saygı duyuyor. Agresif oynayacağız ve kazanacağız. Hepsi bu kadar." diye konuştu.
Play-off serisinde durumun 1-1'e geldiği mücadeleden önce yaşanan olaylar gerekçesiyle Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ile ailesi salondan çıkarılmak zorunda kaldı.
Serinin üçüncü maçı, 4 Haziran Çarşamba günü OAKA'da yapılacak.