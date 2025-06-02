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Dünyaca ünlü müzik grubundan anlamlı Minguzzi paylaşımı: Huzur içinde yat
Dünyaca ünlü müzik grubundan anlamlı Minguzzi paylaşımı: Huzur içinde yat
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü rock grubu Guns N'Roses, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda bugün (2 Haziran) verecekleri konser öncesinde Mattia Ahmet Minguzzi'yi andı. 02.06.2025, Sputnik Türkiye
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yaşam
mattia ahmet minguzzi
kadıköy
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Guns N'Roses'ın bugün yapılacak (2 Haziran Pazartesi) konseri öncesinde sosyal medya hesaplarından Mattia Ahmet Minguzzi için paylaşım yaptı. Grup dünyaca ünlü "Knockin' On Heaven's Door" şarkısıyla paylaştıkları bir gönderiyle, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Minguzzi için anma videosu paylaştı.Grubun, Minguzzi'nin konsere katılmak istediğini öğrenmesinin ardından yapılan paylaşımda, "Rest in peace" (Huzur içinde yat) ifadeleri kullanıldı.Yasemin Minguzzi'den anlamlı paylaşımPaylaşıma Türkiye'den sanatçılar da destek verdi. Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de Instagram hesabında, müzik grubunun "This I Love" şarkısı eşliğinde, "Beşiktaş Stadı'nda Guns N'Roses konserinde beraber olacağız oğlum" paylaşımını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/dunyaca-unlu-muzisyenler-bu-yil-turkiyedeki-hayranlariyla-bulusacak-hangi-gruplar-hangi-sarkicilar-1092289255.html
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Dünyaca ünlü müzik grubundan anlamlı Minguzzi paylaşımı: Huzur içinde yat

07:52 02.06.2025
© AAAhmet Mattia Minguzzi
Ahmet Mattia Minguzzi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
© AA
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Dünyaca ünlü rock grubu Guns N'Roses, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda bugün (2 Haziran) verecekleri konser öncesinde Mattia Ahmet Minguzzi'yi andı.
Guns N'Roses'ın bugün yapılacak (2 Haziran Pazartesi) konseri öncesinde sosyal medya hesaplarından Mattia Ahmet Minguzzi için paylaşım yaptı. Grup dünyaca ünlü "Knockin' On Heaven's Door" şarkısıyla paylaştıkları bir gönderiyle, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Minguzzi için anma videosu paylaştı.
Grubun, Minguzzi'nin konsere katılmak istediğini öğrenmesinin ardından yapılan paylaşımda, "Rest in peace" (Huzur içinde yat) ifadeleri kullanıldı.

Yasemin Minguzzi'den anlamlı paylaşım

Paylaşıma Türkiye'den sanatçılar da destek verdi. Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de Instagram hesabında, müzik grubunun "This I Love" şarkısı eşliğinde, "Beşiktaş Stadı'nda Guns N'Roses konserinde beraber olacağız oğlum" paylaşımını yaptı.
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