https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/dunyaca-unlu-muzik-grubundan-anlamli-minguzzi-paylasimi-huzur-icinde-yat-1096704857.html
Dünyaca ünlü müzik grubundan anlamlı Minguzzi paylaşımı: Huzur içinde yat
Dünyaca ünlü müzik grubundan anlamlı Minguzzi paylaşımı: Huzur içinde yat
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü rock grubu Guns N'Roses, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda bugün (2 Haziran) verecekleri konser öncesinde Mattia Ahmet Minguzzi'yi andı. 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T07:52+0300
2025-06-02T07:52+0300
2025-06-02T07:52+0300
yaşam
mattia ahmet minguzzi
kadıköy
guns n' roses
guns n'roses,
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094084967_0:279:2651:1770_1920x0_80_0_0_462b878c81c00b5a2594150f8740c09a.png
Guns N'Roses'ın bugün yapılacak (2 Haziran Pazartesi) konseri öncesinde sosyal medya hesaplarından Mattia Ahmet Minguzzi için paylaşım yaptı. Grup dünyaca ünlü "Knockin' On Heaven's Door" şarkısıyla paylaştıkları bir gönderiyle, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Minguzzi için anma videosu paylaştı.Grubun, Minguzzi'nin konsere katılmak istediğini öğrenmesinin ardından yapılan paylaşımda, "Rest in peace" (Huzur içinde yat) ifadeleri kullanıldı.Yasemin Minguzzi'den anlamlı paylaşımPaylaşıma Türkiye'den sanatçılar da destek verdi. Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de Instagram hesabında, müzik grubunun "This I Love" şarkısı eşliğinde, "Beşiktaş Stadı'nda Guns N'Roses konserinde beraber olacağız oğlum" paylaşımını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/dunyaca-unlu-muzisyenler-bu-yil-turkiyedeki-hayranlariyla-bulusacak-hangi-gruplar-hangi-sarkicilar-1092289255.html
kadıköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094084967_0:30:2651:2018_1920x0_80_0_0_f6ebe368bb8993cda79736be328e10f9.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mattia ahmet minguzzi, kadıköy, guns n' roses, guns n'roses,
mattia ahmet minguzzi, kadıköy, guns n' roses, guns n'roses,
Dünyaca ünlü müzik grubundan anlamlı Minguzzi paylaşımı: Huzur içinde yat
Dünyaca ünlü rock grubu Guns N'Roses, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda bugün (2 Haziran) verecekleri konser öncesinde Mattia Ahmet Minguzzi'yi andı.
Guns N'Roses'ın bugün yapılacak (2 Haziran Pazartesi) konseri öncesinde sosyal medya hesaplarından Mattia Ahmet Minguzzi için paylaşım yaptı. Grup dünyaca ünlü "Knockin' On Heaven's Door" şarkısıyla paylaştıkları bir gönderiyle, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Minguzzi için anma videosu paylaştı.
Grubun, Minguzzi'nin konsere katılmak istediğini öğrenmesinin ardından yapılan paylaşımda, "Rest in peace" (Huzur içinde yat) ifadeleri kullanıldı.
Yasemin Minguzzi'den anlamlı paylaşım
Paylaşıma Türkiye'den sanatçılar da destek verdi. Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de Instagram hesabında, müzik grubunun "This I Love" şarkısı eşliğinde, "Beşiktaş Stadı'nda Guns N'Roses konserinde beraber olacağız oğlum" paylaşımını yaptı.