Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhteşem bir buluşma oldu

Bugün, malumunuz olduğu üzere, İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri Hakan Bey'in başkanlığında bir araya geldiler. Hakikaten fevkalade müstesna bir buluşma gerçekleşti. Bu müzakereler neticesinde, daha önceki görüşmelerde biner esir değişimi yapılmışken, bu defa bu sayı binin üzerine çıktı. Daha da önemlisi, esir değişiminin yanı sıra hem Rusya hem de Ukrayna tarafından bazı şehitlerimizin naaşlarının karşılıklı iadesi gerçekleşti. Bu rakamlar hakikaten çok büyük. Hem Rusya hem de Ukrayna tarafından verilen bu istatistikler, Dışişleri Bakanımız ve basınımız tarafından İstanbul'daki basın toplantısında dünya kamuoyuna duyuruldu. Bu gelişmeler, İstanbul'da gerçekleşen bu diplomatik buluşmaların ne denli hayati bir ehemmiyet taşıdığını açıkça ortaya koyuyor. Bizler de bu vesileyle haklı bir gurur yaşıyoruz. Elhamdülillah, Türkiye'miz İstanbul'la birlikte bu süreçte tarihi bir dönüm noktasına imza attı. Her iki ülke lideri için en büyük temennim, Sayın Vladimir Putin ile Sayın Zelenski'yi İstanbul veya Ankara'da bir araya getirmek. Hatta daha da ileri giderek, eğer muvafık görürlerse Sayın Trump'ı da bu görüşmelere dahil etmek, kendileriyle bu tarihi buluşmada bir araya gelerek İstanbul'u hakiki bir barış merkezine dönüştürmek en büyük arzumuzdur. Bu yöndeki somut adımları, son gerçekleşen bu müzakerelerin ardından atmayı planlıyoruz. Aziz milletim Türkiye barış diplomasisinin ana merkezlerinden biri haline dönüşüyor. Az önce de ifade ettiğim gibi gayretlerimiz neticesinde Rusya ve Ukrayna heyetleri ülkemizde bir araya geldiler. 3 yıllık aradan sonra ilki önceki hafta gerçekleştirilen ve bin savaş esirinin takasıyla sonuçlanan toplantının ardından ikinci toplantı bugün yapıldı. Dünkü hadiseye rağmen toplantının gerçekleşmesi başlı başına önemli bir başarıdır. Türkiye'nin tavrı savaşın ilk gününden beri bellidir. Biz bölgemizde çatışma kavga savaş ve zulüm görmek asla istemiyoruz. Barışın kaybedenin olmayacağına inanıyoruz. Her iki tarafında kabul edeceği sürdürülebilir bir barışın tesisi için samimi bir çaba içindeyiz.