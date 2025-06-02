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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhteşem bir buluşma oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhteşem bir buluşma oldu
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 41'inci Kabine Toplantısı’nın ardından basın açıklaması yaptı. Toplantıda, tarım... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T17:42+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu.Kabine toplantısı ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Kabinemizin 41'inci toplantısını tamamladık. Tarım, ulaştırma, ekonomi ve güvenlik gibi kritik konuları ele aldık. 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinde milletimiz, istikrar ve birlik adına Cumhur İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanımızı tercih etti. 27 milyon 835 bin vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Bugün geriye baktığımızda, Türkiye'nin bir uçurumun eşiğinden döndüğünü net görüyoruz. Son iki yılda yaşananlar, milletimizin doğru karar verdiğini gösterdi'' dedi.Rusya - Ukrayna görüşmesiRusya - Ukrayna görüşmesi hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:'21 Mart Nevruz Anma ve Kutlama Günü oldu'Nevruz Bayramı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''21 Mayıs tarihinde Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılmak üzere Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban'ın davetini kabul ederek Budapeşte'ye gittik. Zirvede, teklifimiz doğrultusunda 21 Mart'ın bundan sonra Türk Devletleri Teşkilatı Nevruz Anma ve Kutlama Günü olarak kutlanması yönünde önemli bir karar alındı'' açıklamasında bulundu.'Suriye'ye düzenli uçak seferleri başlıyor'Suriye Havayolları'nın yakında Türkiye'ye seferlere başlayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/erdogandan-belediyelere-elestiri-eglenceye-ayrilan-tutar-depreme-ayrilandan-katbekat-fazla--1096725760.html
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recep tayyip erdoğan, i̇stanbul, rusya, ukrayna
recep tayyip erdoğan, i̇stanbul, rusya, ukrayna
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhteşem bir buluşma oldu
17:42 02.06.2025 (güncellendi: 19:18 02.06.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 41'inci Kabine Toplantısı’nın ardından basın açıklaması yaptı. Toplantıda, tarım, ulaştırma, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere ülkenin gündemindeki kritik konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Kabine toplantısı ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Kabinemizin 41'inci toplantısını tamamladık. Tarım, ulaştırma, ekonomi ve güvenlik gibi kritik konuları ele aldık. 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinde milletimiz, istikrar ve birlik adına Cumhur İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanımızı tercih etti. 27 milyon 835 bin vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Bugün geriye baktığımızda, Türkiye'nin bir uçurumun eşiğinden döndüğünü net görüyoruz. Son iki yılda yaşananlar, milletimizin doğru karar verdiğini gösterdi'' dedi.
Rusya - Ukrayna görüşmesi
Rusya - Ukrayna görüşmesi hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Bugün, malumunuz olduğu üzere, İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri Hakan Bey'in başkanlığında bir araya geldiler. Hakikaten fevkalade müstesna bir buluşma gerçekleşti. Bu müzakereler neticesinde, daha önceki görüşmelerde biner esir değişimi yapılmışken, bu defa bu sayı binin üzerine çıktı. Daha da önemlisi, esir değişiminin yanı sıra hem Rusya hem de Ukrayna tarafından bazı şehitlerimizin naaşlarının karşılıklı iadesi gerçekleşti. Bu rakamlar hakikaten çok büyük. Hem Rusya hem de Ukrayna tarafından verilen bu istatistikler, Dışişleri Bakanımız ve basınımız tarafından İstanbul'daki basın toplantısında dünya kamuoyuna duyuruldu. Bu gelişmeler, İstanbul'da gerçekleşen bu diplomatik buluşmaların ne denli hayati bir ehemmiyet taşıdığını açıkça ortaya koyuyor. Bizler de bu vesileyle haklı bir gurur yaşıyoruz. Elhamdülillah, Türkiye'miz İstanbul'la birlikte bu süreçte tarihi bir dönüm noktasına imza attı. Her iki ülke lideri için en büyük temennim, Sayın Vladimir Putin ile Sayın Zelenski'yi İstanbul veya Ankara'da bir araya getirmek. Hatta daha da ileri giderek, eğer muvafık görürlerse Sayın Trump'ı da bu görüşmelere dahil etmek, kendileriyle bu tarihi buluşmada bir araya gelerek İstanbul'u hakiki bir barış merkezine dönüştürmek en büyük arzumuzdur. Bu yöndeki somut adımları, son gerçekleşen bu müzakerelerin ardından atmayı planlıyoruz. Aziz milletim Türkiye barış diplomasisinin ana merkezlerinden biri haline dönüşüyor. Az önce de ifade ettiğim gibi gayretlerimiz neticesinde Rusya ve Ukrayna heyetleri ülkemizde bir araya geldiler. 3 yıllık aradan sonra ilki önceki hafta gerçekleştirilen ve bin savaş esirinin takasıyla sonuçlanan toplantının ardından ikinci toplantı bugün yapıldı. Dünkü hadiseye rağmen toplantının gerçekleşmesi başlı başına önemli bir başarıdır. Türkiye'nin tavrı savaşın ilk gününden beri bellidir. Biz bölgemizde çatışma kavga savaş ve zulüm görmek asla istemiyoruz. Barışın kaybedenin olmayacağına inanıyoruz. Her iki tarafında kabul edeceği sürdürülebilir bir barışın tesisi için samimi bir çaba içindeyiz.
'21 Mart Nevruz Anma ve Kutlama Günü oldu'
Nevruz Bayramı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''21 Mayıs tarihinde Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılmak üzere Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban'ın davetini kabul ederek Budapeşte'ye gittik. Zirvede, teklifimiz doğrultusunda 21 Mart'ın bundan sonra Türk Devletleri Teşkilatı Nevruz Anma ve Kutlama Günü olarak kutlanması yönünde önemli bir karar alındı'' açıklamasında bulundu.
'Suriye'ye düzenli uçak seferleri başlıyor'
Suriye Havayolları'nın yakında Türkiye'ye seferlere başlayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
Suriye Havayolları'nın yakın zamanda Türkiye'ye düzenli uçuşlara başlaması bekleniyor. Aynı şekilde, havacılık şirketimiz AJet de Suriye'ye düzenli seferler gerçekleştirecek. Suriye'nin istikrar ve huzura kavuşmasıyla birlikte, tüm komşu ülkelerin ve bölge devletlerinin bu süreçten kazançlı çıkacağına inanıyoruz. Karabağ bölgesinde yollar, köprüler, tüneller, yerleşim alanları ve tarım bölgeleriyle işgalin yaraları hızla sarılıyor. Türkiye olarak biz de bu kalkınma çalışmalarına her türlü desteği vermeye devam ediyoruz.