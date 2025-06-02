https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/erdogandan-belediyelere-elestiri-eglenceye-ayrilan-tutar-depreme-ayrilandan-katbekat-fazla--1096725760.html
Erdoğan'dan belediyelere eleştiri: 'Eğlenceye ayrılan tutar depreme ayrılandan katbekat fazla'
Erdoğan'dan belediyelere eleştiri: 'Eğlenceye ayrılan tutar depreme ayrılandan katbekat fazla'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belediyelerin bütçe harcamalarını eleştirdi ve "Reklama, konsere, eğlenceye veya geziye ayrılan tutarın deprem gibi, yangına... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T14:35+0300
2025-06-02T14:35+0300
2025-06-02T14:36+0300
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recep tayyip erdoğan
belediye
konser
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Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında programı Ankara'daki Etimesgut Havaalanı'nda gerçekleşti. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan burada bir konuşma yaptı.Erdoğan orman yangınları konusunda uyardıErdoğan, Türkiye'deki orman varlığının tehlike altında olduğunu söyledi."Artan sıcaklıklar, kuraklıklar ormanlarımızın geleceği için ciddi riskler barındırıyor." diyen Erdoğan, "Üç kritik noktanın altını çizmek istiyorum. Eğer hava sıcaklığı çok yüksekse, nem oranı çok düşükse ve hava rüzgarlıysa bırakın ormanı, ormanın yakınında hatta açık alanda ateş yakmamanız hayati önemdedir." ifadelerini kullandı.Belediyelere konser ve eğlence eleştirisi: 'Açıklaması yok'Belediyelerin orman yangınlarıyla mücadelede gerekli yatırımı yapmadığını ifade eden Erdoğan, "Reklama, konsere, eğlenceye veya geziye ayrılan tutarın deprem gibi, yangına müdahale gibi kritik kalemlerden fazla olmasının hiçbir açıklaması olamaz. Milletimizin çoluk çocuğunun boğazından keserek verdiği vergilerle oluşturulan kaynakların etkin harcanması şarttır. Tüm belediyelerimizin bu hassasiyetle hareket etmesinin gerekli olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.
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recep tayyip erdoğan, belediye, konser
recep tayyip erdoğan, belediye, konser
Erdoğan'dan belediyelere eleştiri: 'Eğlenceye ayrılan tutar depreme ayrılandan katbekat fazla'
14:35 02.06.2025 (güncellendi: 14:36 02.06.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belediyelerin bütçe harcamalarını eleştirdi ve "Reklama, konsere, eğlenceye veya geziye ayrılan tutarın deprem gibi, yangına müdahale gibi kritik kalemlerden fazla olmasının hiçbir açıklaması olamaz" dedi.
Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında programı Ankara'daki Etimesgut Havaalanı'nda gerçekleşti. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan burada bir konuşma yaptı.
Erdoğan orman yangınları konusunda uyardı
Erdoğan, Türkiye'deki orman varlığının tehlike altında olduğunu söyledi.
"Artan sıcaklıklar, kuraklıklar ormanlarımızın geleceği için ciddi riskler barındırıyor." diyen Erdoğan, "Üç kritik noktanın altını çizmek istiyorum. Eğer hava sıcaklığı çok yüksekse, nem oranı çok düşükse ve hava rüzgarlıysa bırakın ormanı, ormanın yakınında hatta açık alanda ateş yakmamanız hayati önemdedir." ifadelerini kullandı.
Belediyelere konser ve eğlence eleştirisi: 'Açıklaması yok'
Belediyelerin orman yangınlarıyla mücadelede gerekli yatırımı yapmadığını ifade eden Erdoğan, "Reklama, konsere, eğlenceye veya geziye ayrılan tutarın deprem gibi, yangına müdahale gibi kritik kalemlerden fazla olmasının hiçbir açıklaması olamaz. Milletimizin çoluk çocuğunun boğazından keserek verdiği vergilerle oluşturulan kaynakların etkin harcanması şarttır. Tüm belediyelerimizin bu hassasiyetle hareket etmesinin gerekli olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.