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Çin: ABD, ticaret ateşkesini ciddi şekilde ihlal etti
Çin: ABD, ticaret ateşkesini ciddi şekilde ihlal etti
Sputnik Türkiye
Çin, ABD ile aralarındaki ticaret anlaşmasının 'ciddi şekilde ihlal edildiğini' belirterek, çıkarlarını korumak için güçlü önlemler alacağını duyurdu. 02.06.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
abd
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ticaret bakanlığı
ateşkes
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Çin, ABD'nin cuma günü 'Çin'in aralarındaki ticaret anlaşmasını tamamen ihlal ettiğini' ileri sürmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Çin Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamasında, Washington yönetiminin Çin ile aralarındaki ticaret anlaşmasını 'ciddi şekilde ihlal ettiği' belirterek, çıkarlarını korumak için güçlü önlemler alacağını duyurdu.İki ülke arasında geçtiğimiz ay İsviçre'nin Cenevre kentinde ticaret ateşkesi yapılmıştı. Pekin yönetimi, ABD'nin anlaşmayı baltaladığını ve Çin'in çıkarlarını savunmak için güçlü önlemler alacağını açıkladı:ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, Çin'in anlaşmayı 'tamamen ihlal ettiğini' söylemişti. ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, 'Çin'in anlaşma kapsamında söz verdiği gibi tarife dışı engelleri kaldırmadığını' belirtti.Cenevre'de yapılan görüşmelerde, ABD Çin'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergilerini yüzde 145'ten yüzde 30'a düşürmüş, Çin ise ABD mallarına uyguladığı misilleme tarifelerini yüzde 125'ten yüzde 10'a indirmişti.
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abd, çin, ticaret bakanlığı, ateşkes
abd, çin, ticaret bakanlığı, ateşkes

Çin: ABD, ticaret ateşkesini ciddi şekilde ihlal etti

10:12 02.06.2025
© AP Photo / Andy WongÇin Ticaret Bakanlığı
Çin Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Andy Wong
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Çin, ABD ile aralarındaki ticaret anlaşmasının 'ciddi şekilde ihlal edildiğini' belirterek, çıkarlarını korumak için güçlü önlemler alacağını duyurdu.
Çin, ABD'nin cuma günü 'Çin'in aralarındaki ticaret anlaşmasını tamamen ihlal ettiğini' ileri sürmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Çin Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamasında, Washington yönetiminin Çin ile aralarındaki ticaret anlaşmasını 'ciddi şekilde ihlal ettiği' belirterek, çıkarlarını korumak için güçlü önlemler alacağını duyurdu.
İki ülke arasında geçtiğimiz ay İsviçre'nin Cenevre kentinde ticaret ateşkesi yapılmıştı. Pekin yönetimi, ABD'nin anlaşmayı baltaladığını ve Çin'in çıkarlarını savunmak için güçlü önlemler alacağını açıkladı:

"Çin, uzlaşıyı ciddiyetle ele aldı, sıkı bir şekilde uyguladı ve aktif bir şekilde destekledi. Bunun aksine, ABD, Çin'e karşı art arda birden fazla ayrımcı kısıtlayıcı önlemler getirerek uzlaşıyı ciddi şekilde baltalamıştır"

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, Çin'in anlaşmayı 'tamamen ihlal ettiğini' söylemişti. ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, 'Çin'in anlaşma kapsamında söz verdiği gibi tarife dışı engelleri kaldırmadığını' belirtti.
Cenevre'de yapılan görüşmelerde, ABD Çin'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergilerini yüzde 145'ten yüzde 30'a düşürmüş, Çin ise ABD mallarına uyguladığı misilleme tarifelerini yüzde 125'ten yüzde 10'a indirmişti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
DÜNYA
'Onları felaketin eşiğinden kurtardım' diyen Trump: Çin, ticaret anlaşmasını 'tamamen' ihlal etti
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