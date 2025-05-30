https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/onlari-felaketin-esiginden-kurtardim-diyen-trump-cin-ticaret-anlasmasini-tamamen-ihlal-etti---1096664702.html
'Onları felaketin eşiğinden kurtardım' diyen Trump: Çin, ticaret anlaşmasını 'tamamen' ihlal etti
'Onları felaketin eşiğinden kurtardım' diyen Trump: Çin, ticaret anlaşmasını 'tamamen' ihlal etti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Çin ile ABD arasında yapılan ticaret anlaşmasının Pekin yönetimi... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T16:41+0300
2025-05-30T16:41+0300
2025-05-30T16:41+0300
dünya
abd
donald trump
çin
truth social
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0e/1095386000_0:4:748:425_1920x0_80_0_0_7dfc08423dcdda16dcf9e37b046c57c7.png
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımında, Çin ile ABD arasındaki gümrük vergilerinin karşılıklı olarak yükseltilmesinde Çin'in ülke ekonomisinin 'felaketin eşiğinden' kurtardığını savundu. Trump, gümrük vergilerinin Çin'de birçok fabrikanın kapandığını ve 'sivil huzursuzluk yaşandığını' iddia etti.Trump, bu durumun daha da kötüye gitmesini istemediği için Çin ile hızlı bir ticaret anlaşmasını yaptığını belirterek, "Onları çok kötü bir durumdan kurtarmak istedim" dedi. Anlaşmanın ardından Çin'de ekonominin yeniden toparlandığını ve durumun normale döndüğünü ileri sürdü.Ancak Trump’a göre bu iyimser tablo uzun sürmedi. Trump, Çin’in söz konusu anlaşmayı tamamen ihlal ettiğini öne sürerek, “Bay İyi Adam olmanın faydası yokmuş” yorumunda bulundu. Trump, Çin'e yönelik uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 145'e kadar çıkarmıştı. Bu artış, Çin'in ABD'den gelen ürünlere uyguladığı yüzde 84'lük artışın ardından gelmişti. Mayıs ayında yapılan görüşmeler sonucu ABD ile Çin arasında 90 günlük bir 'ticaret ateşkesi' üzerinde anlaşılmıştı. Anlaşma kapsamında ABD gümrük vergilerini yüzde 30'a, Çin ise yüzde 10'a indirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/abd-uluslararasi-ticaret-mahkemesi-trumpin-gumruk-vergilerini-engelledi-baskan-yasal-yetkini-asti-1096611878.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0e/1095386000_48:0:707:494_1920x0_80_0_0_6acef85798197c4eced703a762de1058.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, çin, truth social
abd, donald trump, çin, truth social
'Onları felaketin eşiğinden kurtardım' diyen Trump: Çin, ticaret anlaşmasını 'tamamen' ihlal etti
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Çin ile ABD arasında yapılan ticaret anlaşmasının Pekin yönetimi tarafından 'tamamen ihlal edildiğini' öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımında, Çin ile ABD arasındaki gümrük vergilerinin karşılıklı olarak yükseltilmesinde Çin'in ülke ekonomisinin 'felaketin eşiğinden' kurtardığını savundu. Trump, gümrük vergilerinin Çin'de birçok fabrikanın kapandığını ve 'sivil huzursuzluk yaşandığını' iddia etti.
Trump, bu durumun daha da kötüye gitmesini istemediği için Çin ile hızlı bir ticaret anlaşmasını yaptığını belirterek, "Onları çok kötü bir durumdan kurtarmak istedim" dedi. Anlaşmanın ardından Çin'de ekonominin yeniden toparlandığını ve durumun normale döndüğünü ileri sürdü.
Ancak Trump’a göre bu iyimser tablo uzun sürmedi. Trump, Çin’in söz konusu anlaşmayı tamamen ihlal ettiğini öne sürerek, “Bay İyi Adam olmanın faydası yokmuş” yorumunda bulundu.
Trump, Çin'e yönelik uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 145'e kadar çıkarmıştı. Bu artış, Çin'in ABD'den gelen ürünlere uyguladığı yüzde 84'lük artışın ardından gelmişti. Mayıs ayında yapılan görüşmeler sonucu ABD ile Çin arasında 90 günlük bir 'ticaret ateşkesi'
üzerinde anlaşılmıştı. Anlaşma kapsamında ABD gümrük vergilerini yüzde 30'a, Çin ise yüzde 10'a indirmişti.