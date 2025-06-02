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EKONOMİ
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/bakan-bayraktar-duyurdu-tpao-hazar-denizindeki-safak-asiman-dogalgaz-sahasina-ortak-olacak-1096715469.html
Bakan Bayraktar duyurdu: TPAO, Hazar Denizi'ndeki Şafak-Asiman Doğalgaz Sahası'na ortak olacak
Bakan Bayraktar duyurdu: TPAO, Hazar Denizi'ndeki Şafak-Asiman Doğalgaz Sahası'na ortak olacak
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TPAO'nun, Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait kısımlarında bulunan Şafak-Asiman Doğalgaz Sahası'na yüzde 30... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T11:46+0300
2025-06-02T11:47+0300
ekonomi̇
alparslan bayraktar
türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait kısımlarında bulunan Şafak-Asiman Doğalgaz Sahası'na yüzde 30 payla ortak olacağı açıklandı. Açıklamayı 30. Hazar Petrol ve Doğazgaz Fuarı'na katılmak için gittiği Bakü'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu. 'Başka sahalarla ilgili de konuşuyoruz'Azerbaycan temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le verimli görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Bayraktar, enerji alanındaki işbirliklerini konuştuklarını belirtti. Bayraktar, "TPAO, Şafak-Asiman Doğalgaz Sahası'na ortak olarak giriyor. İnşallah bunun anlaşmasını burada yapacağız. Yüzde 30 pay aldık. Ortaklarımız Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ve British Petroleum (BP). İnşallah bu sahada da üretimimizi başlatacağız." dedi.Türkiye'nin Azerbaycan'la enerji alanındaki işbirliklerine de değinen Bayraktar, "TPAO'nun buradaki varlığı ve görünümü biraz daha artıyor. Başka sahalarla ilgili de konuşuyoruz. Özellikle Hazar Denizi'ndeki çalışmaları arttırarak devam edeceğiz." diye konuştu.Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji projelerinin Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sunduğunu dile getirerek, "Avrupa'ya ilave ve farklı kaynaklardan gazın gitmesiyle alakalı projelerde de önümüzdeki dönemde inşallah yeni gelişmeler olacak." ifadelerini kullandı. Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji kaynaklarına da yatırımlar yaptığını anlatan Bayraktar, "Önümüzdeki dönemde Nahçıvan'da yenilebilir enerjinin üretilmesi ve onun Türkiye'ye getirilmesi ve tabii Türkiye üzerinden de Avrupa'ya gitmesiyle alakalı projeleri geliştireceğiz." şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/bakan-bayraktar-elektrige-bu-yaz-zam-dusunmuyoruz-ama-dogalgazi-tekrar-degerlendirebiliriz-1096636431.html
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alparslan bayraktar, türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)
alparslan bayraktar, türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)

Bakan Bayraktar duyurdu: TPAO, Hazar Denizi'ndeki Şafak-Asiman Doğalgaz Sahası'na ortak olacak

11:46 02.06.2025 (güncellendi: 11:47 02.06.2025)
© Resul RehimovBakan Bayraktar
Bakan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
© Resul Rehimov
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TPAO'nun, Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait kısımlarında bulunan Şafak-Asiman Doğalgaz Sahası'na yüzde 30 payla ortak olacağını duyurdu.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait kısımlarında bulunan Şafak-Asiman Doğalgaz Sahası'na yüzde 30 payla ortak olacağı açıklandı. Açıklamayı 30. Hazar Petrol ve Doğazgaz Fuarı'na katılmak için gittiği Bakü'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu.

'Başka sahalarla ilgili de konuşuyoruz'

Azerbaycan temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le verimli görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Bayraktar, enerji alanındaki işbirliklerini konuştuklarını belirtti. Bayraktar, "TPAO, Şafak-Asiman Doğalgaz Sahası'na ortak olarak giriyor. İnşallah bunun anlaşmasını burada yapacağız. Yüzde 30 pay aldık. Ortaklarımız Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ve British Petroleum (BP). İnşallah bu sahada da üretimimizi başlatacağız." dedi.
Türkiye'nin Azerbaycan'la enerji alanındaki işbirliklerine de değinen Bayraktar, "TPAO'nun buradaki varlığı ve görünümü biraz daha artıyor. Başka sahalarla ilgili de konuşuyoruz. Özellikle Hazar Denizi'ndeki çalışmaları arttırarak devam edeceğiz." diye konuştu.
Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji projelerinin Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sunduğunu dile getirerek, "Avrupa'ya ilave ve farklı kaynaklardan gazın gitmesiyle alakalı projelerde de önümüzdeki dönemde inşallah yeni gelişmeler olacak." ifadelerini kullandı. Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji kaynaklarına da yatırımlar yaptığını anlatan Bayraktar, "Önümüzdeki dönemde Nahçıvan'da yenilebilir enerjinin üretilmesi ve onun Türkiye'ye getirilmesi ve tabii Türkiye üzerinden de Avrupa'ya gitmesiyle alakalı projeleri geliştireceğiz." şeklinde konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
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