https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/bakan-bayraktar-elektrige-bu-yaz-zam-dusunmuyoruz-ama-dogalgazi-tekrar-degerlendirebiliriz-1096636431.html
Bakan Bayraktar: Elektriğe bu yaz zam düşünmüyoruz ama doğalgazı tekrar değerlendirebiliriz
Bakan Bayraktar: Elektriğe bu yaz zam düşünmüyoruz ama doğalgazı tekrar değerlendirebiliriz
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı canlı yayında elektrik ve doğalgaz zammı hakkında açıklamalarda bulundu. Bayraktar, elektrik... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T19:00+0300
2025-05-29T19:00+0300
2025-05-29T19:00+0300
türki̇ye
enerji
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
nükleer enerji
enerji piyasası düzenleme kurumu
yenilenebilir enerji
doğalgaz
elektrik
elektrik kesintisi
elektrik santrali
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/07/1087777783_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63dd7054797dfb9a62138cb1b5836fd0.jpg
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar TV100 yayınında Kübra Par'ın sorularına yanıt verdi.Bakan Bayraktar, Türkiye'nin deniz üstü doğal gaz üretiminde yeni bir döneme girdiğini belirterek, yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin Karadeniz’de görev yapacağını söyledi. Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimin 9.5 milyon metreküpe ulaştığını aktaran Bayraktar, platformun 20 yıl boyunca üretim yapacağını ve denizin ortasında adeta bir endüstriyel tesis kurduklarını ifade etti. Bayraktar ayrıca, Türkiye'nin sahip olduğu modern sondaj ve sismik araştırma filosuyla dünyanın en güçlü deniz filolarından birine sahip olduğunu vurguladı.Elektrik ve doğalgaza zam var mı?Elektrik ve doğalgaz faturaları hakkında konuşan Bakan Bayraktar ''Elektriğe bu yaz zam düşünmüyoruz ama doğalgazı bir kaç ay içinde tekrar değerlendirebiliriz'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/elektrik-faturalarina-devlet-destegi-sinirlamasi-geldi-kimler-fatura-destegi-alamayacak-1096540182.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/07/1087777783_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2576dd0362bb5b66e0fecc05ac6c0ccc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
enerji, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), nükleer enerji, enerji piyasası düzenleme kurumu, yenilenebilir enerji, doğalgaz, elektrik, elektrik kesintisi, elektrik santrali, elektrik zammı, elektrik faturası, elektrik borcu
enerji, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), nükleer enerji, enerji piyasası düzenleme kurumu, yenilenebilir enerji, doğalgaz, elektrik, elektrik kesintisi, elektrik santrali, elektrik zammı, elektrik faturası, elektrik borcu
Bakan Bayraktar: Elektriğe bu yaz zam düşünmüyoruz ama doğalgazı tekrar değerlendirebiliriz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı canlı yayında elektrik ve doğalgaz zammı hakkında açıklamalarda bulundu. Bayraktar, elektrik faturalarına bu yaz zam gelmeyeceğini ancak doğalgazın birkaç ay içinde yeniden değerlendirileceğini duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar TV100 yayınında Kübra Par'ın sorularına yanıt verdi.
Bakan Bayraktar, Türkiye'nin deniz üstü doğal gaz üretiminde yeni bir döneme girdiğini belirterek, yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin Karadeniz’de görev yapacağını söyledi.
Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimin 9.5 milyon metreküpe ulaştığını aktaran Bayraktar, platformun 20 yıl boyunca üretim yapacağını ve denizin ortasında adeta bir endüstriyel tesis kurduklarını ifade etti.
Bayraktar ayrıca, Türkiye'nin sahip olduğu modern sondaj ve sismik araştırma filosuyla dünyanın en güçlü deniz filolarından birine sahip olduğunu vurguladı.
Elektrik ve doğalgaza zam var mı?
Elektrik ve doğalgaz faturaları hakkında konuşan Bakan Bayraktar ''Elektriğe bu yaz zam düşünmüyoruz ama doğalgazı bir kaç ay içinde tekrar değerlendirebiliriz'' açıklamasında bulundu.