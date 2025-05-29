https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/bakan-bayraktar-elektrige-bu-yaz-zam-dusunmuyoruz-ama-dogalgazi-tekrar-degerlendirebiliriz-1096636431.html

Bakan Bayraktar: Elektriğe bu yaz zam düşünmüyoruz ama doğalgazı tekrar değerlendirebiliriz

Bakan Bayraktar: Elektriğe bu yaz zam düşünmüyoruz ama doğalgazı tekrar değerlendirebiliriz

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı canlı yayında elektrik ve doğalgaz zammı hakkında açıklamalarda bulundu. Bayraktar, elektrik... 29.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-29T19:00+0300

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2025-05-29T19:00+0300

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar TV100 yayınında Kübra Par'ın sorularına yanıt verdi.Bakan Bayraktar, Türkiye'nin deniz üstü doğal gaz üretiminde yeni bir döneme girdiğini belirterek, yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin Karadeniz’de görev yapacağını söyledi. Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimin 9.5 milyon metreküpe ulaştığını aktaran Bayraktar, platformun 20 yıl boyunca üretim yapacağını ve denizin ortasında adeta bir endüstriyel tesis kurduklarını ifade etti. Bayraktar ayrıca, Türkiye'nin sahip olduğu modern sondaj ve sismik araştırma filosuyla dünyanın en güçlü deniz filolarından birine sahip olduğunu vurguladı.Elektrik ve doğalgaza zam var mı?Elektrik ve doğalgaz faturaları hakkında konuşan Bakan Bayraktar ''Elektriğe bu yaz zam düşünmüyoruz ama doğalgazı bir kaç ay içinde tekrar değerlendirebiliriz'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/elektrik-faturalarina-devlet-destegi-sinirlamasi-geldi-kimler-fatura-destegi-alamayacak-1096540182.html

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