https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/avrupaya-kacirilan-miras-geri-geldi-isvicre-7-tarihi-eseri-turkiyeye-iade-etti-1096739105.html

Avrupa'ya kaçırılan miras geri geldi: İsviçre 7 tarihi eseri Türkiye’ye iade etti

Avrupa'ya kaçırılan miras geri geldi: İsviçre 7 tarihi eseri Türkiye’ye iade etti

Sputnik Türkiye

İsviçre, aralarında Tunç Çağı’na ait adak heykelciklerinin de bulunduğu 7 tarihi eseri Türkiye’ye iade etti. İade süreci, 2022 yılında imzalanan ikili anlaşma... 02.06.2025, Sputnik Türkiye

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İsviçre, Tunç Çağı’na ait eserlerin de yer aldığı 7 parça tarihi eseri Türkiye’ye iade etti.Avrupa’ya kaçırılan tarihi eserler, 2022 yılında imzalanan arkeolojik kültür varlıklarının korunmasına yönelik ikili anlaşma kapsamında Bern Büyükelçiliği’nde Türkiye’ye teslim edildi. Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, St. Gallen Kantonu tarafından el konulan 7 arkeolojik eserin iadesinin önemli bir adım olduğunu belirtti.İade edilen eserlerin Türkiye'ye getirildikten sonra uzman laboratuvarlarda bilimsel incelemeye alınacağı belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yapılacak analizlerin ardından bu tarihi eserleri müzelerinde sergileyeceğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/ispartada-2017de-calinan-bin-600-yillik-tarihi-eser-ankarada-ortaya-cikti-1090904452.html

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