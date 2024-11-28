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Isparta'da ⁠2017’de çalınan bin 600 yıllık tarihi eser Ankara’da ortaya çıktı
Isparta'da ⁠2017’de çalınan bin 600 yıllık tarihi eser Ankara’da ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Isparta'nın Yalvaç İlçesinde sergilendiği Müze Müdürlüğü bahçesinden çalınan yaklaşık bin 600 yıllık mezar steli Ankara'da bulundu. 28.11.2024, Sputnik Türkiye
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Geç Roma dönemine ait yaklaşık bin 600 yıllık mezar steli 2017 yılında çalınmasının ardından polisin düzenlediği operasyonla Ankara'da bulundu.Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı; 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Tarihi eser 31 Ekim 2010 tarihinde Nevşehir’den Isparta'nın Yalvaç ilçesine tarihi eser satmaya geldiği belirlenen 4 kişinin durdurulması sonucu ele geçirilmişti.2014 yılından itibaren Yalvaç Müzesi Müdürlüğü envanterine giren eser 2017 yılında sergilendiği Müze Müdürlüğü bahçesinden çalınmıştı.Mezar stelinin Roma Ordusunda görevli Diodoros isminde Optio görevinde bulunan komutana ithafen yapıldığı biliniyor.Optio ne demek?Grekçe Optio sözcüğünün anlamı hemen her görevi üstlenmiş ve bundan dolayı çok çeşitli görevleri yerine getirmiş kişilere verilen bir rütbe.
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isparta, tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, tarihi eser operasyonu, ankara

Isparta'da ⁠2017’de çalınan bin 600 yıllık tarihi eser Ankara’da ortaya çıktı

00:42 28.11.2024 (güncellendi: 00:44 28.11.2024)
© AA / Müzeler Genel MüdürlüğüIsparta'da ⁠2017’de çalınan bin 600 yıllık tarihi eser Ankara’da ortaya çıktı
Isparta'da ⁠2017’de çalınan bin 600 yıllık tarihi eser Ankara’da ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© AA / Müzeler Genel Müdürlüğü
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Isparta'nın Yalvaç İlçesinde sergilendiği Müze Müdürlüğü bahçesinden çalınan yaklaşık bin 600 yıllık mezar steli Ankara'da bulundu.
Geç Roma dönemine ait yaklaşık bin 600 yıllık mezar steli 2017 yılında çalınmasının ardından polisin düzenlediği operasyonla Ankara'da bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı; 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tarihi eser 31 Ekim 2010 tarihinde Nevşehir’den Isparta'nın Yalvaç ilçesine tarihi eser satmaya geldiği belirlenen 4 kişinin durdurulması sonucu ele geçirilmişti.
2014 yılından itibaren Yalvaç Müzesi Müdürlüğü envanterine giren eser 2017 yılında sergilendiği Müze Müdürlüğü bahçesinden çalınmıştı.
Mezar stelinin Roma Ordusunda görevli Diodoros isminde Optio görevinde bulunan komutana ithafen yapıldığı biliniyor.

Optio ne demek?

Grekçe Optio sözcüğünün anlamı hemen her görevi üstlenmiş ve bundan dolayı çok çeşitli görevleri yerine getirmiş kişilere verilen bir rütbe.
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