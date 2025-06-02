https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/arkadasina-banka-hesabini-kullandirdi-1-aydir-cezaevinde-bilmiyordum-savunmasi-kabul-gormuyor-1096728930.html

Arkadaşına banka hesabını kullandırdı, 1 aydır cezaevinde: ‘Bilmiyordum’ savunması kabul görmüyor'

Arkadaşına banka hesabını kullandırdı, 1 aydır cezaevinde: ‘Bilmiyordum’ savunması kabul görmüyor'

Sputnik Türkiye

Mardin’de bir gencin hesabını 8 bin liraya kiraya verip tutuklanmasının ardından banka hesabını başkasına kullandırmanın riski bir kez daha gözler önüne... 02.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-02T15:15+0300

2025-06-02T15:15+0300

2025-06-02T15:15+0300

türki̇ye

banka hesabı

dolandırıcılık

banka dolandırıcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089290960_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_a83e0c4b19957427394ada9f9f7e02ba.jpg

Türkiye'de özellikle son dönemde dijital dolandırıcılık vakaları artış gösteriyor. Dolandırıcılık hikayelerinden sonuncusu Mardin'de yaşandı. Mardin’de yaşayan 18 yaşındaki Ömer Marık, arkadaşı A.K.’ye hesabını 8 bin TL karşılığında kullandırdıktan sonra, gelen 150 bin liranın dolandırıcılık parası olduğu gerekçesiyle tutuklandı. A.K. ise gözaltına alındı ve sonrasında serbest bırakıldı.'Hesabını kullandıranlar cezaevinde'Ailesi ve avukatı, Ömer Marık’ın suçsuz olduğunu, yalnızca iyi niyetle hareket ettiğini savunuyor. Ailenin avukatı Gurbet Bilbay ise son bir haftada buna benzer 7 dosya geldiğini belirterek “Hesabını kullandıran gençler cezaevinde, asıl suçlular dışarıda” diyerek benzer davaların hızla arttığına dikkat çekti.Peki, bu dolandırıcılık yönteminde en çok kimler hedef alınıyor? Nasıl bir yol izleniyor? Hesaplarını kullandıran kişiler gerçekten suç ortağı mı, yoksa farkında olmadan suç zincirine dahil edilen mağdurlar mı? Uzmanlarla konuştuk.'Para gelecek hiçbir sorun olmaz'Hürriyet'e konuşan Prof. Dr. Ali Murat Kırık, “Sosyal medya üzerinden yürütülen ‘sahte satış’ veya ‘yatırım vaadiyle para toplama’ yöntemlerinde de bu tür hesaplar kullanılıyor. Dolandırıcılar genellikle hesap sahibine “sana sadece para gelecek, hiçbir sorun olmaz” diyerek güven veriyor. Ancak gelen para, başka bir mağdurdan çalınan para oluyor ve süreç sonunda banka hesap sahibi, kara para aklama veya dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyor” ifadelerini kullandı.Dikkat: Para vaadiyle verilen ilan sayıları çoğaldıSon dönemlerde banka hesabı kiralama vakalarında ciddi bir artış gözlemlendiğinin altını çizen Prof. Dr. Ali Murat Kırık, “Özellikle ekonomik zorlukların gençleri alternatif gelir arayışına ittiği bir dönemde, “kolay para” vaatleri oldukça cazip geliyor. Dolandırıcılar, sosyal medya üzerinden ‘günde 500 TL kazan’, ‘hesabını kirala para kazan’ gibi ilanlarla kişilere ulaşıyor. Bu tür dolandırıcılık vakalarının sayısı özellikle 2024’ün son çeyreğinden itibaren belirgin biçimde artmış durumda” diye konuştu.'Kendinizi terörizmin finansmanı gibi davaların içinde bulabilirsiniz'Peki banka hesabını kiraya veren kişilerin hukuki olarak karşı karşıya olduğu riskler neler?Dr. Avukat Ceren Küpeli’ye sorduğumda “En kritik olandan başlamak gerekirse; kaynağını bilmediğiniz bir para hesabınıza düştüğü andan itibaren, kendinizi suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanı gibi davaların içinde bulabilirsiniz” cevabını verdi. Küpeli, konuya dair şu önemli bilgilerin altını çizdi:'Bilmiyordum' savunması karşılık bulmuyor'"Geçtiğimiz seneye kadar benzer dosyalarda kişinin kullanıldığı kabul edilerek savcılık tarafından takipsizlik veriliyordu" diyen Dr. Ceren Küpeli, "Ancak son dönemdeki davalarda banka hesabını bilerek isteyerek kiraya veren bir kişinin savunmasının takipsizlik için suçla eylem arasındaki illiyet bağını kesmeye yeterli gelmediğinin değerlendirildiğini ve hesap sahiplerinin suça müşterek faillikten ceza aldıklarını görüyoruz" dedi ve ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/unlu-sarkici-suavi-dolandirildi-parayi-gonderdi-bir-daha-kimseye-ulasamadi-1096681856.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

banka hesabını başkasına kullandırma