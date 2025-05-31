https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/unlu-sarkici-suavi-dolandirildi-parayi-gonderdi-bir-daha-kimseye-ulasamadi-1096681856.html
Ünlü şarkıcı Suavi dolandırıldı: Parayı gönderdi bir daha kimseye ulaşamadı
Ünlü şarkıcı Suavi dolandırıldı: Parayı gönderdi bir daha kimseye ulaşamadı
Sputnik Türkiye
İnternette ikinci el eşya satışlarının yapıldığı uygulamadan piyano satın almak için para gönderen ünlü şarkıcı Suavi dolandırıcıların tuzağına düştü. 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T12:51+0300
2025-05-31T12:51+0300
2025-05-31T12:51+0300
yaşam
suavi
cumhuriyet başsavcılığı
dolandırıcılık
internet dolandırıcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103307/66/1033076664_32:0:1568:864_1920x0_80_0_0_7f288dd20e1cd1c5f7b20ef1f12dc7ee.jpg
Ünlü şarkıcı Suavi, internette ikinci el eşya satışı yapan uygulamadan piyano satın almak isterken 20 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Piyano almak isterken parasını kaptırdıSuavi, geçtiğimiz yıl piyano satın almak için internette araştırma yapmaya başladı. Bu sırada ikinci el eşya satışlarının yapıldığı bir uygulamadaki piyano dikkatini çekti. Şarkıcı, satıcıdan ürünle ilgili bilgileri öğrendikten sonra piyanoyu almaya kararı verdi.Sabah'ın haberine göre piyanonun 20 bin TL'lik ücretini ödeyen Suavi, planlanan sürede kargonun gelmemesi üzerine ilandaki kişiye ulaşmak istedi. Şüpheli kişiye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan şarkıcı, savcılığa gidip şikâyetçi oldu.Bir daha kimseye ulaşamadımSuavi, adliyedeki ifadesinde, piyano satın almak için ilanı gördüğünü, ilgili kişiyle iletişime geçtikten sonra müzik aletini satın almaya karar verdiğini belirtti. Ünlü şarkıcı, 20 bin TL'yi gönderdikten sonra bir daha kendisine ulaşılamadığını belirterek, mağdur olduğunu kaydetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis ekipleri tarafından tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/bakanliktan-uyari-banka-hesabinizi-kullandirmayin-hapisle-karsilasabilirsiniz-1096677276.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103307/66/1033076664_224:0:1376:864_1920x0_80_0_0_4e5ee692a69bb54485a131c8458585e2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
suavi, cumhuriyet başsavcılığı, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı
suavi, cumhuriyet başsavcılığı, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı
Ünlü şarkıcı Suavi dolandırıldı: Parayı gönderdi bir daha kimseye ulaşamadı
İnternette ikinci el eşya satışlarının yapıldığı uygulamadan piyano satın almak için para gönderen ünlü şarkıcı Suavi dolandırıcıların tuzağına düştü.
Ünlü şarkıcı Suavi, internette ikinci el eşya satışı yapan uygulamadan piyano satın almak isterken 20 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı.
Piyano almak isterken parasını kaptırdı
Suavi, geçtiğimiz yıl piyano satın almak için internette araştırma yapmaya başladı. Bu sırada ikinci el eşya satışlarının yapıldığı bir uygulamadaki piyano dikkatini çekti. Şarkıcı, satıcıdan ürünle ilgili bilgileri öğrendikten sonra piyanoyu almaya kararı verdi.
Sabah'ın haberine göre piyanonun 20 bin TL'lik ücretini ödeyen Suavi, planlanan sürede kargonun gelmemesi üzerine ilandaki kişiye ulaşmak istedi. Şüpheli kişiye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan şarkıcı, savcılığa gidip şikâyetçi oldu.
Bir daha kimseye ulaşamadım
Suavi, adliyedeki ifadesinde, piyano satın almak için ilanı gördüğünü, ilgili kişiyle iletişime geçtikten sonra müzik aletini satın almaya karar verdiğini belirtti. Ünlü şarkıcı, 20 bin TL'yi gönderdikten sonra bir daha kendisine ulaşılamadığını belirterek, mağdur olduğunu kaydetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis ekipleri tarafından tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.