https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/unlu-sarkici-suavi-dolandirildi-parayi-gonderdi-bir-daha-kimseye-ulasamadi-1096681856.html

Ünlü şarkıcı Suavi dolandırıldı: Parayı gönderdi bir daha kimseye ulaşamadı

Ünlü şarkıcı Suavi dolandırıldı: Parayı gönderdi bir daha kimseye ulaşamadı

Sputnik Türkiye

İnternette ikinci el eşya satışlarının yapıldığı uygulamadan piyano satın almak için para gönderen ünlü şarkıcı Suavi dolandırıcıların tuzağına düştü. 31.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-31T12:51+0300

2025-05-31T12:51+0300

2025-05-31T12:51+0300

yaşam

suavi

cumhuriyet başsavcılığı

dolandırıcılık

internet dolandırıcılığı

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Ünlü şarkıcı Suavi, internette ikinci el eşya satışı yapan uygulamadan piyano satın almak isterken 20 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Piyano almak isterken parasını kaptırdıSuavi, geçtiğimiz yıl piyano satın almak için internette araştırma yapmaya başladı. Bu sırada ikinci el eşya satışlarının yapıldığı bir uygulamadaki piyano dikkatini çekti. Şarkıcı, satıcıdan ürünle ilgili bilgileri öğrendikten sonra piyanoyu almaya kararı verdi.Sabah'ın haberine göre piyanonun 20 bin TL'lik ücretini ödeyen Suavi, planlanan sürede kargonun gelmemesi üzerine ilandaki kişiye ulaşmak istedi. Şüpheli kişiye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan şarkıcı, savcılığa gidip şikâyetçi oldu.Bir daha kimseye ulaşamadımSuavi, adliyedeki ifadesinde, piyano satın almak için ilanı gördüğünü, ilgili kişiyle iletişime geçtikten sonra müzik aletini satın almaya karar verdiğini belirtti. Ünlü şarkıcı, 20 bin TL'yi gönderdikten sonra bir daha kendisine ulaşılamadığını belirterek, mağdur olduğunu kaydetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis ekipleri tarafından tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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suavi, cumhuriyet başsavcılığı, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı