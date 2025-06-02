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Ankara Valiliği'nden son dakika 'Risk çok yüksek' alarmı: 21.00'e kadar evden çıkmayın
Ankara Valiliği'nden son dakika 'Risk çok yüksek' alarmı: 21.00'e kadar evden çıkmayın
Sputnik Türkiye
Ankara Valiliği sarı kod uyarısı verdi. Saat 21.00'e kadar gök gürültülü sağanak, dolu ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Sel riski için vatandaşlara önemli uyarılar.
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meteoroloji genel müdürlüğü
ankara valiliği
meteoroloji
türkiye
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Ankara'da bugün akşam saatlerine kadar sürecek kötü hava koşulları için resmi uyarı geldi. Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla verdiği uyarının ardından vatandaşları bilgilendirdi.Ankara Valiliği'nden resmi açıklamaValilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine dayalı önemli bilgiler paylaşıldı. Açıklamaya göre, Ankara genelinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.Yağış süresine i̇lişkin kritik detayMeteoroloji verilerine göre, şiddetli yağışların saat 21.00'e kadar devam etmesi bekleniyor. Bu süre zarfında vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.Beklenen hava olayları ve risklerAnkara Valiliği'nin uyarısında belirtilen potansiyel tehlikeler şunlar:Ani Sel ve su baskını riskiYıldırım ve elektriksel tehlikelerYerel dolu yağışı beklentisiKuvvetli rüzgar etkisiSeyahat ve ulaşım:Ev ve i̇ş yeri güvenliği:Kişisel güvenlik:Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kod uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ankara için verdiği sarı kod uyarısı, "dikkatli olunması gereken" hava koşullarını ifade ediyor. Bu seviye uyarı şu anlama geliyor:Yarınki hava durumu beklentisiMeteoroloji verilerine göre, yarın Ankara'da hava koşullarının iyileşmesi bekleniyor. Ancak uzmanlar, mevsim geçişi döneminde değişken hava koşullarının devam edebileceğini belirtiyor.Ankara Valiliği, gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gerekli durumlarda ek uyarılar yapacağını duyurdu.
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Ankara Valiliği'nden son dakika 'Risk çok yüksek' alarmı: 21.00'e kadar evden çıkmayın

13:16 02.06.2025
© Dilara İrem Sancarsağanak
sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
© Dilara İrem Sancar
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Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısının ardından vatandaşları bilgilendirdi. Kentte bugün akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Valilik, ani sel, su baskını ve yıldırım risklerine karşı önemli güvenlik uyarılarında bulundu.
Ankara'da bugün akşam saatlerine kadar sürecek kötü hava koşulları için resmi uyarı geldi. Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla verdiği uyarının ardından vatandaşları bilgilendirdi.

Ankara Valiliği'nden resmi açıklama

Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine dayalı önemli bilgiler paylaşıldı. Açıklamaya göre, Ankara genelinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Yağış süresine i̇lişkin kritik detay

Meteoroloji verilerine göre, şiddetli yağışların saat 21.00'e kadar devam etmesi bekleniyor. Bu süre zarfında vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Beklenen hava olayları ve riskler

Ankara Valiliği'nin uyarısında belirtilen potansiyel tehlikeler şunlar:

Ani Sel ve su baskını riski

Alt geçit ve köprü altları riskli bölgeler
Dere yatakları ve eğimli alanlar dikkat gerektiriyor
Şehir merkezinde su birikmeleri olabilir

Yıldırım ve elektriksel tehlikeler

Açık alanda bulunmaktan kaçınılması öneriliyor
Yüksek yapılar ve ağaçlardan uzak durulması gerekiyor
Elektronik cihaz kullanımında dikkat edilmeli

Yerel dolu yağışı beklentisi

Araç sahipleri kapalı alan aramalı
Cam yüzeyler korunmalı
Tarımsal ürünler risk altında

Kuvvetli rüzgar etkisi

Çatı ve reklam panolarında hasar riski
Ağaç dalları kırılabilir
Açık alanda eşya bırakılmamalı
Seyahat ve ulaşım:
Zorunlu olmayan yolculuklar ertelenmeli
Araç kullanırken hız sınırına dikkat edilmeli
Görüş mesafesi azaldığında araç durdurulmalı
Ev ve i̇ş yeri güvenliği:
Balkon ve teras eşyaları içeri alınmalı
Pencere ve kapılar sıkıca kapatılmalı
Dış cephe çalışmaları durdurulmalı
Kişisel güvenlik:
Mümkünse kapalı alanda kalınmalı
Su birikintilerinden uzak durulmalı
Acil durum iletişim numaraları hazır bulundurulmalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kod uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ankara için verdiği sarı kod uyarısı, "dikkatli olunması gereken" hava koşullarını ifade ediyor. Bu seviye uyarı şu anlama geliyor:
Hava olayları günlük yaşamı etkileyebilir
Dış aktiviteler sınırlandırılmalı
Yerel otoriteler tarafından verilen tavsiyelere uyulmalı

Yarınki hava durumu beklentisi

Meteoroloji verilerine göre, yarın Ankara'da hava koşullarının iyileşmesi bekleniyor. Ancak uzmanlar, mevsim geçişi döneminde değişken hava koşullarının devam edebileceğini belirtiyor.
Ankara Valiliği, gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gerekli durumlarda ek uyarılar yapacağını duyurdu.
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