https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/ankara-valiliginden-son-dakika-risk-cok-yuksek-alarmi-2100e-kadar-evden-cikmayin-1096721458.html

Ankara Valiliği'nden son dakika 'Risk çok yüksek' alarmı: 21.00'e kadar evden çıkmayın

Ankara Valiliği'nden son dakika 'Risk çok yüksek' alarmı: 21.00'e kadar evden çıkmayın

Sputnik Türkiye

Ankara Valiliği sarı kod uyarısı verdi. Saat 21.00'e kadar gök gürültülü sağanak, dolu ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Sel riski için vatandaşlara önemli uyarılar.

2025-06-02T13:16+0300

2025-06-02T13:16+0300

2025-06-02T13:16+0300

ankara

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Ankara'da bugün akşam saatlerine kadar sürecek kötü hava koşulları için resmi uyarı geldi. Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla verdiği uyarının ardından vatandaşları bilgilendirdi.Ankara Valiliği'nden resmi açıklamaValilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine dayalı önemli bilgiler paylaşıldı. Açıklamaya göre, Ankara genelinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.Yağış süresine i̇lişkin kritik detayMeteoroloji verilerine göre, şiddetli yağışların saat 21.00'e kadar devam etmesi bekleniyor. Bu süre zarfında vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.Beklenen hava olayları ve risklerAnkara Valiliği'nin uyarısında belirtilen potansiyel tehlikeler şunlar:Ani Sel ve su baskını riskiYıldırım ve elektriksel tehlikelerYerel dolu yağışı beklentisiKuvvetli rüzgar etkisiSeyahat ve ulaşım:Ev ve i̇ş yeri güvenliği:Kişisel güvenlik:Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kod uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ankara için verdiği sarı kod uyarısı, "dikkatli olunması gereken" hava koşullarını ifade ediyor. Bu seviye uyarı şu anlama geliyor:Yarınki hava durumu beklentisiMeteoroloji verilerine göre, yarın Ankara'da hava koşullarının iyileşmesi bekleniyor. Ancak uzmanlar, mevsim geçişi döneminde değişken hava koşullarının devam edebileceğini belirtiyor.Ankara Valiliği, gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gerekli durumlarda ek uyarılar yapacağını duyurdu.

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