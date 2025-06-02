Ankara Valiliği'nden son dakika 'Risk çok yüksek' alarmı: 21.00'e kadar evden çıkmayın
© Dilara İrem Sancarsağanak
© Dilara İrem Sancar
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Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısının ardından vatandaşları bilgilendirdi. Kentte bugün akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Valilik, ani sel, su baskını ve yıldırım risklerine karşı önemli güvenlik uyarılarında bulundu.
Ankara'da bugün akşam saatlerine kadar sürecek kötü hava koşulları için resmi uyarı geldi. Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla verdiği uyarının ardından vatandaşları bilgilendirdi.
Ankara Valiliği'nden resmi açıklama
Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) June 2, 2025
Ankara’nın Kuzey ve Doğusunda
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat❗️
Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. pic.twitter.com/lV4eZ7EoIU
Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine dayalı önemli bilgiler paylaşıldı. Açıklamaya göre, Ankara genelinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Yağış süresine i̇lişkin kritik detay
Meteoroloji verilerine göre, şiddetli yağışların saat 21.00'e kadar devam etmesi bekleniyor. Bu süre zarfında vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
Beklenen hava olayları ve riskler
Ankara Valiliği'nin uyarısında belirtilen potansiyel tehlikeler şunlar:
Ani Sel ve su baskını riski
Alt geçit ve köprü altları riskli bölgeler
Dere yatakları ve eğimli alanlar dikkat gerektiriyor
Şehir merkezinde su birikmeleri olabilir
Yıldırım ve elektriksel tehlikeler
Açık alanda bulunmaktan kaçınılması öneriliyor
Yüksek yapılar ve ağaçlardan uzak durulması gerekiyor
Elektronik cihaz kullanımında dikkat edilmeli
Yerel dolu yağışı beklentisi
Araç sahipleri kapalı alan aramalı
Cam yüzeyler korunmalı
Tarımsal ürünler risk altında
Kuvvetli rüzgar etkisi
Çatı ve reklam panolarında hasar riski
Ağaç dalları kırılabilir
Açık alanda eşya bırakılmamalı
Seyahat ve ulaşım:
Zorunlu olmayan yolculuklar ertelenmeli
Araç kullanırken hız sınırına dikkat edilmeli
Görüş mesafesi azaldığında araç durdurulmalı
Ev ve i̇ş yeri güvenliği:
Balkon ve teras eşyaları içeri alınmalı
Pencere ve kapılar sıkıca kapatılmalı
Dış cephe çalışmaları durdurulmalı
Kişisel güvenlik:
Mümkünse kapalı alanda kalınmalı
Su birikintilerinden uzak durulmalı
Acil durum iletişim numaraları hazır bulundurulmalı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kod uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ankara için verdiği sarı kod uyarısı, "dikkatli olunması gereken" hava koşullarını ifade ediyor. Bu seviye uyarı şu anlama geliyor:
Hava olayları günlük yaşamı etkileyebilir
Dış aktiviteler sınırlandırılmalı
Yerel otoriteler tarafından verilen tavsiyelere uyulmalı
Yarınki hava durumu beklentisi
Meteoroloji verilerine göre, yarın Ankara'da hava koşullarının iyileşmesi bekleniyor. Ancak uzmanlar, mevsim geçişi döneminde değişken hava koşullarının devam edebileceğini belirtiyor.
Ankara Valiliği, gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gerekli durumlarda ek uyarılar yapacağını duyurdu.