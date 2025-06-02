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İstanbul semalarında büyüleyen manzara: Yarım ay ile Galata Kulesi aynı karede
İstanbul semalarında büyüleyen manzara: Yarım ay ile Galata Kulesi aynı karede
Sputnik Türkiye
İstanbul semalarında beliren hilal, tarihi Galata Kulesi ile birlikte göz kamaştıran manzaralar oluşturdu. 02.06.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul semalarında büyüleyen manzara: Yarım ay ile Galata Kulesi aynı karede

12:35 02.06.2025
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İstanbul semalarında beliren hilal, tarihi Galata Kulesi ile birlikte göz kamaştıran manzaralar oluşturdu.
© AA / Muhammed Abdullah Kurtar

İstanbul semalarında beliren hilal, tarihi Galata Kulesi ile birlikte göz kamaştıran manzaralar oluşturdu. Akşam saatlerinde ortaya çıkan bu eşsiz görüntü, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

İstanbul semalarında beliren hilal, tarihi Galata Kulesi ile birlikte göz kamaştıran manzaralar oluşturdu. Akşam saatlerinde ortaya çıkan bu eşsiz görüntü, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Muhammed Abdullah Kurtar

İstanbul semalarında beliren hilal, tarihi Galata Kulesi ile birlikte göz kamaştıran manzaralar oluşturdu. Akşam saatlerinde ortaya çıkan bu eşsiz görüntü, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

© AA / Muhammed Abdullah Kurtar

İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren yarım ay tarihi Galata kulesi ile birlikte güzel görüntülere sahne oldu.

İstanbul&#x27;da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren yarım ay tarihi Galata kulesi ile birlikte güzel görüntülere sahne oldu. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Muhammed Abdullah Kurtar

İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren yarım ay tarihi Galata kulesi ile birlikte güzel görüntülere sahne oldu.

© AA / Muhammed Abdullah Kurtar

İstanbul’da akşam saatlerinde gökyüzünü süsleyen yarım ay, tarihi Galata Kulesi ile aynı karede yer alarak kartpostallık manzaralar oluşturdu.

İstanbul’da akşam saatlerinde gökyüzünü süsleyen yarım ay, tarihi Galata Kulesi ile aynı karede yer alarak kartpostallık manzaralar oluşturdu. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Muhammed Abdullah Kurtar

İstanbul’da akşam saatlerinde gökyüzünü süsleyen yarım ay, tarihi Galata Kulesi ile aynı karede yer alarak kartpostallık manzaralar oluşturdu.

© AA / Muhammed Abdullah Kurtar

Havanın açık olmasıyla birlikte gökyüzündeki hilal net şekilde izlenirken, kuleyle birlikte ortaya çıkan manzara görenleri mest etti.

Havanın açık olmasıyla birlikte gökyüzündeki hilal net şekilde izlenirken, kuleyle birlikte ortaya çıkan manzara görenleri mest etti. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Muhammed Abdullah Kurtar

Havanın açık olmasıyla birlikte gökyüzündeki hilal net şekilde izlenirken, kuleyle birlikte ortaya çıkan manzara görenleri mest etti.

© AA / Muhammed Abdullah Kurtar

Şehrin siluetine yüzyıllardır eşlik eden Galata Kulesi, bu kez ayın büyüleyici haliyle birlikte fotoğraf meraklılarının objektifine yansıdı.

Şehrin siluetine yüzyıllardır eşlik eden Galata Kulesi, bu kez ayın büyüleyici haliyle birlikte fotoğraf meraklılarının objektifine yansıdı. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Muhammed Abdullah Kurtar

Şehrin siluetine yüzyıllardır eşlik eden Galata Kulesi, bu kez ayın büyüleyici haliyle birlikte fotoğraf meraklılarının objektifine yansıdı.

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