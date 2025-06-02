İstanbul semalarında büyüleyen manzara: Yarım ay ile Galata Kulesi aynı karede

İstanbul semalarında beliren hilal, tarihi Galata Kulesi ile birlikte göz kamaştıran manzaralar oluşturdu. Akşam saatlerinde ortaya çıkan bu eşsiz görüntü, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.
İstanbul semalarında beliren hilal, tarihi Galata Kulesi ile birlikte göz kamaştıran manzaralar oluşturdu. Akşam saatlerinde ortaya çıkan bu eşsiz görüntü, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.
İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren yarım ay tarihi Galata kulesi ile birlikte güzel görüntülere sahne oldu.
İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren yarım ay tarihi Galata kulesi ile birlikte güzel görüntülere sahne oldu.
İstanbul’da akşam saatlerinde gökyüzünü süsleyen yarım ay, tarihi Galata Kulesi ile aynı karede yer alarak kartpostallık manzaralar oluşturdu.
İstanbul’da akşam saatlerinde gökyüzünü süsleyen yarım ay, tarihi Galata Kulesi ile aynı karede yer alarak kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Havanın açık olmasıyla birlikte gökyüzündeki hilal net şekilde izlenirken, kuleyle birlikte ortaya çıkan manzara görenleri mest etti.
Havanın açık olmasıyla birlikte gökyüzündeki hilal net şekilde izlenirken, kuleyle birlikte ortaya çıkan manzara görenleri mest etti.
Şehrin siluetine yüzyıllardır eşlik eden Galata Kulesi, bu kez ayın büyüleyici haliyle birlikte fotoğraf meraklılarının objektifine yansıdı.
Şehrin siluetine yüzyıllardır eşlik eden Galata Kulesi, bu kez ayın büyüleyici haliyle birlikte fotoğraf meraklılarının objektifine yansıdı.