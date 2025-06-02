Altın için 'dikkatli olmak lazım' uyarısı: 'Gram altını her an 4 bin 46 TL seviyelerinde görebiliriz'

"Dolar/TL’nin yatay hareket etmesi nedeniyle gram altında da hareketler ons altına benzer. Bir sıkışma var, 4 bin 150 TL civarında yatay seyir söz konusu. Orta vadeli göstergelerde henüz bir bozulma yok. Bunun için gram altının 3950 TL seviyelerine kadar düşmesi lazım. Dolayısıyla 3950 TL seviyelerine düşmeden yönün aşağı olduğunu söylememiz mümkün değil. Ons altında bir satış baskısıyla karşılaşmazsak gram altında belki 4 bin 253 TL seviyelerine seviyelerini görebiliriz. Ancak dikkatli olmak lazım. Gram altını her an 4 bin 46 TL seviyelerinde görebiliriz."