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Altın için 'dikkatli olmak lazım' uyarısı: 'Gram altını her an 4 bin 46 TL seviyelerinde görebiliriz'
Altın için 'dikkatli olmak lazım' uyarısı: 'Gram altını her an 4 bin 46 TL seviyelerinde görebiliriz'
Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz hafta altın fiyatları ve borsada sert düşüşler dikkat çekti. Kısa süreliğine 4 bin 100 TL seviyesinin altına sarkan gram altın toparlanarak 4 bin... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
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Gram altın uzun bir süre rekor üstüne rekor kırmıştı. Ancak haftalardır altındaki rekor serisi yerini yatay hale bıraktı. Milliyet'e konuşan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar gram altın için kritik seviyeleri anlattı ve sebeplerini açıkladı.Gram altın için hedef verildi: 'Her an görebiliriz'Yeni rekor gelecek mi?
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gram altın, gram altın ne kadar, altın fiyatları
gram altın, gram altın ne kadar, altın fiyatları

Altın için 'dikkatli olmak lazım' uyarısı: 'Gram altını her an 4 bin 46 TL seviyelerinde görebiliriz'

10:04 02.06.2025 (güncellendi: 10:05 02.06.2025)
© AAGram altın, çeyrek altın, altın
Gram altın, çeyrek altın, altın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
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Geçtiğimiz hafta altın fiyatları ve borsada sert düşüşler dikkat çekti. Kısa süreliğine 4 bin 100 TL seviyesinin altına sarkan gram altın toparlanarak 4 bin 150 TL seviyelerinde dengelendi. Ekonomist Hikmet Baydar rakam verdi ve ‘Dikkatli olmak lazım, her an görebiliriz’ ifadelerini kullandı.
Gram altın uzun bir süre rekor üstüne rekor kırmıştı. Ancak haftalardır altındaki rekor serisi yerini yatay hale bıraktı. Milliyet'e konuşan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar gram altın için kritik seviyeleri anlattı ve sebeplerini açıkladı.

Gram altın için hedef verildi: 'Her an görebiliriz'

"Dolar/TL’nin yatay hareket etmesi nedeniyle gram altında da hareketler ons altına benzer. Bir sıkışma var, 4 bin 150 TL civarında yatay seyir söz konusu. Orta vadeli göstergelerde henüz bir bozulma yok. Bunun için gram altının 3950 TL seviyelerine kadar düşmesi lazım. Dolayısıyla 3950 TL seviyelerine düşmeden yönün aşağı olduğunu söylememiz mümkün değil. Ons altında bir satış baskısıyla karşılaşmazsak gram altında belki 4 bin 253 TL seviyelerine seviyelerini görebiliriz. Ancak dikkatli olmak lazım. Gram altını her an 4 bin 46 TL seviyelerinde görebiliriz."

Yeni rekor gelecek mi?

Yatay seyirde çok büyük bir sıkışma var. Gram altında göstergeler yukarı sinyali verse de ons altındaki hareketler tedirgin ediyor. ABD’de enflasyon kaygıları artarsa altında tekrar aşağı yönlü hareketleri konuşabiliriz. Şu an için yeni bir rekor beklentim yok.
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