https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/altin-fiyatlarinda-makas-farki-aciliyor-bankalar-ayri-aliyor-kuyumcular-ayri--1096621602.html

Altın fiyatlarında 'makas farkı' açılıyor: Bankalar ayrı alıyor, kuyumcular ayrı

Altın fiyatlarında 'makas farkı' açılıyor: Bankalar ayrı alıyor, kuyumcular ayrı

Sputnik Türkiye

Altın alım ve satımlarındaki 'makas farkı' giderek artarken, kuyumcular da farklı bankalarda farklı uygulanması vatandaşı isyan ettirdi. 29.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-29T12:14+0300

2025-05-29T12:14+0300

2025-05-29T12:18+0300

ekonomi̇

altın

gram altın

makas

kapalıçarşı

kuyumcu

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Küresel gelişmeler nedeniyle son dönemde altın fiyatlarında düşüş yaşanırken, altın alım ve satış fiyatları arasındaki fark da giderek artıyor. 'Makas farkı'nın bu dönemde açık olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bankalarda bu farkın yüzde 10'a kadar çıktığını vurguladı. Kuyumcularda da ise makas farkı 100 liraya kadar çıktı. Bazı kuyumcular 4 bin 230 liradan altın satarken, altınını satmak isteyenlere 4 bin 150 lira ödeme yapıyor. CNN Türk'e konuşan ekonomist Muhammet Bayram "Altın az olduğu için kuyumcular burada 10 liralık 15 liralık aradaki makas farkını 50 TL - 100 TL'ye çıkardı" dedi. Kapalıçarşı'da ise 'makas farkı' 50 - 60 lira bandında. Bankalar da ise makas farkı yüzde 10'nun üzerinde. Bu işi abartanlar bankalarEkonomist Bayram da "Burada bu işi aslında abartanlar bankalar. Burada bankalar eğer 30 bin TL'lik bir altınınız varsa 3.000 TL'ye varan kesintiler yapabiliyor" dedi. Özellikle kısa vadede al-sat yapanların ise makas farkından dolayı zarara uğrayabileceğine dikkat çeken Bayram, "Bir yatırım yapıyorsanız bu çıktığında satmalı, eğer bu enstrüman yani altın düşüyorsa düştüğünde de almalı" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/ibbden-yeni-taksi-ihalesi-150-taksi-plakasi-icin-ihale-sartlari-ve-tarihi-belli-oldu-1096618365.html

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altın, gram altın, makas, kapalıçarşı, kuyumcu