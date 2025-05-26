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CHP iki kurultayının i̇ptali i̇çin açılan dava 30 Haziran'a ertelendi
CHP iki kurultayının i̇ptali i̇çin açılan dava 30 Haziran'a ertelendi
Sputnik Türkiye
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için açılan dava 30 Haziran'a ertelendi. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın açtığı davanın detayları ve gelişmeleri.
2025-05-26T11:27+0300
2025-05-26T11:27+0300
2025-05-26T11:32+0300
poli̇ti̇ka
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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için açılan hukuki süreç devam ediyor. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci duruşma 30 Haziran tarihine ertelendi.Dava süreci nasıl başladıCHP'den ihraç edilen eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile delegeler Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan ve Kamile Bahar Önal, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için dava açmıştı. Davacılar aynı zamanda yetkili kurulların görevden uzaklaştırılması talebinde bulunmuştu.Mahkeme süreciFarklı mahkemelerde açılan davalar, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi. Bugün görülen ikinci duruşmada karar verilmeyerek, dava 30 Haziran tarihine ertelendi.Kurultayda yaşanan gelişmeler4 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay'da önemli değişiklikler yaşanmıştı. O dönemki grup başkanvekili Özgür Özel, mevcut lider Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı girdiği seçimi kazanarak CHP'nin yeni genel başkanı olmuştu.Hukuki sürecin gelecek aşamaları30 Haziran tarihinde görülecek duruşmada mahkemenin nihai kararı bekleniyor. Davanın sonucu CHP'nin parti içi yapılanması açısından kritik önem taşıyor.
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chp, chp kurultay davası, chp kurultay iptal, özgür özel, lütfü savaş, chp delegeleri, ankara 42. asliye hukuk mahkemesi, chp liderlik, chp haberleri, türkiye siyasi gündem
CHP iki kurultayının i̇ptali i̇çin açılan dava 30 Haziran'a ertelendi
11:27 26.05.2025 (güncellendi: 11:32 26.05.2025)
CHP'den ihraç edilen eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve delegelerin açtığı kurultay iptal davası ertelendi. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması 30 Haziran tarihine alındı.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için açılan hukuki süreç devam ediyor. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci duruşma 30 Haziran tarihine ertelendi.
Dava süreci nasıl başladı
CHP'den
ihraç edilen eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile delegeler Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan ve Kamile Bahar Önal, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için dava açmıştı. Davacılar aynı zamanda yetkili kurulların görevden uzaklaştırılması talebinde bulunmuştu.
Farklı mahkemelerde açılan davalar, Ankara
42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi. Bugün görülen ikinci duruşmada karar verilmeyerek, dava 30 Haziran tarihine ertelendi.
Kurultayda yaşanan gelişmeler
4 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay'da önemli değişiklikler yaşanmıştı. O dönemki grup başkanvekili Özgür Özel
, mevcut lider Kemal Kılıçdaroğlu'na
karşı girdiği seçimi kazanarak CHP'nin yeni genel başkanı olmuştu.
Hukuki sürecin gelecek aşamaları
30 Haziran tarihinde görülecek duruşmada mahkemenin nihai kararı bekleniyor. Davanın sonucu CHP'nin parti içi yapılanması açısından kritik önem taşıyor.