https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/chp-2-kurultayinin-iptali-icin-acilan-dava-30-hazirana-ertelendi-1096516748.html

CHP iki kurultayının i̇ptali i̇çin açılan dava 30 Haziran'a ertelendi

CHP iki kurultayının i̇ptali i̇çin açılan dava 30 Haziran'a ertelendi

Sputnik Türkiye

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için açılan dava 30 Haziran'a ertelendi. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın açtığı davanın detayları ve gelişmeleri.

2025-05-26T11:27+0300

2025-05-26T11:27+0300

2025-05-26T11:32+0300

poli̇ti̇ka

özgür özel

kemal kılıçdaroğlu

ankara

hatay

chp

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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için açılan hukuki süreç devam ediyor. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci duruşma 30 Haziran tarihine ertelendi.Dava süreci nasıl başladıCHP'den ihraç edilen eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile delegeler Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan ve Kamile Bahar Önal, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için dava açmıştı. Davacılar aynı zamanda yetkili kurulların görevden uzaklaştırılması talebinde bulunmuştu.Mahkeme süreciFarklı mahkemelerde açılan davalar, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi. Bugün görülen ikinci duruşmada karar verilmeyerek, dava 30 Haziran tarihine ertelendi.Kurultayda yaşanan gelişmeler4 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay'da önemli değişiklikler yaşanmıştı. O dönemki grup başkanvekili Özgür Özel, mevcut lider Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı girdiği seçimi kazanarak CHP'nin yeni genel başkanı olmuştu.Hukuki sürecin gelecek aşamaları30 Haziran tarihinde görülecek duruşmada mahkemenin nihai kararı bekleniyor. Davanın sonucu CHP'nin parti içi yapılanması açısından kritik önem taşıyor.

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