https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/75-binden-fazla-haci-adayi-geri-gonderildi-yonetmelik-ihlal-edildi-1096722468.html

75 binden fazla hacı adayı geri gönderildi: Yönetmelik ihlal edildi

75 binden fazla hacı adayı geri gönderildi: Yönetmelik ihlal edildi

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, "izinsiz hacca" karşı yürütülen kontroller kapsamında, 75 binden fazla kişinin hac yönetmeliklerini ihlal ettiği... 02.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-02T13:19+0300

2025-06-02T13:19+0300

2025-06-02T13:19+0300

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75 binden fazla kişi hacdan geri gönderildi.Hac yönetmeliği ihlal edildiSuudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Güvenliği Müdürü Korgeneral Muhammed el-Bassami, Mekke'de basın toplantısı düzenledi.Oturumu olan ancak hac belgesi bulunmayan yaklaşık 270 bin kişinin Mekke-i Mükerreme'ye alınmadığını bildiren Bassami, 75 bin 943 kişinin de hac yönetmeliklerini ihlal ettiği için geri gönderildiğini kaydetti.Bassami, ayrıca 252 sahte hac organizasyonu, 1239 yasa dışı taşıyıcı ve 109 binden fazla izinsiz araç tespit ettiklerini belirtti.1.5 milyona yakın hacı adayı geldiPasaport Dairesi Genel Müdürü Tümgeneral Salih el-Murabba ise 2025 yılı hac mevsimi öncesinde, şu ana kadar yurt dışından gelen hacı adaylarının sayısının 1 milyon 475 bini aştığını açıkladı.Suudi Arabistan, ayrıca Kral Selman'ın özel konuk programı kapsamında Filistinli şehit yakınları, esir ve yaralıların da aralarında bulunduğu 500 kişilik ilk hacı kafilesini Batı Şeria'dan kabul etti. Toplamda 1000 Filistinli hacı adayı, program kapsamında ağırlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/izinsiz-hacca-ceza-5-bin-dolar-ile-10-yil-ulkeye-giris-yasagi-1095756469.html

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