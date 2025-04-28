https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/izinsiz-hacca-ceza-5-bin-dolar-ile-10-yil-ulkeye-giris-yasagi-1095756469.html
İzinsiz hacca ceza: '5 bin dolar ile 10 yıl ülkeye giriş yasağı'
İzinsiz hacca ceza: '5 bin dolar ile 10 yıl ülkeye giriş yasağı'
Sputnik Türkiye
Suusi Arabistan, hac dönemi Mekke'ye girişleri kısıtlama kararının ardından izinsiz hacca gelenlere yaklaşık 5 bin dolar para cezası ile 10 yıl ülkeye giriş... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T22:23+0300
2025-04-28T22:23+0300
2025-04-28T22:23+0300
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Suudi Arabistan, izinsiz hacca gelenlere yaklaşık 5 bin dolar para cezası ile 10 yıl ülkeye giriş yasağı uygulanacağını açıkladı.Ülkenin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hac izni olmadan Mekke-i Mükerreme ve kutsal bölgelere girmeye çalışanlara 20 bin riyale (yaklaşık 5 bin 300 dolar) kadar para cezası uygulanacağı, ayrıyeten ziyaretçilerin sınır dışı edilerek 10 yıl boyunca ülkeye girişlerinin yasaklanacağı bildirildi.Ziyaret vizesiyle hacca yardım: 26 bin dolar, araca el koymaYapılan açıklamada, ziyaret vizesiyle hac yapmaya kalkışanlara yardımcı olan kişilere ise 100 bin riyale (yaklaşık 26 bin dolar) kadar para cezası verileceği bilgisi yer aldı.Aynı zamanda, ziyaret vizesi sahiplerini taşıyan araçlara da mahkeme kararıyla el konulabileceği belirtildi.Mekke'ye girişler kısıtlanmıştıGeçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan, hac mevsimi boyunca izinsiz girişleri önlemek amacıyla, Mekke’ye yalnızca geçerli hac vizesi, çalışma izni ya da Mekke merkezli oturum belgesi olanların alınacağını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/suudi-arabistandan-mekkeye-girislerde-yeni-kisitlama-1095600302.html
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mekke, suudi arabistan, hac, suudi arabistan hac ve umre bakanlığı, hac ziyareti
mekke, suudi arabistan, hac, suudi arabistan hac ve umre bakanlığı, hac ziyareti
İzinsiz hacca ceza: '5 bin dolar ile 10 yıl ülkeye giriş yasağı'
Suusi Arabistan, hac dönemi Mekke'ye girişleri kısıtlama kararının ardından izinsiz hacca gelenlere yaklaşık 5 bin dolar para cezası ile 10 yıl ülkeye giriş yasağı uygulanacağını açıkladı.
Suudi Arabistan, izinsiz hacca gelenlere yaklaşık 5 bin dolar para cezası ile 10 yıl ülkeye giriş yasağı uygulanacağını açıkladı.
Ülkenin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hac izni olmadan Mekke-i Mükerreme ve kutsal bölgelere girmeye çalışanlara 20 bin riyale (yaklaşık 5 bin 300 dolar) kadar para cezası uygulanacağı, ayrıyeten ziyaretçilerin sınır dışı edilerek 10 yıl boyunca ülkeye girişlerinin yasaklanacağı bildirildi.
Ziyaret vizesiyle hacca yardım: 26 bin dolar, araca el koyma
Yapılan açıklamada, ziyaret vizesiyle hac yapmaya kalkışanlara yardımcı olan kişilere ise 100 bin riyale (yaklaşık 26 bin dolar) kadar para cezası verileceği bilgisi yer aldı.
Aynı zamanda, ziyaret vizesi sahiplerini taşıyan araçlara da mahkeme kararıyla el konulabileceği belirtildi.
Mekke'ye girişler kısıtlanmıştı
Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan, hac mevsimi boyunca izinsiz girişleri önlemek amacıyla, Mekke’ye yalnızca geçerli hac vizesi, çalışma izni ya da Mekke merkezli oturum belgesi olanların alınacağını açıklamıştı.