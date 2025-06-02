https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/kanadada-doktor-bulmak-icin-gazeteye-ilan-verdi-bekleme-listesinde-80-binin-uzerindeyim-1096712270.html

Kanada'da doktor bulmak için gazeteye ilan verdi: Bekleme listesinde 80 binin üzerindeyim

Kanada'da doktor bulmak için gazeteye ilan verdi: Bekleme listesinde 80 binin üzerindeyim

Sputnik Türkiye

96 yaşındaki Kanadalı Dorothy Lamont, doktor muayenesi olmak için beklemekten sıkılarak yerel gazeteye 'doktor aranıyor' ilanı verdi. Uzun bir bekleme... 02.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-02T11:45+0300

2025-06-02T11:45+0300

2025-06-02T11:45+0300

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kanada

sağlık

muayene

sağlık sistemi

aile hekimi

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Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde 96 yaşındaki emekli öğretmen Dorothy Lamont, muayene olmak için uzun bekleme listelerinden sıkılarak doktor bulmak için gazeteye ilan verdi. "Doktor Arıyorum" başlıklı ilanda, "96 yaşındayım, ileri yaşıma göre sağlam bir zihne ve bedene sahibim ve yaklaşık üç yıldır doktorum yok" diyen Lamont'ın ilanı dünya basınında yer aldı. Tahmini 6,5 milyon Kanadalının (5'te 1'den fazlası) Kanada devleti tarafından finanse edilen sağlık sistemi aracılığıyla bir aile hekimine erişemediği belirtilen haberde, muayene olmak isteyenlerin yıllarca bekleme sırasında yer aldığı vurgulandı. Ailesine yük olmak istemediğini ve kimseyi suçlamak istemediğini belirten emekli öğretmen Lamont, ilanında şu ifadeleri kullandı:

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