https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/kanadada-doktor-bulmak-icin-gazeteye-ilan-verdi-bekleme-listesinde-80-binin-uzerindeyim-1096712270.html
Kanada'da doktor bulmak için gazeteye ilan verdi: Bekleme listesinde 80 binin üzerindeyim
Kanada'da doktor bulmak için gazeteye ilan verdi: Bekleme listesinde 80 binin üzerindeyim
Sputnik Türkiye
96 yaşındaki Kanadalı Dorothy Lamont, doktor muayenesi olmak için beklemekten sıkılarak yerel gazeteye 'doktor aranıyor' ilanı verdi. Uzun bir bekleme... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T11:45+0300
2025-06-02T11:45+0300
2025-06-02T11:45+0300
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kanada
sağlık
muayene
sağlık sistemi
aile hekimi
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Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde 96 yaşındaki emekli öğretmen Dorothy Lamont, muayene olmak için uzun bekleme listelerinden sıkılarak doktor bulmak için gazeteye ilan verdi. "Doktor Arıyorum" başlıklı ilanda, "96 yaşındayım, ileri yaşıma göre sağlam bir zihne ve bedene sahibim ve yaklaşık üç yıldır doktorum yok" diyen Lamont'ın ilanı dünya basınında yer aldı. Tahmini 6,5 milyon Kanadalının (5'te 1'den fazlası) Kanada devleti tarafından finanse edilen sağlık sistemi aracılığıyla bir aile hekimine erişemediği belirtilen haberde, muayene olmak isteyenlerin yıllarca bekleme sırasında yer aldığı vurgulandı. Ailesine yük olmak istemediğini ve kimseyi suçlamak istemediğini belirten emekli öğretmen Lamont, ilanında şu ifadeleri kullandı:
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kanada, sağlık, muayene, sağlık sistemi, aile hekimi
Kanada'da doktor bulmak için gazeteye ilan verdi: Bekleme listesinde 80 binin üzerindeyim
96 yaşındaki Kanadalı Dorothy Lamont, doktor muayenesi olmak için beklemekten sıkılarak yerel gazeteye 'doktor aranıyor' ilanı verdi. Uzun bir bekleme listesinde olduğunu belirten yaşlı kadın ilanında, "Görünüşe göre doktor bekleme listesinde 80 binlerin üzerindeyim ve bu nedenle zaman giderek daha da önemli hale geliyor" dedi.
Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde 96 yaşındaki emekli öğretmen Dorothy Lamont, muayene olmak için uzun bekleme listelerinden sıkılarak doktor bulmak için gazeteye ilan verdi. "Doktor Arıyorum" başlıklı ilanda, "96 yaşındayım, ileri yaşıma göre sağlam bir zihne ve bedene sahibim ve yaklaşık üç yıldır doktorum yok" diyen Lamont'ın ilanı dünya basınında yer aldı.
Tahmini 6,5 milyon Kanadalının (5'te 1'den fazlası) Kanada devleti tarafından finanse edilen sağlık sistemi aracılığıyla bir aile hekimine erişemediği belirtilen haberde, muayene olmak isteyenlerin yıllarca bekleme sırasında yer aldığı vurgulandı.
Ailesine yük olmak istemediğini ve kimseyi suçlamak istemediğini belirten emekli öğretmen Lamont, ilanında şu ifadeleri kullandı:
"Dürüst olmak gerekirse yılda bir veya iki kez doktora görünmenin yardımcı olacağını düşünüyorum. Görünüşe göre doktor bekleme listesinde 80 binlerin üzerindeyim ve bu nedenle zaman giderek daha da önemli hale geliyor. Öncelik veya benzeri bir şey beklemiyorum. Benimkinden çok daha fazla ciddi sağlık sorunları olanlar var."