https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/uefa-sampiyonlar-liginde-final-hakan-calhanoglunun-rakibi-belli-oldu-1096044758.html

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final: Hakan Çalhanoğlu'nun rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final: Hakan Çalhanoğlu'nun rakibi belli oldu

Sputnik Türkiye

Fransız devi PSG, ilk maçta 1-0 yendiği İngiliz temsilcisi Arsenal’i Başkent Paris’teki Parc de Princes’ta ağırladı. Maçı 2-1 kazanan PSG, Şampiyonlar Ligi... 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T07:06+0300

2025-05-08T07:06+0300

2025-05-08T07:06+0300

spor

paris saint-germain (psg)

hakan çalhanoğlu

arsenal

uefa şampiyonlar ligi

yarı final

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/08/1096044601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd6fc191aacf9c04b505a47065560270.jpg

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Paris Saint-Germain, sahasında İngiliz ekibi Arsenal’i ağırladı. İlk maçı 1-0 kazanan PSG, Paris’te oynanan rövanş karşılaşmasını da 2-1’lik skorla geçerek finale adını yazdırdı. Fransız temsilcisi, 31 Mayıs'ta oynanacak finalde Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter Milan ile kozlarını paylaşacak.Heyecan dolu maçta ilk gol Fabian Ruiz'den 27. dakikada geldi. PSG, 1-0 öne geçerek önemli bir avantaj elde etti.İlk yarı 1-0 sona erdi.İkinci yarıda da PSG penaltı kazandı ancak, Vitinha'nın vuruşunu kaleci Raya kurtardı. Maçın yıldız ismi Hakimi devreye girdi ve 72. dakikada attığı şık golle skoru 2-0 yaptı. Arsenal hemen karşılık verdi ve 76. dakikada Saka ile ilk golünü attı.Geriye kalan dakikalarda başka gol çıkmadı ve PSG finale çıkan taraf oldu.Şampiyonlar Ligi finali 31 Mayıs'ta Münih'te Allianz Arena'da oynanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/al-nassr---al-ittihad-macinda-saha-karisti-cristiano-ronaldo-tepki-gosterdi-1096042672.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

paris saint-germain (psg), hakan çalhanoğlu, arsenal, uefa şampiyonlar ligi, yarı final