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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final: Hakan Çalhanoğlu'nun rakibi belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final: Hakan Çalhanoğlu'nun rakibi belli oldu
Sputnik Türkiye
Fransız devi PSG, ilk maçta 1-0 yendiği İngiliz temsilcisi Arsenal’i Başkent Paris’teki Parc de Princes’ta ağırladı. Maçı 2-1 kazanan PSG, Şampiyonlar Ligi... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T07:06+0300
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paris saint-germain (psg)
hakan çalhanoğlu
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uefa şampiyonlar ligi
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Paris Saint-Germain, sahasında İngiliz ekibi Arsenal’i ağırladı. İlk maçı 1-0 kazanan PSG, Paris’te oynanan rövanş karşılaşmasını da 2-1’lik skorla geçerek finale adını yazdırdı. Fransız temsilcisi, 31 Mayıs'ta oynanacak finalde Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter Milan ile kozlarını paylaşacak.Heyecan dolu maçta ilk gol Fabian Ruiz'den 27. dakikada geldi. PSG, 1-0 öne geçerek önemli bir avantaj elde etti.İlk yarı 1-0 sona erdi.İkinci yarıda da PSG penaltı kazandı ancak, Vitinha'nın vuruşunu kaleci Raya kurtardı. Maçın yıldız ismi Hakimi devreye girdi ve 72. dakikada attığı şık golle skoru 2-0 yaptı. Arsenal hemen karşılık verdi ve 76. dakikada Saka ile ilk golünü attı.Geriye kalan dakikalarda başka gol çıkmadı ve PSG finale çıkan taraf oldu.Şampiyonlar Ligi finali 31 Mayıs'ta Münih'te Allianz Arena'da oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/al-nassr---al-ittihad-macinda-saha-karisti-cristiano-ronaldo-tepki-gosterdi-1096042672.html
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paris saint-germain (psg), hakan çalhanoğlu, arsenal, uefa şampiyonlar ligi, yarı final
paris saint-germain (psg), hakan çalhanoğlu, arsenal, uefa şampiyonlar ligi, yarı final

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final: Hakan Çalhanoğlu'nun rakibi belli oldu

07:06 08.05.2025
© AA / Mustafa YalçınUEFA Şampiyonlar Ligi'nde final: Hakan Çalhanoğlu'nun rakibi belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final: Hakan Çalhanoğlu'nun rakibi belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© AA / Mustafa Yalçın
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Fransız devi PSG, ilk maçta 1-0 yendiği İngiliz temsilcisi Arsenal’i Başkent Paris’teki Parc de Princes’ta ağırladı. Maçı 2-1 kazanan PSG, Şampiyonlar Ligi finalinde Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter'in rakibi oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Paris Saint-Germain, sahasında İngiliz ekibi Arsenal’i ağırladı. İlk maçı 1-0 kazanan PSG, Paris’te oynanan rövanş karşılaşmasını da 2-1’lik skorla geçerek finale adını yazdırdı. Fransız temsilcisi, 31 Mayıs'ta oynanacak finalde Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter Milan ile kozlarını paylaşacak.
Heyecan dolu maçta ilk gol Fabian Ruiz'den 27. dakikada geldi. PSG, 1-0 öne geçerek önemli bir avantaj elde etti.
İlk yarı 1-0 sona erdi.
İkinci yarıda da PSG penaltı kazandı ancak, Vitinha'nın vuruşunu kaleci Raya kurtardı. Maçın yıldız ismi Hakimi devreye girdi ve 72. dakikada attığı şık golle skoru 2-0 yaptı. Arsenal hemen karşılık verdi ve 76. dakikada Saka ile ilk golünü attı.
Geriye kalan dakikalarda başka gol çıkmadı ve PSG finale çıkan taraf oldu.
Şampiyonlar Ligi finali 31 Mayıs'ta Münih'te Allianz Arena'da oynanacak.
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