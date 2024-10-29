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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/bryansk-bolgesine-sizma-girisimini-degerlendiren-uzmanlar-bu-bir-nato-operasyonudur-1089817778.html
Bryansk bölgesine sızma girişimini değerlendiren uzmanlar: Bu bir NATO operasyonudur
Bryansk bölgesine sızma girişimini değerlendiren uzmanlar: Bu bir NATO operasyonudur
Sputnik Türkiye
Uzmanlar, aralarında yabancı paralı askerlerin de bulunduğu sabotajcıların Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne sızma girişimini Sputnik’e değerlendirdi. 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T22:25+0300
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Siyaset bilimci ve Rusya uzmanı Abbas Hbeish, Bryansk bölgesine sızma girişiminin NATO’nun bir istihbarat operasyonu olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.Hbeish, Bryansk bölgesindeki sızma girişiminin, sabotajcıların ittifak ülkelerinden olmaları nedeniyle NATO'nun bir istihbarat operasyonu olarak değerlendirilebileceğini belirterek, “Rusya, özel askeri operasyonun en başından itibaren Ukrayna ile değil Batı ile savaştığını defalarca dile getirdi” dedi.Hbeish, şu değerlendirmede bulundu:Lübnanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Riyadh Najm ise, NATO uzmanlarının çatışmanın en başından bu yana Ukrayna’da faaliyet yürüttüklerini ve ittifakın bu savaşı finanse ettiğini belirterek, şunları ifade etti:Ne olmuştu?Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bryansk Bölgesi'nde bir sabotaj grubunun sınırı geçme girişiminin engellendiğini, 4 sabotajcının öldürüldüğünü, grubun geri kalanının ise füze ve topçu atışları ile vurulduğunu duyurmuştu.Kurumun açıklamasında öldürülen sabotajcılarınyabancı silah, teçhizat ve haberleşme teçhizatınınyanı sıraüçüncü ülkelere ait olduklarını gösteren kişisel eşyalarında bulunduğunun tespit edildiği kaydedilmişti.Açıklamada ayrıca öldürülen sabotajcılardan birinin vücudunda ABD Ordusu Özel Kuvvetleri Paraşüt Keşif Alayı'nın elit 75. Korucu Alayı'nın dövmesinin bulunduğu tespit edildiği vurgulanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/fransiz-uzman-amerikan-secimleri-yaklastikca-batinin-rusyaya-mudahalelerini-daha-sik-gorecegiz-1089805777.html
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bryansk, sabotaj, sızma, rusya, uzman, nato, batı, ukrayna, paralı asker, operasyon, özel askeri harekat, vladimir putin, sabotaj
bryansk, sabotaj, sızma, rusya, uzman, nato, batı, ukrayna, paralı asker, operasyon, özel askeri harekat, vladimir putin, sabotaj

Bryansk bölgesine sızma girişimini değerlendiren uzmanlar: Bu bir NATO operasyonudur

22:25 29.10.2024 (güncellendi: 22:28 29.10.2024)
Rusya sınır birlikleri Ukrayna saldırısını püskürtüyor
Rusya sınır birlikleri Ukrayna saldırısını püskürtüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
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Uzmanlar, aralarında yabancı paralı askerlerin de bulunduğu sabotajcıların Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne sızma girişimini Sputnik’e değerlendirdi.
Siyaset bilimci ve Rusya uzmanı Abbas Hbeish, Bryansk bölgesine sızma girişiminin NATO’nun bir istihbarat operasyonu olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.
Hbeish, Bryansk bölgesindeki sızma girişiminin, sabotajcıların ittifak ülkelerinden olmaları nedeniyle NATO'nun bir istihbarat operasyonu olarak değerlendirilebileceğini belirterek, “Rusya, özel askeri operasyonun en başından itibaren Ukrayna ile değil Batı ile savaştığını defalarca dile getirdi” dedi.
Hbeish, şu değerlendirmede bulundu:

“Sabotajcıların amacının, NATO güçleri de dahil olmak üzere, Rusya'nın bu bölgesine sızmaya yönelik daha geniş çaplı bir girişime zemin hazırlamak olması muhtemeldir. Ve bu, zaferi giderek netleşen ve Ukrayna'da siyasi ve askeri karışıklığa yol açan Rusya Federasyonu'nun egemenliğine bariz bir tecavüzdür.

Ukrayna'da kendisine karşı kimin ve neden savaş yürüttüğünü gayet iyi bilen Rusya, Batı'nın provokasyonlarına karşı koyabilecek her türlü imkana sahip. Ukrayna'da farklı kesimlerden paralı askerlerin bulunduğu ve buradaki askeri, taktik ve stratejik kararların NATO'ya ait olduğu artık bir sır değil.

Batı Avrupa ülkelerini giderek daha fazla bu savaşa sürüklemek için mümkün olan her yolu deneyen Amerikalıların bilgisi olmadan böyle bir sızma girişimi gerçekleştirilemezdi. Ancak Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, çatışmaya doğrudan müdahil olan herhangi birüçüncü ülkenin vahim sonuçlarla karşılaşacağı yönündeki uyarılarını da göz ardı etmemeliler.

Lübnanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Riyadh Najm ise, NATO uzmanlarının çatışmanın en başından bu yana Ukrayna’da faaliyet yürüttüklerini ve ittifakın bu savaşı finanse ettiğini belirterek, şunları ifade etti:

“Artık hiç kimseninUkrayna'da olup bitenlerin Rusya'ya karşı bir NATO savaşı olduğundan şüphesi yok. NATO uzmanları çatışmanın en başından beri oradalar ve ittifak bu savaşı finanse ediyor, Ukrayna ordusunu eğitiyor, ona çeşitli modern silahlar sağlıyor ve onlara nasıl kullanılacağını öğretiyor.

Ukrayna'daki mevcut kriz, Batılı ülkelerin Rusya Federasyonu ile mücadele çabalarının yalnızca bir kısmı. Ancak Rusya'nın düşmanlarının askeri hedeflerine ulaşamaması, onları Moskova'ya karşı paralı askerler ve sabotajcıların kullanımı da dahil olmak üzere yeni ve farklı yöntemlere başvurmaya zorluyor.

Bu savaşın bedelini ödeyen, gelecekte borç batağına saplanacak olan Ukrayna halkıdır ve Batı ise askeri ve mali desteği karşılığında mülk ya da varlık alacaktır.”

Ne olmuştu?
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bryansk Bölgesi'nde bir sabotaj grubunun sınırı geçme girişiminin engellendiğini, 4 sabotajcının öldürüldüğünü, grubun geri kalanının ise füze ve topçu atışları ile vurulduğunu duyurmuştu.
Kurumun açıklamasında öldürülen sabotajcılarınyabancı silah, teçhizat ve haberleşme teçhizatınınyanı sıraüçüncü ülkelere ait olduklarını gösteren kişisel eşyalarında bulunduğunun tespit edildiği kaydedilmişti.
Açıklamada ayrıca öldürülen sabotajcılardan birinin vücudunda ABD Ordusu Özel Kuvvetleri Paraşüt Keşif Alayı'nın elit 75. Korucu Alayı'nın dövmesinin bulunduğu tespit edildiği vurgulanmıştı.
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