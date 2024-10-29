“Sabotajcıların amacının, NATO güçleri de dahil olmak üzere, Rusya'nın bu bölgesine sızmaya yönelik daha geniş çaplı bir girişime zemin hazırlamak olması muhtemeldir. Ve bu, zaferi giderek netleşen ve Ukrayna'da siyasi ve askeri karışıklığa yol açan Rusya Federasyonu'nun egemenliğine bariz bir tecavüzdür.

Ukrayna'da kendisine karşı kimin ve neden savaş yürüttüğünü gayet iyi bilen Rusya, Batı'nın provokasyonlarına karşı koyabilecek her türlü imkana sahip. Ukrayna'da farklı kesimlerden paralı askerlerin bulunduğu ve buradaki askeri, taktik ve stratejik kararların NATO'ya ait olduğu artık bir sır değil.

Batı Avrupa ülkelerini giderek daha fazla bu savaşa sürüklemek için mümkün olan her yolu deneyen Amerikalıların bilgisi olmadan böyle bir sızma girişimi gerçekleştirilemezdi. Ancak Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, çatışmaya doğrudan müdahil olan herhangi birüçüncü ülkenin vahim sonuçlarla karşılaşacağı yönündeki uyarılarını da göz ardı etmemeliler.