https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/rusyada-ikinci-tren-kazasi-kursk-bolgesinde-yuk-treni-koprunun-uzerine-yikilmasi-sonucu-raylardan-1096694672.html
Rusya’da ikinci tren kazası: Kursk Bölgesi’nde yük treni, köprünün üzerine yıkılması sonucu raylardan çıktı
Rusya’da ikinci tren kazası: Kursk Bölgesi’nde yük treni, köprünün üzerine yıkılması sonucu raylardan çıktı
Sputnik Türkiye
Kursk Bölgesi’ndeki Trosna-Kalinovka karayolunun 48. kilometresinde dün gece bir köprünün, altından geçen yük treninin üzerine çöktüğü, bir makinistin... 01.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-01T10:38+0300
2025-06-01T10:38+0300
2025-06-01T11:18+0300
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tren kazası
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kursk bölgesi
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Kursk Bölgesi’ndeki Trosna-Kalinovka karayolunun 48. kilometresinde dün gece bir köprü, altından geçen yük treninin üzerine çöktü, kaza sonucu bir makinist yaralandı.Kaza sonucu trenin dizel lokomotifi ve 3 yük vagonu raydan çıktı, lokomotif alev alarak tutuştu, ancak yangın kısa bir sürede söndürüldü.Makinistlerden birinin yaralandığı, tüm lokomotif ekibinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.Olay, uzun mesafeli tren seferlerini etkilemedi.Rusya Soruşturma Komitesi, kazalarla ilgili ceza davaları açtıRusya Soruşturma Komitesi, Bryansk ve Kursk bölgelerinde köprülerin patlatılması sonucu yaralanmalar ve ölümlerin yaşandığını bildirdi.Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı'nın talimatı üzerine Bryansk ve Kursk bölgelerindeki olaylara ilişkin ceza davaları Ana Soruşturma İdaresi’ne devredildi.Olayların tüm ayrıntılarının ortaya çıkarılması için acil soruşturma başlatıldı.Rusya Soruşturma Komitesi, Bryansk ve Kursk bölgelerindeki demiryollarında meydana gelen patlamaların terör saldırısı olarak sınıflandırıldığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/rusyanin-bryansk-bolgesinde-kopru-trenin-uzerine-coktu-yaralilar-var-1096692349.html
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rusya, kaza, tren kazası, kursk, kursk bölgesi, yük treni, bryansk, rusya soruşturma komitesi
rusya, kaza, tren kazası, kursk, kursk bölgesi, yük treni, bryansk, rusya soruşturma komitesi
Rusya’da ikinci tren kazası: Kursk Bölgesi’nde yük treni, köprünün üzerine yıkılması sonucu raylardan çıktı
10:38 01.06.2025 (güncellendi: 11:18 01.06.2025)
Kursk Bölgesi’ndeki Trosna-Kalinovka karayolunun 48. kilometresinde dün gece bir köprünün, altından geçen yük treninin üzerine çöktüğü, bir makinistin yaralandığı bildirildi. Bryansk ve Kursk bölgelerinde köprülerin patlatılması sonucu yaralanmaların ve ölümlerin yaşandığını bildiren Rusya Soruşturma Komitesi, olaylarla ilgili ceza davaları açtı.
Kursk Bölgesi’ndeki Trosna-Kalinovka karayolunun 48. kilometresinde dün gece bir köprü, altından geçen yük treninin üzerine çöktü, kaza sonucu bir makinist yaralandı.
Kaza sonucu trenin dizel lokomotifi ve 3 yük vagonu raydan çıktı, lokomotif alev alarak tutuştu, ancak yangın kısa bir sürede söndürüldü.
Makinistlerden birinin yaralandığı, tüm lokomotif ekibinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Olay, uzun mesafeli tren seferlerini etkilemedi.
Rusya Soruşturma Komitesi, kazalarla ilgili ceza davaları açtı
Rusya Soruşturma Komitesi, Bryansk ve Kursk bölgelerinde köprülerin patlatılması sonucu yaralanmalar ve ölümlerin yaşandığını bildirdi.
Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı'nın talimatı üzerine Bryansk ve Kursk bölgelerindeki olaylara ilişkin ceza davaları Ana Soruşturma İdaresi’ne devredildi.
Olayların tüm ayrıntılarının ortaya çıkarılması için acil soruşturma başlatıldı.
Rusya Soruşturma Komitesi, Bryansk ve Kursk bölgelerindeki demiryollarında meydana gelen patlamaların terör saldırısı olarak sınıflandırıldığını bildirdi.