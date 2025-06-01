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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/rusya-savunma-bakanligi-kiev-birkac-havaalanina-teror-saldirisi-duzenledi-1096702347.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, birkaç havaalanına terör saldırısı düzenledi
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, birkaç havaalanına terör saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Kiev rejiminin Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki havaalanlarına FPV İHA'lar kullanarak terör saldırısı... 01.06.2025, Sputnik Türkiye
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rusya savunma bakanlığı
ukrayna
saldırı
havalimanı
kiev
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri havaalanlarında tüm terör saldırılarının püskürtüldüğü belirtildi.Açıklamaya göre, Murmansk ve İrkutsk bölgelerinde, havaalanlarının hemen yakınında bulunan arazilerden FPV İHA'ların fırlatılması sonucu birkaç uçakta yangın çıktı.Açıklamada, "Yangınlar söndürüldü. Askeri personel veya siviller arasında can kaybı yok. Terör saldırılarına katılanlardan bazıları gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/rusya-ozel-askeri-operasyona-devam-ediyor-rus-birlikleri-sumi-bolgesinde-bir-yerlesimin-kontrolunu-1096696827.html
rusya
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, saldırı, havalimanı, kiev, murmansk, i̇rkutsk, i̇vanovo, amur, ryazan, terör saldırısı
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, saldırı, havalimanı, kiev, murmansk, i̇rkutsk, i̇vanovo, amur, ryazan, terör saldırısı

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, birkaç havaalanına terör saldırısı düzenledi

18:46 01.06.2025 (güncellendi: 18:49 01.06.2025)
© Sputnik / Rusya Savunma BakanlığıRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2025
© Sputnik / Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Kiev rejiminin Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki havaalanlarına FPV İHA'lar kullanarak terör saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri havaalanlarında tüm terör saldırılarının püskürtüldüğü belirtildi.
Açıklamaya göre, Murmansk ve İrkutsk bölgelerinde, havaalanlarının hemen yakınında bulunan arazilerden FPV İHA'ların fırlatılması sonucu birkaç uçakta yangın çıktı.
Açıklamada, "Yangınlar söndürüldü. Askeri personel veya siviller arasında can kaybı yok. Terör saldırılarına katılanlardan bazıları gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.
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