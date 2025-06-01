https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/rusya-savunma-bakanligi-kiev-birkac-havaalanina-teror-saldirisi-duzenledi-1096702347.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, birkaç havaalanına terör saldırısı düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, birkaç havaalanına terör saldırısı düzenledi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Kiev rejiminin Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki havaalanlarına FPV İHA'lar kullanarak terör saldırısı... 01.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-01T18:46+0300

2025-06-01T18:46+0300

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havalimanı

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri havaalanlarında tüm terör saldırılarının püskürtüldüğü belirtildi.Açıklamaya göre, Murmansk ve İrkutsk bölgelerinde, havaalanlarının hemen yakınında bulunan arazilerden FPV İHA'ların fırlatılması sonucu birkaç uçakta yangın çıktı.Açıklamada, "Yangınlar söndürüldü. Askeri personel veya siviller arasında can kaybı yok. Terör saldırılarına katılanlardan bazıları gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, saldırı, havalimanı, kiev, murmansk, i̇rkutsk, i̇vanovo, amur, ryazan, terör saldırısı