https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/rusya-savunma-bakanligi-kiev-birkac-havaalanina-teror-saldirisi-duzenledi-1096702347.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, birkaç havaalanına terör saldırısı düzenledi
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, birkaç havaalanına terör saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Kiev rejiminin Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki havaalanlarına FPV İHA'lar kullanarak terör saldırısı... 01.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-01T18:46+0300
2025-06-01T18:46+0300
2025-06-01T18:49+0300
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saldırı
havalimanı
kiev
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i̇rkutsk
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri havaalanlarında tüm terör saldırılarının püskürtüldüğü belirtildi.Açıklamaya göre, Murmansk ve İrkutsk bölgelerinde, havaalanlarının hemen yakınında bulunan arazilerden FPV İHA'ların fırlatılması sonucu birkaç uçakta yangın çıktı.Açıklamada, "Yangınlar söndürüldü. Askeri personel veya siviller arasında can kaybı yok. Terör saldırılarına katılanlardan bazıları gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, saldırı, havalimanı, kiev, murmansk, i̇rkutsk, i̇vanovo, amur, ryazan, terör saldırısı
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, saldırı, havalimanı, kiev, murmansk, i̇rkutsk, i̇vanovo, amur, ryazan, terör saldırısı
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, birkaç havaalanına terör saldırısı düzenledi
18:46 01.06.2025 (güncellendi: 18:49 01.06.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Kiev rejiminin Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki havaalanlarına FPV İHA'lar kullanarak terör saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri havaalanlarında tüm terör saldırılarının püskürtüldüğü belirtildi.
Açıklamaya göre, Murmansk ve İrkutsk bölgelerinde, havaalanlarının hemen yakınında bulunan arazilerden FPV İHA'ların fırlatılması sonucu birkaç uçakta yangın çıktı.
Açıklamada, "Yangınlar söndürüldü. Askeri personel veya siviller arasında can kaybı yok. Terör saldırılarına katılanlardan bazıları gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.