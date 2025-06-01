https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/rus-disisleri-kuresel-sayisal-forum-yapay-zeka-ile-bilgi-ve-iletisim-teknolojilerine-odaklanacak-1096699967.html
Rusya'da düzenlenecek Küresel Sayısal Forum yapay zeka ile bilgi ve iletişim teknolojilerine odaklanacak
Rusya'da düzenlenecek Küresel Sayısal Forum yapay zeka ile bilgi ve iletişim teknolojilerine odaklanacak
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, önümüzdeki günlerde Nijniy Novgorod kentinde düzenlenecek olan Küresel Sayısal Forum'un odak noktasının sayısal... 01.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-01T15:16+0300
2025-06-01T15:16+0300
2025-06-01T16:07+0300
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Sputnik’e demecinde, Haziran başında Nijniy Novgorod kentinde düzenlenecek olan Küresel Sayısal Forum'a ilişkin açıklamalarda bulundu.Verşinin, ‘öncelikle gelişmekte olan ülkelerden temsilcilerin, yalnızca uluslararası sayısal gündemin güncel yönlerini (güvenlik ve egemenlik konuları dahil) tartışmakla kalmayıp, aynı zamanda bilgi ve iletişim teknolojileri alanında karşılıklı olarak faydalı iş birliği kurabilecekleri’ ek platformlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.“Bu amaçla Rusya Federasyonu Hükümeti 5-6 Haziran tarihlerinde Küresel Sayısal Forum'u düzenlemeye karar verdi” diyen Verşinin, etkinliğe devlet kurumlarının yetkili temsilcilerinin, şirket yöneticilerinin, bilimsel ve akademik kurum yöneticilerinin ve uluslararası kuruluşların başkanlarının davet edildiğini anlattı.‘Forumun ayrı bir oturumunda Rusya'nın bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili girişimlerine yer verileceğine’ dikkat çeken Verşinin, “Geçtiğimiz Aralık ayında BM Genel Kurulu tarafından onaylanan BM Siber Suçlarla Mücadele Sözleşmesi'ne özel olarak odaklanacağız” hatırlatmasında bulundu.Rus diplomat, "Uluslararası bilgi güvenliğinin askeri-politik boyutları da dahil olmak üzere tüm boyutlarının ele alındığı BM Açık Uçlu Çalışma Grubu'nda (OEWG) müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerimizi de katılımcılarla paylaşmayı planlıyoruz” bilgisini verdi.“Bu yıl çalışmalarını tamamlayan OEWG'nin gündeminde, BM bünyesinde uluslararası bilgi güvenliğine ilişkin kalıcı bir mekanizmanın oluşturulması ve bilgisayar olaylarına müdahale alanında uluslararası iş birliğine yönelik araçların iyileştirilmesi yer alıyor” diyen Verşinin, şöyle devam etti:Forumda mutlak surette yapay zeka konusuna da değinileceğine dikkat çeken Verşinin, “Uluslararası düzenlemeler, teknolojik egemenliğin güçlendirilmesi ve üreticilerin ulusal ve uluslararası yasalara uyması konularına odaklanılacak” diye sözlerini tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/rusya-basbakan-yardimcisi-grigorenko-kuresel-sayisal-forum-en-iyi-uygulamalarin-paylasim-aracidir-1095812662.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey verşinin, nijniy novgorod, haziran, forum, değerlendirme
Rusya'da düzenlenecek Küresel Sayısal Forum yapay zeka ile bilgi ve iletişim teknolojilerine odaklanacak
15:16 01.06.2025 (güncellendi: 16:07 01.06.2025)
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, önümüzdeki günlerde Nijniy Novgorod kentinde düzenlenecek olan Küresel Sayısal Forum'un odak noktasının sayısal egemenlik, Rusya’nın bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki girişimleri ve yapay zeka konuları olacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Sputnik’e demecinde, Haziran başında Nijniy Novgorod kentinde düzenlenecek olan Küresel Sayısal Forum'a ilişkin açıklamalarda bulundu.
Verşinin, ‘öncelikle gelişmekte olan ülkelerden temsilcilerin, yalnızca uluslararası sayısal gündemin güncel yönlerini (güvenlik ve egemenlik konuları dahil) tartışmakla kalmayıp, aynı zamanda bilgi ve iletişim teknolojileri alanında karşılıklı olarak faydalı iş birliği kurabilecekleri’ ek platformlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
“Bu amaçla Rusya Federasyonu Hükümeti 5-6 Haziran tarihlerinde Küresel Sayısal Forum'u düzenlemeye karar verdi” diyen Verşinin, etkinliğe devlet kurumlarının yetkili temsilcilerinin, şirket yöneticilerinin, bilimsel ve akademik kurum yöneticilerinin ve uluslararası kuruluşların başkanlarının davet edildiğini anlattı.
‘Forumun ayrı bir oturumunda Rusya'nın bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili girişimlerine yer verileceğine’ dikkat çeken Verşinin, “Geçtiğimiz Aralık ayında BM Genel Kurulu tarafından onaylanan BM Siber Suçlarla Mücadele Sözleşmesi'ne özel olarak odaklanacağız” hatırlatmasında bulundu.
Rus diplomat, "Uluslararası bilgi güvenliğinin askeri-politik boyutları da dahil olmak üzere tüm boyutlarının ele alındığı BM Açık Uçlu Çalışma Grubu'nda (OEWG) müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerimizi de katılımcılarla paylaşmayı planlıyoruz” bilgisini verdi.
“Bu yıl çalışmalarını tamamlayan OEWG'nin gündeminde, BM bünyesinde uluslararası bilgi güvenliğine ilişkin kalıcı bir mekanizmanın oluşturulması ve bilgisayar olaylarına müdahale alanında uluslararası iş birliğine yönelik araçların iyileştirilmesi yer alıyor” diyen Verşinin, şöyle devam etti:
Ayrıca Sovyet sonrası coğrafyasında, BRICS, ŞİÖ (Şanghay İşbirliği Örgütü), Afrika, Latin Amerika ve Asya-Pasifik bölgesindeki ortaklarımızla enformasyon güvenliği alanında pratik etkileşimin nasıl kurulduğunu da anlatacağız.
Forumda mutlak surette yapay zeka konusuna da değinileceğine dikkat çeken Verşinin, “Uluslararası düzenlemeler, teknolojik egemenliğin güçlendirilmesi ve üreticilerin ulusal ve uluslararası yasalara uyması konularına odaklanılacak” diye sözlerini tamamladı.