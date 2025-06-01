https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/rus-disisleri-kuresel-sayisal-forum-yapay-zeka-ile-bilgi-ve-iletisim-teknolojilerine-odaklanacak-1096699967.html

Rusya'da düzenlenecek Küresel Sayısal Forum yapay zeka ile bilgi ve iletişim teknolojilerine odaklanacak

Rusya'da düzenlenecek Küresel Sayısal Forum yapay zeka ile bilgi ve iletişim teknolojilerine odaklanacak

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, önümüzdeki günlerde Nijniy Novgorod kentinde düzenlenecek olan Küresel Sayısal Forum'un odak noktasının sayısal... 01.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-01T15:16+0300

2025-06-01T15:16+0300

2025-06-01T16:07+0300

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Sputnik’e demecinde, Haziran başında Nijniy Novgorod kentinde düzenlenecek olan Küresel Sayısal Forum'a ilişkin açıklamalarda bulundu.Verşinin, ‘öncelikle gelişmekte olan ülkelerden temsilcilerin, yalnızca uluslararası sayısal gündemin güncel yönlerini (güvenlik ve egemenlik konuları dahil) tartışmakla kalmayıp, aynı zamanda bilgi ve iletişim teknolojileri alanında karşılıklı olarak faydalı iş birliği kurabilecekleri’ ek platformlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.“Bu amaçla Rusya Federasyonu Hükümeti 5-6 Haziran tarihlerinde Küresel Sayısal Forum'u düzenlemeye karar verdi” diyen Verşinin, etkinliğe devlet kurumlarının yetkili temsilcilerinin, şirket yöneticilerinin, bilimsel ve akademik kurum yöneticilerinin ve uluslararası kuruluşların başkanlarının davet edildiğini anlattı.‘Forumun ayrı bir oturumunda Rusya'nın bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili girişimlerine yer verileceğine’ dikkat çeken Verşinin, “Geçtiğimiz Aralık ayında BM Genel Kurulu tarafından onaylanan BM Siber Suçlarla Mücadele Sözleşmesi'ne özel olarak odaklanacağız” hatırlatmasında bulundu.Rus diplomat, "Uluslararası bilgi güvenliğinin askeri-politik boyutları da dahil olmak üzere tüm boyutlarının ele alındığı BM Açık Uçlu Çalışma Grubu'nda (OEWG) müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerimizi de katılımcılarla paylaşmayı planlıyoruz” bilgisini verdi.“Bu yıl çalışmalarını tamamlayan OEWG'nin gündeminde, BM bünyesinde uluslararası bilgi güvenliğine ilişkin kalıcı bir mekanizmanın oluşturulması ve bilgisayar olaylarına müdahale alanında uluslararası iş birliğine yönelik araçların iyileştirilmesi yer alıyor” diyen Verşinin, şöyle devam etti:Forumda mutlak surette yapay zeka konusuna da değinileceğine dikkat çeken Verşinin, “Uluslararası düzenlemeler, teknolojik egemenliğin güçlendirilmesi ve üreticilerin ulusal ve uluslararası yasalara uyması konularına odaklanılacak” diye sözlerini tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/rusya-basbakan-yardimcisi-grigorenko-kuresel-sayisal-forum-en-iyi-uygulamalarin-paylasim-aracidir-1095812662.html

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