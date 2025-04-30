https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/rusya-basbakan-yardimcisi-grigorenko-kuresel-sayisal-forum-en-iyi-uygulamalarin-paylasim-aracidir-1095812662.html
Rusya Başbakan Yardımcısı Grigorenko: Küresel Sayısal Forum en iyi uygulamaların paylaşım aracıdır
Rusya Başbakan Yardımcısı Grigorenko: Küresel Sayısal Forum en iyi uygulamaların paylaşım aracıdır
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Nijniy Novgorod kentinde düzenlenecek olan Küresel Sayısal Forum’a ilişkin değerlendirmede bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Grigorenko, bu tür... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T15:30+0300
2025-04-30T15:30+0300
2025-04-30T15:30+0300
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Rusya Başbakan Yardımcısı Dmirtiy Grigorenko, Rusya’nın Nijniy Novgorod kentinde 5-6 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan, dış ülkelerden 1.500 kadar konuğun ve çevirimiçi en az 10 bin kişinin katılması beklenen Küresel Sayısal Forum ile ilgili değerlendirmede bulundu.Grigorenko, “Bu tür platformlar, sayısal dönüşümde deneyimi yaygınlaştırmak ve en iyi uygulamaları paylaşmak için etkili bir araçtır. Rusya'da sayısal teknolojiler, birçok alanda süreçlerin verimliliğini artırmanın ayrılmaz bir parçasıdır” vurgusunu yaptı.Grigorenko ayrıca Rusya'da bilişim çözümlerinin, sosyal platformların ve görsel-işitsel hizmetlerin sürekli geliştiğinin ve hem ülke içinde hem de yurt dışında talep gördüğünün altını çizdi.Daha önce Rusya Bakanlar Kurulu basın dairesi, Nijniy Novgorod kentinde 5-6 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Küresel Sayısal Forum'a dış ülkelerden 1.500 kadar konuğun ve çevirimiçi en az 10 bin kişinin katılması beklendiğini, etkinliğin Rus ve yabancı bilişim şirketleri, hükümet organları ve bilim ve uzman camiası temsilcileri arasında diyalog kurulması için bir platform olacağını duyurmuştu.Forum gündemi kapsamında katılımcıların, yapay zekanın hayata geçirilmesinin etkilerinden farklı ülkelerin dijital dönüşüm hızındaki aralığın kapatılması sorununa, farklı yaş gruplarının sayısal ve medya okuryazarlığını artırma yaklaşımlarına kadar teknolojilerin gelişmesiyle şekillenen güncel konuları tartışacakları ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/rusya-islam-dunyasi-kazanforum-2025e-87-ulkeden-konuklar-katilacak-1095565998.html
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rusya, başbakan yardımcısı, nijniy novgorod, haziran, forum, değerlendirme
Rusya Başbakan Yardımcısı Grigorenko: Küresel Sayısal Forum en iyi uygulamaların paylaşım aracıdır
Rusya’nın Nijniy Novgorod kentinde düzenlenecek olan Küresel Sayısal Forum’a ilişkin değerlendirmede bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Grigorenko, bu tür platformların bu alanda en iyi uygulamaları paylaşmak için etkili bir araç olduğunu vurguladı.
Rusya Başbakan Yardımcısı Dmirtiy Grigorenko, Rusya’nın Nijniy Novgorod kentinde 5-6 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan, dış ülkelerden 1.500 kadar konuğun ve çevirimiçi en az 10 bin kişinin katılması beklenen Küresel Sayısal Forum ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Grigorenko, “Bu tür platformlar, sayısal dönüşümde deneyimi yaygınlaştırmak ve en iyi uygulamaları paylaşmak için etkili bir araçtır. Rusya'da sayısal teknolojiler, birçok alanda süreçlerin verimliliğini artırmanın ayrılmaz bir parçasıdır” vurgusunu yaptı.
Grigorenko ayrıca Rusya'da bilişim çözümlerinin, sosyal platformların ve görsel-işitsel hizmetlerin sürekli geliştiğinin ve hem ülke içinde hem de yurt dışında talep gördüğünün altını çizdi.
Daha önce Rusya Bakanlar Kurulu basın dairesi, Nijniy Novgorod kentinde 5-6 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Küresel Sayısal Forum'a dış ülkelerden 1.500 kadar konuğun ve çevirimiçi en az 10 bin kişinin katılması beklendiğini, etkinliğin Rus ve yabancı bilişim şirketleri, hükümet organları ve bilim ve uzman camiası temsilcileri arasında diyalog kurulması için bir platform olacağını duyurmuştu.
Forum gündemi kapsamında katılımcıların, yapay zekanın hayata geçirilmesinin etkilerinden farklı ülkelerin dijital dönüşüm hızındaki aralığın kapatılması sorununa, farklı yaş gruplarının sayısal ve medya okuryazarlığını artırma yaklaşımlarına kadar teknolojilerin gelişmesiyle şekillenen güncel konuları tartışacakları ifade edildi.