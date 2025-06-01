https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/resmi-gazetede-yayimlandi-bayram-boyunca-ucretsiz-oldu-1096693354.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayram boyunca ücretsiz oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayram boyunca ücretsiz oldu

Sputnik Türkiye

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

2025-06-01T09:35+0300

2025-06-01T09:35+0300

2025-06-01T09:35+0300

türki̇ye

kurban bayramı

toplu ulaşım

köprü

otoyol

ücretsiz

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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala her yıl olduğu gibi bu yıl da devletin işletmesi altında olan köprü ve otoyollar ile toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz olarak kullanılacak.Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Ne zaman başlıyor?Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, 5 Haziran Perşembe günü saat 00:00'dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü asat 24:00'a kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi?Bunun yanında 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 00:00'dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24:00'a kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro hattı seferleriyle belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olarak çalışacak.

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