https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/resmi-gazetede-yayimlandi-bayram-boyunca-ucretsiz-oldu-1096693354.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayram boyunca ücretsiz oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayram boyunca ücretsiz oldu
Sputnik Türkiye
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?
2025-06-01T09:35+0300
2025-06-01T09:35+0300
2025-06-01T09:35+0300
türki̇ye
kurban bayramı
toplu ulaşım
köprü
otoyol
ücretsiz
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala her yıl olduğu gibi bu yıl da devletin işletmesi altında olan köprü ve otoyollar ile toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz olarak kullanılacak.Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Ne zaman başlıyor?Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, 5 Haziran Perşembe günü saat 00:00'dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü asat 24:00'a kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi?Bunun yanında 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 00:00'dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24:00'a kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro hattı seferleriyle belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olarak çalışacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/izmirde-grevin-ikinci-gunu-hem-trafik-hem-de-otobus-duraklarinda-yogun-kalabalik-1096648180.html
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bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?, bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?, bayramda ücretsiz, bayramda ulaşım, ulaşım ücretsiz mi, bayramda ulaşım hangi günler ücretsiz, metro ücretsiz mi, otobüs ücretsiz mi
bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?, bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?, bayramda ücretsiz, bayramda ulaşım, ulaşım ücretsiz mi, bayramda ulaşım hangi günler ücretsiz, metro ücretsiz mi, otobüs ücretsiz mi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayram boyunca ücretsiz oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyol ve toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz hizmet verecek.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala her yıl olduğu gibi bu yıl da devletin işletmesi altında olan köprü ve otoyollar ile toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz olarak kullanılacak.
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Ne zaman başlıyor?
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, 5 Haziran Perşembe günü saat 00:00'dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü asat 24:00'a kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.
Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi?
Bunun yanında 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 00:00'dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24:00'a kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro hattı seferleriyle belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olarak çalışacak.