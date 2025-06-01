Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayram boyunca ücretsiz oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
DEYİM YERİNDEYSE
Boş avuçlara dair bir söz: Deyimlerin sessiz tanığı
08:02
2 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir deyim, bir hesaplaşma: Öfkenin dildeki izi
10:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Artık geri dönüş yoksa: Buyurun cenaze namazına!
12:06
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:34
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tekrarın diliyle: Benim oğlum Binâ okur, döner döner yine okur”un hikâyesi
14:10
2 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir şehir uyandı, bir deyim doğdu: Üsküdar’da sabah oldu
15:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Uyumsuzluğun tarihi: “Altı kaval, üstü Şişhane
18:09
2 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Karmaşanın Osmanlı hali: Dingo’nun ahırı
07:00
2 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aksi Yusuf ve peynir gemisi
09:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aklı havada, hayali uzakta
12:06
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Boş avuçlara dair bir söz: Deyimlerin sessiz tanığı
13:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir deyim, bir hesaplaşma: Öfkenin dildeki izi
14:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:01
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Artık geri dönüş yoksa: Buyurun cenaze namazına!
18:05
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/resmi-gazetede-yayimlandi-bayram-boyunca-ucretsiz-oldu-1096693354.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayram boyunca ücretsiz oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayram boyunca ücretsiz oldu
Sputnik Türkiye
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?
2025-06-01T09:35+0300
2025-06-01T09:35+0300
türki̇ye
kurban bayramı
toplu ulaşım
köprü
otoyol
ücretsiz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/09/1073328041_0:2:660:373_1920x0_80_0_0_c516f30160b3f6edcece352cdba34cbe.jpg
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala her yıl olduğu gibi bu yıl da devletin işletmesi altında olan köprü ve otoyollar ile toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz olarak kullanılacak.Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Ne zaman başlıyor?Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, 5 Haziran Perşembe günü saat 00:00'dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü asat 24:00'a kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi?Bunun yanında 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 00:00'dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24:00'a kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro hattı seferleriyle belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olarak çalışacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/izmirde-grevin-ikinci-gunu-hem-trafik-hem-de-otobus-duraklarinda-yogun-kalabalik-1096648180.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/09/1073328041_81:0:580:374_1920x0_80_0_0_2def65e190752b406f52e7d65cef4886.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?, bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?, bayramda ücretsiz, bayramda ulaşım, ulaşım ücretsiz mi, bayramda ulaşım hangi günler ücretsiz, metro ücretsiz mi, otobüs ücretsiz mi
bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?, bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?, bayramda ücretsiz, bayramda ulaşım, ulaşım ücretsiz mi, bayramda ulaşım hangi günler ücretsiz, metro ücretsiz mi, otobüs ücretsiz mi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayram boyunca ücretsiz oldu

09:35 01.06.2025
© AAİstanbul, köprü
İstanbul, köprü - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2025
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyol ve toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz hizmet verecek.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala her yıl olduğu gibi bu yıl da devletin işletmesi altında olan köprü ve otoyollar ile toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz olarak kullanılacak.

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Ne zaman başlıyor?

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, 5 Haziran Perşembe günü saat 00:00'dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü asat 24:00'a kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi?

Bunun yanında 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 00:00'dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24:00'a kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro hattı seferleriyle belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olarak çalışacak.
İzmir grev - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
TÜRKİYE
İzmir'de grevin ikinci günü: Hem trafik hem de otobüs duraklarında yoğun kalabalık
30 Mayıs, 11:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала