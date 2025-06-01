https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/mitten-nokta-operasyon-ust-duzey-yonetici-yakalandi-1096695808.html
MİT'ten nokta operasyon: Üst düzey yönetici Pakistan'da yakalandı
MİT'ten nokta operasyon: Üst düzey yönetici Pakistan'da yakalandı
Sputnik Türkiye
MİT ile Pakistan istihbarat teşkilatı ISI'nın ortak operasyonunda, turuncu kategoride aranan IŞİD sözde sorumlularından Özgür Altun, Pakistan-Afganistan... 01.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-01T11:19+0300
2025-06-01T11:19+0300
2025-06-01T11:19+0300
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mi̇t, işi̇d, pakistan
MİT'ten nokta operasyon: Üst düzey yönetici Pakistan'da yakalandı
Ayrıntılar geliyor
MİT ile Pakistan istihbarat teşkilatı ISI'nın ortak operasyonunda, turuncu kategoride aranan IŞİD sözde sorumlularından Özgür Altun, Pakistan-Afganistan sınırında yakalandı.