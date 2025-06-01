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DEYİM YERİNDEYSE
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DEYİM YERİNDEYSE
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MİT'ten nokta operasyon: Üst düzey yönetici Pakistan'da yakalandı
MİT'ten nokta operasyon: Üst düzey yönetici Pakistan'da yakalandı
Sputnik Türkiye
MİT ile Pakistan istihbarat teşkilatı ISI'nın ortak operasyonunda, turuncu kategoride aranan IŞİD sözde sorumlularından Özgür Altun, Pakistan-Afganistan... 01.06.2025, Sputnik Türkiye
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mi̇t, işi̇d, pakistan
mi̇t, işi̇d, pakistan

MİT'ten nokta operasyon: Üst düzey yönetici Pakistan'da yakalandı

11:19 01.06.2025
© AAMİT'ten nokta operasyon: Üst düzey yönetici yakalandı
MİT'ten nokta operasyon: Üst düzey yönetici yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
MİT ile Pakistan istihbarat teşkilatı ISI'nın ortak operasyonunda, turuncu kategoride aranan IŞİD sözde sorumlularından Özgür Altun, Pakistan-Afganistan sınırında yakalandı.
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