https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/kendini-istihbarat-gorevlisi-gorevlisi-olarak-tanitti-kapalicarsida-100-milyonluk-vurgun-yapti-1096300701.html

Kendini istihbarat görevlisi görevlisi olarak tanıttı: Kapalıçarşı'da 100 milyonluk vurgun yaptı

Kendini istihbarat görevlisi görevlisi olarak tanıttı: Kapalıçarşı'da 100 milyonluk vurgun yaptı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da kendisini Cumhurbaşkanlığı ve istihbarat görevlisi olarak tanıtıp çakarlı araçlarla gezerek Kapalıçarşı esnafını dolandıran çete çökertildi. 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T12:32+0300

2025-05-17T12:32+0300

2025-05-17T12:32+0300

türki̇ye

kapalıçarşı

mi̇t

cumhurbaşkanlığı

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

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İstanbul'da Kapalıçarşı başta olmak üzere altın işiyle uğraşan çok sayıda kişiyi 'MİT ve Cumhurbaşkanlığına bağlı özel bir birimin yöneticisiyim' diye kandıran ve alacak-verecek meselelerinde yardımcı olacağını söyleyerek 100 milyon lira dolandıran çete çökertildi. Çetenin, çakarlı araçlarla gezdikleri ve resmi kıyafetler giyerek esnafı kandırdığı belirtildi. 'Devlet içinden güçlü bir adam' yalanıSabah'ın haberine göre, kendisini Cumhurbaşkanlığı ve istihbarat görevlisi olarak tanıtan Ömer Binici'nin liderliğindeki dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Kapalıçarşı'da kuyumculuk yapan Berk Ö., kendisinden borç para isteyen galerici Ufuk A.'dan 1 kilogram altın karşılığı bir otomobil satın aldı. Berk Ö., altınını alınca otomobili geri verecekti. Ancak aracın başka bir şahsa ait olduğu ve çek karşılığı el değiştirdiği ortaya çıkınca Berk Ö. büyük bir mağduriyetle karşı karşıya kaldı. Bir başka kuyumcu Garabet S., kendisine yardımcı olabileceğini söyledi ve Berk Ö.'yü, "devlet içinden güçlü bir adam" diyerek Ömer Binici ile tanıştırdı. Binici, kendisini MİT ve Cumhurbaşkanlığına bağlı özel bir birimin yöneticisi olarak tanıttı. Korumalar eşliğinde, çakarlı araçlarla ve lüks restoran toplantılarıyla Berk Ö.'yü ikna etmeyi başaran Ömer Binici, önce 100 bin, ardından 300 bin dolar olmak üzere toplam 400 bin dolar aldı. Böylece Berk Ö., tam 15,5 milyon lirasını kaptırdı. Kamera kayıtlarına göre bu paranın 30 bin dolarının komisyon olarak Garabet S.'ye verildiği de tespit edildi.15 kilo altınını geri almak isterken 40 milyon kaptırdıYeşilköy'de restorant sahibi olan bir diğer mağdur İlyas İ. ise kuyumculukta eski iş ortağı olan Murat Ş.'den bir türlü alamadığı 15 kilogram altınını alabilmek için yine Garabet S.'nin aracılığıyla Ömer Binici ile tanıştı. Binici, alacağın tahsili için yüzde 25 komisyon istedi ve ayrıca "savcılara verileceği" iddiasıyla 120 bin dolar talep etti. Sonrasında, "Cumhurbaşkanlığının şehit ve gazilere özel film projesi" bahanesiyle bağış adı altında 4 milyon TL daha talep edildi. Mağdur İlyas İ., farklı tarihlerde parçalar halinde toplamda yaklaşık 40 milyon TL verdi. Ömer Binici, mağduru WhatsApp üzerinden sürekli tehdit etti, devlet operasyon görüntüleri gönderdi ve "devletten kaçma, biz devletiz" diyerek korku yarattı.Çakarlı araçlarla gelip güç gösterisinde bulundularÖmer Binici, lüks araçlar, çakarlı eskortlar ve resmi kıyafetli şahıslarla kamu görevlisi imajı çizdi. Jandarmanın ulaştığı dijital materyallerde, Binici'nin pek çok mağdurun kimlik ve adres bilgilerini topladığı, kendisini devlet makamlarıyla içli dışlı gösteren kurgu fotoğraf ve videolarla kurbanlarını etkilediği belirlendi.Lüks restoranda yakalandı30 Nisan'da Binici'nin lüks bir restorana çakarlı araçlarla girdiği sırada operasyon düzenledi. Yanında "koruma" gibi görünen kişilerle suçüstü yakalanan Binici'nin üzerinden mağdurlardan elde edilen büyük meblağlara dair belgeler ve dijital deliller çıktı.

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kapalıçarşı, mi̇t, cumhurbaşkanlığı, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık